(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 FVG, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): COLLIO ESEMPIO PER TUTTI

“Quanto fatto dai 10 Comuni del Patto del Collio deve essere d’esempio per tutti. D’altronde non si finisce tra le pagine del ‘the Guardian’ per caso. I 10 Comuni del Collio hanno perfettamente compreso che, al giorno d’oggi, continuare a ragionare come singoli Comuni equivale a eseguire il ‘compitino’. Ragionando di area vasta, mettendosi al servizio l’uno dell’altro, mettendo a disposizione di tutti i propri punti di forza e le proprie peculiarità, invece, si aprono possibilità fino a prima insperate. La crescita economica e turistica del Collio è sotto gli occhi di tutti: auspico che queste sinergie tra Comuni possano continuare a svilupparsi sempre di più. Senza dimenticare, ovviamente, l’occasione comune unica di Go 2025, un appuntamento per il quale tutto il territorio e tutta l’ex Provincia di Gorizia devono farsi trovare pronti. Mettere da parte i campanilismi e ragionare insieme: è una regola che deve valere per tutti, dai piccoli Comuni all’UE”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

