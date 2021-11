(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Gasparri: Porchietto-Giacometto (FI), Solidarietà, avanti con sua determinazione

“Massima solidarietà e vicinanza all’amico Senatore Maurizio Gasparri per le minacce ricevute. Non saranno sicuramente tali gravi intimidazioni ad intaccare la determinazione con cui interpreta ogni giorno il suo ruolo politico. Questo crescente ricorso a metodi violenti nei confronti di chi si occupa della cosa pubblica deve ogni giorno ricordarci la delicatezza della fase che stiamo vivendo. E la “cultura” dell’odio, alimentata per troppi anni da tanti irresponsabili, non avrà la meglio sull’etica dell’impegno”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Carlo Giacometto.

