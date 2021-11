(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 FVG, Dreosto (Lega): solidarietà a Fedriga per minacce

Strasburgo, 25 nov – “Massima solidarietà al Presidente Fedriga e alle Forze dell’Ordine per le scritte ignobili apparse sui muri di Osoppo recanti anche minacce di morte. Atti vigliacchi e riprovevoli che attaccano chi – come Fedriga – sta lottando e prendendo decisioni difficili ma utili per la lotta contro la pandemia e chi – come le Forze dell’Ordine – è in prima linea per la sicurezza pubblica in questo momento difficile. Bene che il Comune di Osoppo, amministrato dalla Lega, abbia già provveduto alla cancellazione delle scritte di questi idioti. Come Lega FVG vogliamo ribadire tutta la nostra vicinanza e supporto a Fedriga per il suo operato e per le sue decisioni.”

Lo dichiara in una nota Marco Dreosto, europarlamentare e coordinatore Lega FVG.

