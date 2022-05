(AGENPARL) – Roma, 11 maggio 2022 – La società ha sottolineato che ciò riduce significativamente l’affidabilità della fornitura di gas.

Il rappresentante ufficiale della “Gazprom” Sergei Kupriyanov ha affermato che l’Ucraina ha lasciato un solo ingresso per il transito del gas in Europa, il che riduce significativamente l’affidabilità della sua fornitura di gas.

Gazprom adempie pienamente ai propri obblighi nei confronti dei propri consumatori, fornisce gas in conformità con il contratto e l’accordo dell’operatore, i servizi di transito sono interamente pagati. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha creato tali condizioni quando il transito di gas attraverso il suo territorio è inferiore del 34% rispetto alle capacità prenotate e pagate da Gazprom. Inoltre, l’Ucraina ha lasciato un solo ingresso per il transito in Europa, il che riduce notevolmente l’affidabilità della sua fornitura di gas”, ha detto in onda al canale televisivo Rossiya-24 .

Il 10 maggio, l’operatore GTS dell’Ucraina ha annunciato che dall’11 maggio interromperà il transito del gas verso l’Europa attraverso la stazione di Sokhranivka a causa di circostanze di forza maggiore: la società non sarebbe in grado di esercitare il controllo sulla stazione di compressione di confine di Novopskov nella regione di Luhansk. A tal proposito saranno rifiutate le candidature per il trasporto, non sarà accettato il gas.

Anche la società statale ucraina per la produzione, il trasporto e la lavorazione di petrolio e gas naturale, NJSC Naftogaz Ukrainy, ha notificato a Gazprom che se il gas continuerà ad essere fornito dalla parte russa a Sokhranivka, i volumi ai punti di uscita dal GTS di L’Ucraina sarà ridotta di conseguenza.

Tuttavia, la holding russa di gas non ha visto alcun motivo per interrompere il pompaggio nella modalità precedente e ha riferito di non aver ricevuto alcuna conferma delle circostanze di questa forza maggiore. Sulla proposta dell’OGTSU di trasferire tutti i volumi di transito a un altro punto di ingresso per il gas di transito russo, la più grande stazione di distribuzione del gas Sudzha nella regione di Kursk, Gazprom ha osservato che era tecnologicamente impossibile farlo in base allo schema di flusso russo.

Mercoledì, Gazprom ha riferito che l’11 maggio il gas per l’Europa in transito attraverso l’Ucraina è stato fornito per un importo di 72 milioni di metri cubi. M. Alla vigilia il volume delle domande ammontava a 95,8 milioni di metri cubi. m.