Gavirate e CUS Bari

fanno doppietta nelle gare del Tricolore Master

a Pisa





PISA,

25 gennaio 2020 – Canottieri Gavirate e CUS

Bari protagoniste delle gare del Tricolore

Master di Gran Fondo alla Navicelli Rowing

Marathon. Entrambi i sodalizi remieri

conquistano infatti due successi. Gavirate vince

la medaglia d’oro nel quattro di coppia

categoria 43/54 anni maschile con l’ex atleta

olimpico Federico Gattinoni, Luca Vigentini,

Giorgio Ongania e Davide Binda (argento CUS

Catania, bronzo CC Aniene), e poi nell’otto Over

54 maschile grazie a Mauro Barassi, Giorgio

Caresano, Daniele Bini, Luca Frigo, Giancarlo

Genzi, Antonio Marco Perini, Paolo Pollicini,

Daniele Enrico Lama e Giovanna D’Ambrosio al

timone (argento SC Caprera, bronzo SC Limite).

Per il CUS Bari, le medaglie d’oro giungono

nell’otto 43/54 anni maschile, con Dario Bosco,

Fabrizio Galetta, Gennaro Fortunato, Antonio

Prezioso, Antonio Sammarco, Adriano Schembri

Volpe, Salvatore Schembri Volpe, Fabrizio

Tortorella e Andrea Cicinelli al timone –

argento per la SC Padova, bronzo per la SC

Firenze – e poi nel quattro di coppia Under 43

maschile, con Anna Colella, Giuliana Di Marzo,

Rosa Losavio e Federica Romanelli che hanno la

meglio su SC Corgeno e CUS Milano.





Per quanto concerne le altre regate, il CUS

Milano la spunta nell’otto Under 43 maschile

(Marco Iriti, Tommaso Rizzuto, Sergio Caglioni,

Matteo Ciapparelli, Lorenzo Mazzeo, Simone

Antonio Noggler, Alberto Davoli, Stefano

Carugati, tim. Tommaso Colombo) su CUS Bari e SC

Caprera. La SC Corgeno, guidata

dall’inossidabile Antonella Corazza vince l’otto

43/54 anni femminile (con lei Wilhelmine Maria

De Leeuw, Paola Dus, Sara Grigoletto, Denise

Alexandrina Gubbi, Eva Hazai, Simona Lavazzi,

Nataly Rasini, timoniera Ilaria Colombo), con

argento per il Pro Monopoli e il bronzo per la

SC Lario, mentre a seguire la SC Pescate di

Leonardo Gilardoni, Eros Pizzotti, Maurizio

Panzeri e Marco Pozzi vince il quadcruplo Under

43 maschile davanti a SC Varese e Telimar.





Il quattro di coppia maschile Over 54 è affare

della SC Caprera (Romano Uberti, Enzo Romano,

Matteo Romano, Marco Gravina), che la spunta su

SC Firenze e SC Padova, poi nell’otto Over 54

femminile la Tevere Remo è oro con Paola Romana

Ciapparoni, Roberta Micchi, Angela Piepoli,

Giovanna Verdesi, Arianna Vicari, Chiara Lupoi,

Gabriella La Monica, Maria Sigillò, timoniere

Andrea Rossoni, mentre l’argento è per la SC

Caprera e il bronzo per la SC Armida. Nelle

ultime due gare di giornata, quattro di coppia

43/54 anni femminile e quadruplo Over 54

femminile, le vittorie vanno a Canottieri Retica

e Esperia Torino. Nel primo caso, Miriam

Bernini, Monica Robustellini, Agnieska Izabela

Czuba e Rayna Ivanova Stoytcheva vincono su SC

Armida e SC Caprera; nel secondo Paola Bruera,

Paola Capretti, Cristina Rasario ed Emanuela

Zinetti sono d’oro su SC Padova e SC Caprera.





