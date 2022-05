(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 GAS, BARBERA(PRC): “ENNESIMA FIGURACCIA INTERNAZIONALE”

“Dopo che Draghi e Di Maio hanno affermato per settimane e in maniera perentoria che il nostro Paese mai è poi mai si sarebbe piegato ai diktat russi riguardanti il pagamento in rubli delle forniture energetiche, considerata una violazione contrattuale e un aggiramento delle sanzioni, scopriamo che, in accordo con lo stesso governo Draghi, l’Eni si appresta a pagare il gas proprio sulla base della procedura richiesta da Gazprom Bank. Insomma, Draghi e Di Maio non ne azzeccano piú una, neanche per sbaglio, rimediando l’ennesima figuraccia a livello internazionale”. Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato polico nazionale di Rifondazione Comunista.

🔊 Listen to this