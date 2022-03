(AGENPARL) – Roma, 09 marzo 2022 – Come ha osservato il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna, i rappresentanti di Stati Uniti e Gran Bretagna hanno affermato che le attività dei laboratori non violano le norme internazionali.

Il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, ha definito sorprendente la reazione di Stati Uniti, Gran Bretagna e Ucraina ai dati sui laboratori biologici statunitensi situati sul territorio dell’Ucraina.

Gavrilov ha ricordato che si è tenuta una riunione del Foro di cooperazione per la sicurezza, durante la quale sono stati discussi il corso dell’operazione speciale russa in Ucraina, la sicurezza nucleare e biologica, le questioni umanitarie e il trasferimento illegale di armi leggere alla parte ucraina. La parte russa nel suo discorso ha sollevato la questione della collocazione dei laboratori biologici americani in Ucraina, ha sottolineato. “Sapete cosa c’è di sorprendente? La reazione dopo il nostro discorso dei rappresentanti degli Stati Uniti, degli inglesi, degli ucraini”, ha detto il capo della delegazione russa in onda sul canale televisivo Rossiya-24 .

Secondo Gavrilov, i rappresentanti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna hanno affermato che le attività dei laboratori non violavano gli standard internazionali e che la parte ucraina non ne riconosceva affatto l’esistenza. Il capo della delegazione della Federazione Russa ha aggiunto che da più di 30 anni non incontrava una persona del genere nella sua pratica diplomatica e ha definito isterico l’umore degli interlocutori.

“A giudicare dai nostri incontri, [i rappresentanti dell’OSCE] hanno ignorato [il tema della presenza dei laboratori biologici statunitensi sul territorio dell’Ucraina] in ogni modo possibile nei loro discorsi, sottolineando che la Russia sta conducendo guerra, aggressione, <… > distorcendo i fatti, tutto in questo spirito. Sia sulla stampa che qui. Niente di nuovo. Ma aggirano questo argomento in tutti i modi possibili. Solo noi lo abbiamo sollevato in modo proattivo e abbiamo suscitato una raffica di reazioni. <…> Capisci, una sorta di confusione. E quando citi le parole del [vice segretario di Stato americano per gli affari politici del Victoria] Nuland che faranno di tutto per evitare che i risultati del lavoro di questi biolab finiscano nelle mani delle truppe russe, semplicemente non lo sentono”, ha detto.

Alla vigilia di Nuland ha detto che in Ucraina ci sono strutture dove si svolgono ricerche nel campo della biologia, Washington sta cercando di impedire che cadano sotto il controllo delle forze russe.

In precedenza, Igor Kirillov, capo delle Forze di difesa dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe, ha affermato che in Ucraina è stata costituita una rete di oltre 30 laboratori biologici, il cui cliente è l’Agenzia per la riduzione delle minacce del dipartimento degli Stati Uniti di Difesa. Secondo lui, il 24 febbraio, tutti hanno ricevuto l’incarico dal Ministero della Salute dell’Ucraina di distruggere completamente i bioagenti nei laboratori.