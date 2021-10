(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 AUTODROMO DELL’UMBRIA, ECCO COM’È ANDATA LA DOMENICA DI GARE AUTO

La giornata ha visto correre tre campionati per un totale di 4 gare; tutti i risultati online. Si torna in pista il 6 e 7 Novembre con altri appuntamenti e l’Individual Races Attack.

Magione (Perugia) – Una giornata dal clima più invernale che autunnale ha contraddistinto la domenica agonistica all’Autodromo dell’Umbria, dove gli abituali frequentatori della pista hanno dato vita alla mensile prova dei Trofei Italia Storico, Italia Classico e Formula 850.

Nella Formula 850 Giorgio Fratticioli aveva sopravanzano Tommaso Bussani, che scattava dalla pole position, quando a meno di due minuti dal termine della corsa (la cui durata prevista dal regolamento è di 20’), la sua Formula 850 ha avuto un cedimento meccanico, costringendo il perugino all’abbandono della corsa.

Bussani ha così potuto recuperare agilmente la leadership fino al traguardo, che ha raggiunto in testa, seguito dall’esperto Giorgio Sisani (scattato dalla sesta posizione in griglia) e dal costante Mauro Cimicchi.

Il Trofeo Italia Storico ha visto le vetture gareggiare suddivise in due schieramente, in base alla potenza. A confrontarsi per prime le auto fino 1.6 cc, con una corsa in cui ha prevalso ancora Giuseppe Covotta (leader del terzo raggruppamento), come avvenuto nella gara di Settembre; scattato dalla seconda fila in griglia, Covotta ha abilmente scalzato gli avversari. Tutte le classifiche complete, rilevate per classe, sono disponibili a questo link: https://bit.ly/3AstUCq

Le classifiche suddivise invece per Gruppo, sono disponibili qui: https://bit.ly/3AuNdej

Nella corsa del Trofeo Italia Storico dedicata alle vetture Oltre 1.6 cc, dopo un confronto iniziale con La BMW 318 di Giuseppe Bonfanti, la Mercedes 190 E di Mauro Simoncini ha preso saldamente il comando; la Safety Car entrata in pista per consentire di ripristinare la sicurezza dopo un’uscita da parte di un concorrente, ha ricompattato il gruppo, così che nei dodici minuti di gara rimanenti la bagarre è stata altissima. A tagliare il traguardo assoluto sono stati nell’ordine Simoncini, Bonifati e Varini (BMW635 Ei). Anche in questo caso, le classifiche sono suddivise per Gruppo (qui https://bit.ly/3Bt6dLy) e per classe (a questo link: https://bit.ly/3amwYFq).

Ultima gara della giornata sportiva è stata quella del Trofeo Italia Classico, riservato alle vetture di scaduta omologazione. Qui la Renault Clio di Ivan Pozzetto si è imposta con abilità sulla BMW M3 di Ferdinando Bartoli e sulla Citroen Saxo VTS di Eliseo Cruciani. Anche in questo caso le classifiche che rendono onore alle varie tipologie di auto in gara, con le differenti caratteristiche è potenze, sono disponibili a questo indirizzo: https://bit.ly/3v2BulV.

Mentre proseguono per tutto il mese di Ottobre gli appuntamenti con le giornate di prove libere per auto e moto (calendario prove consultabile qui: https://www.autodromomagione.com/shop/), l’appuntamento con le prossime gare auto è ora in programma per il 6 e / Novembre prossimi, quando torneranno i pista i Trofei odierni in abbinamento all’ormai classica Individual Races Attack.

