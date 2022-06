“Fumetti dei Musei” inaugurazione a Tunisi. Prima tappa dell’itinerario internazionale dell’esposizione promossa dal MiC.

(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Sintesi:[][Inaugurata a Tunisi il 9 giugno scorso la mostra “Fumetti dei Musei”, prima tappa dell’itinerario internazionale dell’esposizione, allestita a Palais Kheireiddine, storico spazio espositivo della Medina.] Pubblico molto incuriosito e interessato. Presente al vernissage Simona Cardinali, una delle curatrici del progetto. []

1. Inaugurata a Tunisi il 9 giugno scorso la mostra “Fumetti dei Musei”, allestita a Palais Kheireiddine, storico spazio espositivo della Municipalità di Tunisi situato nella Medina. Come noto, Fumetti nei Musei è un progetto del Ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con Coconino Press – Fandango e il supporto di Ales SpA, pensato per avvicinare le nuove generazioni ai luoghi della cultura. L’intero progetto si compone di 51 volumi a fumetti disegnati da alcuni tra i più celebri artisti di graphic novel.

2. A Tunisi, prima tappa dell’itinerario internazionale dell’esposizione, è stata presentata quasi l’intera collezione di immagini delle copertine dei volumi e una selezione delle tavole originali conservate nel Fondo Fumetti nei Musei dell’Istituto Centrale per la Grafica a Roma, nato nel 2019 proprio grazie a questo progetto. Le tavole in esposizione sono estratte dai volumi che fanno parte della collezione. Ogni volume racconta una storia ambientata in un museo o in un parco archeologico da cui ciascun fumettista ha tratto ispirazione. Ne sono uscite 51 storie fantastiche, ideali per stimolare la curiosità dei ragazzi, che spesso sono anche i protagonisti di queste storie, e per avvicinarli in maniera divertente alla conoscenza dei musei e delle opere d’arte.

3. Presente al vernissage l’Ambasciatore Fanara e la curatrice Simona Cardinali. Vario e incuriosito il pubblico che ha molto apprezzato l’originalità del progetto e la qualità delle opere.

3. Questa iniziativa si iscrive in una serie di attività dedicate al fumetto promosse da tempo da questo Istituto, tra cui ricordiamo:

Nel 2019 la presentazione della graphic novel La Mennulara con l’autrice Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati, coautore, sceneggiatore e disegnatore.

Nel 2020, la mostra originale di fumetti, “La Nuova frontiera”, sul tema delle sfide globali per il futuro, realizzata in occasione della XX Settimana della Lingua Italiana, in collaborazione con La Biblioteca delle Nuvole – una delle maggiori biblioteche di fumetti e d’illustrazione italiane – con Lab619, pluripremiato collettivo tunisino, e con l’associazione svizzera Fokus Illustration.

Nel 2021, anno delle celebrazioni dantesche, un calendario con illustrazioni originali ispirati alla Divina Commedia e la mostra “Eccellenze. La nuova generazione degli illustratori italiani pêr ragazzi”, entrambe con traduzione in arabo dei testi, a cura di questo Istituto.

Nel 2022 la partecipazione del fumettista Virginio Vona, che vive e lavora in Francia, al Festival du Printemps de la Bandes Déssinées di Sfax.

Da due anni inoltre l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi affida a talentuosi fumettisti italiani il compito di impreziosire con le loro creazioni il calendario della Sede, distribuito in dono a studenti e partner istituzionali.

