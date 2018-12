Fugatti ai Vigili del Fuoco volontari :”Il Trentino è orgoglioso di voi”

(AGENPARL) – Trento, gio 20 dicembre 2018

Ieri sera la Sala della Cooperazione ha ospitato l’assemblea provinciale dei Comandanti dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari. All’ordine del giorno la relazione previsionale e programmatica del Presidente della Federazione e l’approvazione del bilancio di previsione 2019. In apertura il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha parlato di un Trentino orgoglioso per la dedizione dei volontari, che si dedicano alla protezione civile e all’attività pompieristica. “Ricordo ancora – ha detto il governatore – gli occhi stanchi che ho visto in qualche soccorritore, nei giorni immediatamente successivi all’emergenza. Sapere di poter contare su una realtà come la vostra e sul sistema della Protezione civile è per tutti motivo di orgoglio ma infonde anche un senso di sicurezza. Non va dimenticato che non deve essere considerato scontato uscire di casa e affrontare il pericolo per portare soccorso agli altri”. All’assemblea ha partecipato anche l’assessore Roberto Failoni.

Quanto alle più attuali questioni che riguardano l’attività dei Vigili del Fuoco volontari, come responsabilità civile, assicurazione, visite mediche presso strutture private, il presidente ha ricordato che la Giunta provinciale ha recentemente approvato un provvedimento con cui ha dato mandato agli uffici competenti di approfondire le materie per trovare una soluzione.Il presidente della Federazione, Tullio Ioppi ha ripercorso un anno di attività concentrandosi soprattutto sull’emergenza maltempo che ha richiesto moltissimi interventi e ore di lavoro ai Vigili del Fuoco Volontari. Ha ricordato come in quell’occasione c’è stata una grande solidarietà da parte della comunità. Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder ha sottolineato che fare il vigile del fuoco è una missione. Il dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile Stefano De Vigili, in procinto di cambiare incarico, ha detto che “la Protezione civile è anche un sentimento, chi la vive se la porta dentro tutta la vita”. Il comandante del Corpo permanente di Trento, Ivo Erler ha evidenziato la positiva collaborazione che c’è tra vigili del fuoco professionisti e volontari e si è detto soddisfatto per l’attività svolta dalla scuola provinciale antincendi che forma ogni anno moltissimi operatori.

