RIVA DEL GARDA – Tappa trentina, venerdì 13 agosto, per il tour «Live 2021» di Simona Molinari, che si esibisce al Palazzo dei Congressi a Riva del Garda con inizio alle ore 21. L’ingresso costa 20 euro, 15 il ridotto. I biglietti si possono acquistare fino alle ore 17 del giorno dell’evento su primiallaprima.it e dalle ore 20 alla biglietteria.

Simona Molinari è una cantautrice pop-jazz, che vanta all’attivo cinque dischi e uno in prossima uscita. Negli anni ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz. Ha inoltre portato i suoi spettacoli nei teatri e nei jazz club più importanti d’Italia e del mondo come il Blue Note di New York, Teatro Estrada di Mosca, Blue Note di Tokyo, Grappa’s Cellar di Hong Kong, Brown Sugar di Shanghai, e ancora altri club e teatri a Pechino, Macao, Toronto, Montreal. In Italia è maggiormente nota al pubblico per le due partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima del 2009 nella categoria giovani con il brano “Egocentrica”, la seconda del 2013 nella categoria campioni in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano “La felicità”, che raggiunge il Disco d’Oro. Dal 2011 La collaborazione con Peter Cincotti con la hit radiofonica “In cerca di te”, che stazionò nella top ten dei brani italiani più trasmessi per oltre cinque mesi. le partecipazioni all’Umbria Jazz, al Wind Music Award, e riconoscimenti come il premio Lunezia Jazz d’Autore, il premio Mogol, il premio Carosone, il premio Musicultura e il premio Tenco. Presto l’uscita del prossimo disco con BMG.

La formazione: Simona Molinari, voce; Claudio Filippini, pianoforte; Fabio Colella, batteria; Gian Piero Lo Piccolo, fiati; e Nicola Di Camillo, basso.

● L’evento sarà svolto secondo protocolli e norme anti covid-19. Per l’ingresso tutti i maggiori di 12 anni devono presentare la certificazione verde o l’esito di un tampone negativo non più vecchio di 48 ore.

