(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 G20. COLDIRETTI VENETO, L’AMARONE DONATO AI GRANDI DELLA TERRA ESALTA IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE REGIONALE NEL MONDO

INSIEME ALL’OLIO D’OLIVA UN GESTO IMPORTANTE ANCHE CONTRO L’ATTACCO DEL NUTRISCORE E DELLE ETICHETTE ALLARMISTICHE

31 ottobre 2021 – “Ci uniamo al Presidente Zaia nel sottolineare il grande riconoscimento al Veneto e ai suoi vini, in particolare all’Amarone che è stato donato ai partecipanti del G20 dal Presidente Draghi. I grandi della terra gusteranno cosi la qualità di un vino indissolubilmente legato al suo territorio e ai suoi produttori agricoli”. Coldiretti sottolinea così le parole usate dal Governatore del Veneto in riferimento all’omaggio offerto agli ospiti presenti a Roma ed aggiunge:”Questi gesti responsabilizzano ancora di più gli agricoltori a continuare a fare qualità nel rispetto della sostenibilità integrale, ma devono impegnare ancora di più le istituzionali italiane ed europee a difendere l’unicità del made in Italy agroalimentare, messo spesso a rischio con frequenti furti di identità come sta accadendo in questi mesi ad un altro grande vino del Veneto come il Prosecco. Su questi temi e sul sostegno alle filiere agricole si gioca il futuro della nostra regione e del nostro Paese”.

“Il significato di questo dono inoltre – continua Coldiretti Veneto – sta nella promozione del Made in Italy all’estero se si considera che sono stati presi in considerazione come souvenir il vino e l’olio d’oliva emblema della dieta mediterranea nel mondo insieme a tante altre specialità su cui gravano le decisioni internazionali di introdurre sistemi di etichettatura nutriscore o a semaforo che anzichè favorire la sicurezza e la salubrità delle tipicità tricolori promuovono il cibo spazzatura”.

