(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 G20, MELONI: FELICE PER PRESTIGIO ITALIA E ATTEGGIAMENTO COSTRUTTIVO GRAZIE A DRAGHI

MA SU CLIMA VERA ARMA A DISPOSIZIONE DELL’EUROPA SONO DAZI CIVILTÀ PER CHI NON RISPETTA AMBIENTE

“Felice per il prestigio alla nostra Nazione per un G20 svoltosi senza incidenti o particolari problemi. Sul clima, purtroppo ancora una volta l’Europa non ha posto sul tavolo l’unica grande arma a sua disposizione: dazi di civiltà nei confronti di chi non rispetta l’ambiente. Il libero mercato a livello mondiale può avere effetti positivi solo se equo e basato su valori e regole condivise. Dalla tutela dell’ambiente alle condizioni di lavoro, agli standard di sicurezza. Problema che neanche questa volta è stato sufficientemente affrontato. Dispiace che non si sia giunti in sede di G20 a un impegno unitario per garantire il rispetto dei diritti di donne e minoranze nell’Afghanistan finito in mano ai talebani. L’atteggiamento costruttivo tra le potenze partecipanti non era però scontato e di questo va dato merito alle doti diplomatiche del premier Mario Draghi”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Roma, 31 ottobre 2021

