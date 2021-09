(AGENPARL) – Roma, 06 settembre 2021 – Funzionari delle Nazioni Unite hanno dichiarato domenica di aver ottenuto impegni dai talebani di proteggere gli operatori umanitari che operano in Afghanistan e di dare alle agenzie di soccorso pieno accesso agli afghani che necessitano di cibo, riparo e cure mediche.

Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin Griffiths ha incontrato domenica a Kabul il leader nominale dei talebani, il mullah Baradar, e altri funzionari del regime teocratico.

Secondo quanto riferito, Griffiths ha sottolineato le preoccupazioni internazionali per il benessere dei civili afgani, “specialmente donne, ragazze e minoranze”.

I talebani hanno risposto accogliendo favorevolmente gli aiuti continui esteri ed hanno affermato che avrebbero aiutato con “la cooperazione e la fornitura delle strutture necessarie”.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha affermato che i talebani hanno promesso a Griffiths che avrebbero “collaborato con la comunità umanitaria per garantire che l’assistenza venga fornita al popolo afghano”.

“Le autorità si sono impegnate a garantire la sicurezza e l’incolumità del personale umanitario e l’accesso umanitario alle persone bisognose e che agli operatori umanitari, sia uomini che donne, sarà garantita la libertà di movimento”, ha affermato Dujarric.

Dujarric ha affermato che ulteriori incontri con i talebani sono previsti per la prossima settimana, mentre il segretario generale Antonio Guterres terrà un “incontro ministeriale di alto livello per affrontare i crescenti bisogni umanitari” in Afghanistan.

Il portavoce delle Nazioni Unite ha chiesto maggiori finanziamenti affinché “l’operazione umanitaria salvavita” in Afghanistan possa continuare. L’ONU ritiene che circa la metà della popolazione afghana abbia bisogno di assistenza umanitaria per sopravvivere e più della metà dei suoi bambini è a rischio di malnutrizione.

Questa richiesta di maggiori aiuti incontrerà probabilmente la resistenza dei donatori che chiedono perché dovrebbero sostenere il brutale regime dell'”Emirato islamico dell’Afghanistan” consegnando cibo e medicine ai suoi cittadini o perché le nazioni occidentali dovrebbero coprire quella spesa mentre la Cina comunista raccoglie una fortuna sfruttando la ricchezza mineraria dell’Afghanistan in collaborazione con i talebani.

Inoltre, le agenzie umanitarie hanno notato che una combinazione di rapide sanzioni occidentali e inettitudine del governo talebano ha bloccato il sistema bancario afgano, quindi a meno che entità come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale non cambino rotta e riconoscano il regime talebano come legittimo, finanziando operazioni di aiuto e pagando lavoratori locali sarà estremamente difficile.

L’agenzia di stampa AFP ha riferito domenica che diverse organizzazioni di soccorso senza nome sono “in trattative con i talebani per continuare le loro operazioni” e alcune hanno “ricevuto garanzie di sicurezza per i programmi esistenti”.

“L’ONU ha affermato che questa settimana sono ripresi i voli umanitari verso diverse province afgane”, ha osservato l’AFP. L’agenzia medica delle Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha scaricato lunedì scorso la sua prima spedizione di rifornimenti nell’Afghanistan controllato dai talebani, utilizzando un aereo di linea pakistano:

Venerdì, l’amministrazione Biden ha ripreso più di 260 milioni di dollari in finanziamenti per programmi umanitari sospesi durante l’acquisizione dei talebani. L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) si è impegnata a destinare questi fondi direttamente a programmi umanitari accreditati nel tentativo di impedire ai talebani di impossessarsi dei fondi.

Il Wall Street Journal (WSJ) ha citato l’ USAID, secondo cui potrebbero essere resi disponibili più fondi per i soccorsi in Afghanistan, a condizione che i talebani non interferiscano con gli operatori umanitari:L’amministrazione sta anche valutando di sfruttare i fondi disponibili in altri programmi, hanno riferito i funzionari, come il fondo di assistenza internazionale in caso di calamità del Dipartimento di Stato da 4,4 miliardi di dollari e il programma di assistenza per i rifugiati e le migrazioni da 3,4 miliardi di dollari.

Gli alti funzionari hanno affermato che il trattamento riservato dai talebani alle persone che distribuiscono gli aiuti – lavoratori stranieri e afgani – sarà un fattore critico nel modo in cui gli Stati Uniti e i loro alleati considerano la formazione del governo in Afghanistan. Funzionari statunitensi hanno ripetutamente messo in dubbio la probabilità di un riconoscimento formale degli Stati Uniti.

“Coerentemente con le nostre sanzioni contro i talebani, gli aiuti fluiranno attraverso organizzazioni indipendenti”, ha detto una portavoce dell’USAID. “E ci aspettiamo che questi sforzi non vengano ostacolati dai talebani o da nessun altro”.

I rappresentanti di entrambe le parti al Congresso degli Stati Uniti hanno detto a Reuters venerdì che ci sarebbe stata una significativa resistenza bipartisan ai finanziamenti umanitari che non è stata tenuta completamente fuori dalle mani dei talebani:”Sarebbe difficile convincere i membri del Congresso a fare qualsiasi cosa che sembri sostenere il governo dei talebani”, ha affermato un assistente democratico del Senato, citando l’assenza di supervisione e una riluttanza “a sostenere un governo che è un anatema per noi. “

Un anziano collaboratore repubblicano del Senato era d’accordo.

“I repubblicani non sosterrebbero assolutamente di dare soldi ai talebani”, ha detto un’assistente repubblicano, dicendo che non vogliono fornire soldi fino a quando gli americani e gli afghani che hanno lavorato con gli Stati Uniti non lasceranno l’Afghanistan.

L’assistente repubblicano ha aggiunto che le agenzie delle Nazioni Unite dovrebbero essere disposte a soddisfare “condizioni rigorose” su come vengono spesi i fondi americani per le operazioni in Afghanistan, mentre l’assistente democratico dubita che sarebbe possibile garantire che il denaro non finisca nelle mani dei funzionari talebani che supervisionano scuole, ospedali e altri programmi civici.

“Questo è un nuovo mondo. Non riesco a pensare a nessun caso in cui un gruppo terroristico già designato sia diventato il potere responsabile di un intero paese”, ha osservato l’ ex funzionario del Tesoro dell’amministrazione Obama Adam M. Smith venerdì al New York Times (NYT).

“Dobbiamo trovare un modo per incoraggiare beni e servizi in Afghanistan, o avrai 30 milioni di afgani con conseguenze collaterali qui e sarà un disastro”, ha aggiunto Smith, prevedendo efficacemente la sconfitta per le sanzioni contro i talebani perché userà la sua stessa popolazione come ostaggio.

Il NYT ha osservato che i talebani sono “noti per aver rubato la ricchezza dei cittadini afghani con tasse esorbitanti e un afflusso di cibo o medicine dall’estero sarebbe un’opportunità per sequestrarli e venderli per raccogliere fondi”, quindi anche un piccolo passo come consentire le rimesse dall’estero per essere cablati ai civili afgani – una concessione che l’amministrazione Biden ha fatto la scorsa settimana – finirà per mettere dollari USA nelle casse dei talebani.

Lo stesso dilemma attende i leader europei. In un’intervista rilasciata lunedì al Bild tedesco, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha affermato che il regime non vede l’ora di investire nella infrastruttura dell’Afghanistan, compresi i contributi per cibo e medicine.

“Il prossimo governo si baserà su un rapporto di amicizia con la Germania. Vorremmo che la Germania ci sostenesse nel settore umanitario e abbiamo bisogno di aiuto nel settore sanitario, nell’area dell’istruzione e con le infrastrutture”, ha detto Mujahid, invitando il cancelliere tedesco Angela Merkel a visitarlo il prima possibile.