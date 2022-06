(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 GAS, M5S: DA CINGOLANI PAROLE CHE CI LASCIANO PERPLESSI

Roma, 16 giugno 2022 – “Lo scenario tracciato oggi dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ci lascia oltremodo perplessi. Non si può pensare che l’unica via per arginare la crisi energetica sia quella di aumentare la produzione interna di gas naturale e riportarla ai livelli di vent’anni fa. Significa guardare indietro, e non rendersi conto di quale spirale speculativa ci sia in queste settimane attorno alle dinamiche che fanno schizzare alle stelle il prezzo del gas. Chi paga gli investimenti per produrre più gas? E’ noto a tutti che le aziende se investono vogliono farlo per avere un ritorno di lungo periodo, quindi è difficile pensare che la via indicata dal ministro sia quella meno gravosa per le casse degli italiani. Purtroppo è un copione già consolidato: da un lato il ministro dice a parole che bisogna accelerare sulle rinnovabili, poi però nicchia asserendo che tra autorizzazioni e procedure varie ci vogliono dieci anni soltanto per avere un nuovo parco eolico. Dall’altra parte, invece, ci si chiede di rimettere mano al Pitesai in modo da poter subito accrescere la produzione interna di gas, facendo finta di non sapere che l’Italia non ha quantità di gas per soddisfare i consumi nazionali. Tutto questo mentre l’Europa di dice di andare nella direzione opposta, e di approntare investimenti massicci nelle rinnovabili semplificando gli iter burocratici relativi agli a fotovoltaico ed eolico, e di limitare gli sprechi. Abbiamo una road map chiara a livello continentale per spingere sull’elettrificazione e uscire una volta per tutte dalle fonti fossili, con le quali stiamo rischiando di giocarci climaticamente il pianeta. Ascoltare un ministro che procede a zig zag su questo fronte, predicando incrementi di energia da fonti rinnovabili per poi razzolare su più gas naturale, ci lascia molti dubbi. Davvero vogliamo tornare alla fine degli anni ’90? Dal ministro ci aspettiamo quanto meno un chiarimento”. Così in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro.__________________

