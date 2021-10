(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 G20, Mazzetti (FI): “Successo linea Draghi: primi passi avanti da concretizzare a Glasgow”

“Un primo passo avanti, merito indubbio della regia e dell’organizzazione del governo a guida Draghi, per implementare una strategia globale di riduzione delle emissioni”. Così commenta Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro dell’VIII Commissione Ambiente, Infrastrutture, Lavori Pubblici. “Il limite di aumento della temperatura è stato fissato a 1,5 gradi mentre gli impegni da parte di attori globali come Cina, India e Russia, responsabili di molte delle emissioni, sono ancora minimi ma, come è giusto che sia, ci vuole tempo e occorreranno ulteriori limature che sono certa arriveranno, altrimenti non avrà senso tutto l’impegno degli stati più virtuosi”. “Dobbiamo implementare – aggiunge Mazzetti – una strategia ambientale non fine a sé stessa ma che coinvolga attivamente le imprese attraverso processi produttivi responsabili e cicli di smaltimento e riuso coerenti, con sostegni e sgravi per i virtuosi. Piena condivisione, inoltre, sul sostegno ai paesi emergenti e sull’obiettivo di vaccinare almeno il 70% della popolazione globale. È stata posta una buona base – rimarca ancora l’On. azzurra – in vista di Glasgow e un tassello per rendere più tangibile una transizione ecologica destinata altrimenti a restare lettera morta. Plauso al premier Draghi e alla sua strategia multilaterale, unica risposta per temi così complessi senza ideologia ma con razionalità” conclude.

