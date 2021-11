(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 GALEAZZI, CORDOGLIO PRESIDENTE CELLI: GRANDE PROFESSIONISTA LEGATISSIMO ALLA SUA CITTA’

“Esprimo a nome mio e dell’Assemblea Capitolina il cordoglio per la morte di Giampiero Galeazzi, uno dei giornalisti sportivi più noti, legatissimo alla nostra città. Di lui ricordiamo gli esordi in Rai alle Olimpiadi di Monaco, la Domenica sportiva, 90° minuto e tante telecronache e trasmissioni che ci hanno fatto conoscere e amare lo sport e un grande professionista. Indimenticabile la sua diretta da Genova per la vittoria dello scudetto della Roma nel 1983, con le prime interviste in diretta dal campo a Liedholm, Falcao e Di Bartolomei”.

Così la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.

🔊 Listen to this