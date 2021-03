GARA 2021_02 BR “PORTO DI BRINDISI – MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TORRI FARO NELL’AREA DI COSTA MORENA OVEST.” [CUP: B89B – CIG: C76]

(AGENPARL) – ROMA, lun 08 marzo 2021

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale rende noto che, con Determina del Presidente n. 19 DEL 15/01/2021, questa Amministrazione ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo e dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle torri faro nell’area di Costa Morena Ovest.”, nel Porto di Brindisi, indicendo una procedura negoziata, ex art. 63 del d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. ed art. 1 c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, da affidarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso a base d’asta, ex art. 1, c.3 del D.L. n 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e rivolta a n. 10 OO.EE iscritti all’Albo telematico dei fornitori dell’AdSP MAM, Sezione II – Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, estratti tra gli operatori economici in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG10 in classifica II e superiori.

In data 10.02.2021 questa Stazione Appaltante ha avviato la procedura negoziata effettuando il sorteggio automatico, attraverso la piattaforma di e-procurement TuttoGare, in dotazione all’Ente, dei n. 10 Operatori Economici tra gli operatori iscritti nell’Albo telematico dei fornitori dell’AdSP MAM, nella Sezione II – Lavori di importo compreso tra €150.000,00 ed €1.000.000,00, ed in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG10 in classifica II e superiori, (allegato: Verbale Estrazione – 10/02/2021 11:53), con simultaneo invio, ai medesimi, della lettera di invito.

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 08.03.2021 ore 12:00:00

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, e dell’art. 53 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede alla pubblicazione della procedura negoziata, dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte.

Alla data prevista per la scadenza della presentazione delle offerte sono regolarmente pervenuti nei termini prescritti numero 6 plichi di gara relativi ai seguenti OO.EE. invitati: 1) ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE – Prot. n. del 04/03/2021; 2) MODOMEC ECOAMBIENTE SRL – Prot. n. del 04/03/2021; 3) LACOGEIT SRL Prot. n. del 04/03/2021; 4) ELE.MER. S.R.L. IMPIANTI A SOCIO UNICO – Prot. n. del 05/03/2021; 5) B.G.M. SRL – Prot. n. del 05/03/2021; 6) GIANNI ROTICE S.R.L. a Socio Unico – Prot. n. del 08/03/2021;

INFORMAZIONI DELLA APPALTO:

L’appalto è stipulato a corpo.

Luogo di esecuzione: Porto di Brindisi.

Breve descrizione dell’appalto: L’appalto comprende le opere previste negli elaborati di progetto con particolare riferimento alla relazione generale, agli elaborati grafici e al C.S.A., sinteticamente e non esaustivamente, si elencano qui di seguito le attività principali previste dall’intervento: – azioni di messa in sicurezza delle torri faro ed efficientamento energetico: riduzione dei carichi applicati in testa al fusto mediante sostituzione dei corpi illuminanti e riduzione del loro numero in funzione della collocazione delle torri faro; sostituzione delle corone attualmente supportate da sistema di movimentazione deteriorato con corone fisse; predisposizione di un sistema di protezione catodica; consolidamento statico delle opere di fondazione; – fornitura ed installazione dei sistemi di segnalazione di ostacolo al volo (SOV).

Quantitativo o entità totale – Importo complessivo dell’appalto: € 493.671,11 quale importo complessivo dell’appalto, di cui € 466.671,11 quale importo netto dei lavori soggetto a ribasso ed € 27.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Durata dell’appalto: 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La prima seduta pubblica: 12.03.2021 ore 10:00:00 (come da AVVISO N. 1 del 08.03.2021, allegato, valido per il differimento della seduta pubblica prevista da lettera di invito per il 09.03.2021 alle ore 10:00:00).

Il RUP è il dott. ing. Francesco Di Leverano

Atti di gara

DETERMINE:

Determina P n. 19 del 15.01.2021 (1)

D.P. n. 374 del 14.10.2020_ Appr. PE

VERBALE DI ESTRAZIONE DEGLI OO.EE. INVITATI:

Verbale_Estrazione 10.02.2021

Atti relativi alla procedura negoziata:

progetto esecutivo TORRI FARO_LINK

Lettera di invito_TORRI FARO-signed

Istruzioni per la partecipazione

Modello B_Patto d’integrità

Modello A_istanza di partecipazione e dichiarazioni

Modello_DGUE

AVVISI:

Avviso n. 1 del 08.03.2021_differimento seduta pubblica

Fonte/Source: https://www.adspmam.it/gara-2021_02-br-porto-di-brindisi-messa-in-sicurezza-ed-efficientamento-energetico-delle-torri-faro-nellarea-di-costa-morena-ovest-cup-b89b18000140007-cig-8595749c76/