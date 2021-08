(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 G20 Ascani (Mise): “sulla digitalizzazione collaborazione tra Paesi, inclusione e sicurezza”

Nel corso del suo intervento di adozione della Dichiarazione e conclusioni finali del G20 di Trieste la Sottosegretaria al Mise, Anna Ascani, ha sottolineato l’importanza della concertazione tra i Paesi: “Riconosciamo il dialogo e la cooperazione sulla digitalizzazione come un fattore chiave per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale.

Riguardo l’Intelligenza Artificiale la Sottosegretaria Ascani ha ribadito l’importanza dell’impegno dei Governi “a riconoscere la necessità di rafforzare l’utilizzo di intelligenza artificiale nelle MPMI, oltre ad aumentare la loro capacità di utilizzare i dati, l’accesso ai finanziamenti, la condivisione delle opportunità e la creazione di una forza lavoro di talento e qualificata. Le aziende dovrebbero rafforzare la sicurezza delle loro infrastrutture, dei processi digitali, dei prodotti e dei servizi attraverso la loro catena di approvvigionamento. Le minacce alla sicurezza possono compromettere il processo di innovazione e rallentare l’adozione di nuove tecnologie.”

Non ultima – nell’intervento della Sottosegretaria Ascani – “l’attenzione ai cittadini, in particolare alle giovani generazioni attraverso programmi di alfabetizzazione digitale nell’economia digitale, con l’obiettivo di garantire la tutela dei consumatori.”

Trieste, 5 agosto 2021

