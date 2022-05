(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Galopera e Lucciolata, dopo due anni di stop per Covid tornano le classiche manifestazioni primaverili del quartiere di Maddalene

Domenica 29 maggio e venerdì 10 giugno

Dopo due anni di stop a causa del Covid, tornano le due classiche manifestazioni primaverili del quartiere di Maddalene.

Domenica 29 maggio si terrà la 36^ edizione della Galopera mentre venerdì 10 giugno la 24^ Lucciolata, entrambe organizzate dall’associazione Marciatori Marathon Club Maddalene in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive.

A darne l’annuncio questa mattina nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino sono stati il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron, il presidente dell’associazione Marciatori Marathon Club Maddalene Umberto Varo con il segretario Otello Carraro e il consigliere Andrea Corà, il presidente dell’Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative (Avmad) Ivano Varo.

“Torna uno degli eventi principali della città, la Galopera – ha spiegato il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –, che attrae, ad ogni edizione, migliaia di podisti, attraversando spazi suggestivi del territorio e dei Comuni limitrofi. Grazie alla disponibilità di Anas, domenica saranno percorribili anche alcune strade accessorie al tracciato principale della Bretella insieme al sottopasso di Pian delle Maddalene. Ringrazio l’associazione Marciatori Marathon Club Maddalene che si occupa dell’organizzazione di questo evento dal cuore solidale, visto che parte del ricavato dell’iniziativa andrà all’Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative (Avmad)”.

Galopera

La marcia ludico motoria non competitiva, che si svolgerà domenica 29 maggio con partenza e arrivo dal centro sportivo di strada Maddalene 49/A, si snoderà nella prima periferia della città, attraverso percorsi in mezzo al verde della campagna e collinari, regalando ai marciatori angoli suggestivi come la “Boia”, laghetto formato dalla risorgive, la chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, le sorgenti della Seriola, il Bosco Urbano di Maddalene, oltre alle colline del Comune di Monteviale.

I partecipanti potranno scegliere tra quattro itinerari di 4, 7, 12 e 20 chilometri, percorribili dalle 8 alle 13.

Il tracciato di 4 chilometri è pianeggiante e percorribile con carrozzine mentre quelli di 7, 12 e 20 chilometri si snoderà su terreno misto asfaltato, in parte collinare.

La partenza per i singoli è prevista dalle 8 alle 9.30 (alle 9 ci sarà la chiusura dell’iscrizione per i 20 chilometri).

Sono previsti ristori, due per i percorsi di 4, tre per i 7 chilometri, quattro per quelli di 13 e cinque per i 20. Nel ristoro finale, novità di quest’anno, ci sarà uno spazio dedicato ai celiaci, in collaborazione con AiC (Associazione Italiana Celiachia) Veneto.

La marcia è omologata Fiasp.

Sono invitati a partecipare, in particolare, gli alunni, accompagnati dai genitori, della scuola dell’infanzia San Giuseppe e di tutte le scuole dell’infanzia Fism.

Il contributo di partecipazione è di 2,50 euro, per i tesserati Fiasp, e 3 euro, per i non tesserati. Parte del ricavato sarà destinato al sostegno delle attività promosse dall’Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative (Avmad)

L’ultima edizione della marcia, la 35^ nel 2019, ha raccolto circa 6 mila adesioni.

Alla marcia hanno già dato la loro adesione il Centro Aquilone, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, Nuovo Ponte, la Valletta del Silenzio e altri enti di aiuto sociale e umanitario. Quest’anno saranno presenti, oltre agli alunni della scuola primaria Cabianca di Maddalene, anche le scuole cittadine Zecchetto, Fraccon, Colombo e Medie Calderari, Motta di Costabissara, Fidas Vicenza, Autismo Triveneto, Aido Vicenza 6 e Avmad.

Lucciolata

Venerdì 10 giugno, alle 21, dal campo sportivo di Maddalene partirà la Lucciolata, passeggiata notturna di 4 chilometri, giunta alla 24^ edizione.

L’associazione Marciatori Marathon Club Maddalene ha deciso di devolvere, come in tutte le precedenti edizioni, il ricavato della manifestazione alla Casa Via di Natale ad Aviano, struttura ospedaliera privata per le persone affette da malattie oncologiche.

Il contributo di partecipazione alla Lucciolata è di minimo 2 euro.

Informazioni e iscrizioni

