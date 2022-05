(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 Bando per la gestione della sosta: il Tar del Veneto chiede all’amministrazione un’analisi dei ricavi ipotizzati dalla ditta vincitrice

E rigetta tutti gli altri motivi di ricorso

Il Tar del Veneto ha reso nota oggi la sentenza sul ricorso presentato dall’azienda seconda classificata nella gara d’appalto per la gestione delle aree di sosta in città.

Il collegio ha accolto il ricorso limitatamente alla necessità di procedere con il rinnovo della valutazione dell’offerta soltanto in relazione alle previsioni dei ricavi.

Si legge nella sentenza: “Conseguentemente deve essere annullata l’aggiudicazione in favore di Gps con l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la valutazione della congruità, coerenza e fattibilità dell’offerta in relazione alle previsioni dei ricavi contenute nel piano economico finanziario presentato”.

Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati, invece, rigettati, in particolare il primo motivo dove si rilevava il contrasto tra il valore presunto della concessione e l’importo a base di gara. Alla luce di quanto sopra l’amministrazione comunale darà corso ad un tempestivo avvio del procedimento per la verifica di quanto richiesto dal Tar con riferimento ai ricavi.

Il servizio della sosta in città riguarda 4.700 stalli lungo la strada, 1.400 posti nel quartiere fieristico, oltre 600 stalli riservati ai residenti e oltre 1.800 in parcheggi a sbarra, nonché 1.200 posti nei parcheggi di interscambio.

Il servizio sarà garantito da Aim Mobilità, il precedente gestore, fino alla definitiva aggiudicazione in capo al soggetto avente diritto.

🔊 Listen to this