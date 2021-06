(AGENPARL) – dom 27 giugno 2021 27 giugno 2021

Funzionalità ridotta per i servizi a sportello nella giornata di lunedì 28 giugno 2021

Nella giornata di domani, lunedì 28 giugno 2021, i servizi a sportello del Comune di Cagliari avranno funzionalità ridotta per un intervento di manutenzione straordinaria sul Sistema Informativo dell’Ente, dovuto ad un virus informatico.

Il suggerimento per gli utenti è di recarsi presso gli uffici solo in caso di estrema necessità o urgenza e, per quanto possibile, di utilizzare i servizi online disponibili sul sito istituzionale.

Con preghiera di cortese diffusione.

