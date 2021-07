(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 G8, FERRARA (M5S): VENTI ANNI FA ANNICHILITO CON VIOLENZA UN MOVIMENTO PROFETICO

Roma, 20 lug. – “Il 20 luglio di venti anni fa Carlo Giuliani moriva in Piazza Alimonda a Genova durante le manifestazioni di piazza contro il G8. Moriva per mano di un giovane come lui, spaventato come lui, vittima anche lui della vergognosa gestione dell’ordine pubblico di quei giorni. I responsabili che gestivano il reparto di Placanica commisero una serie di errori gravissimi e non fecero intervenire i suoi colleghi: sarebbe bastato poco per evitare il peggio. Quei superiori non hanno pagato per quegli errori, anzi, hanno fatto una grande carriera. Per giorni, prima del G8, i media di regime avevano preconizzato ‘il morto’ contribuendo ad alimentare la tensione e la paura, secondo i piani di chi – come poi hanno ampiamente dimostrato le torture di Bolzaneto e la spedizione punitiva alla Diaz – trasformò le forze dell’ordine di un paese democratico in forze del disordine e del terrore, degne di una dittatura sudamericana degli anni ’70. Un piano deciso ad alto livello, volto a terrorizzare e annichilire un movimento popolare globale che stava alzando troppo la testa. Un movimento che denunciava profeticamente pericoli poi rilevatisi fin troppo concreti – i rischi economici, sociali e ambientali del turbocapitalismo – chiedendo soluzioni che allora sembravano eresia mentre oggi sono realtà – penso alla tassazione delle grandi multinazionali. Vent’anni fa, con la morte di Carlo Giuliani e gli altri vergognosi fatti che seguirono, valicò per alcuni giorni la linea che separa la democrazia dalla dittatura. Non dimentichiamoci mai quanto quella linea sia sottile”.

Lo scrive su Facebook il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidete del gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this