(AGENPARL) – Roma, 03 marzo 2022- L’Unione Europea (UE) intende raddoppiare la quantità di gas naturale che dovrà essere pompato nei suoi impianti di stoccaggio prima del prossimo inverno. Lo ha riportato giovedì il Financial Times , citando una bozza di documento in fase di elaborazione da parte della Commissione Europea (CE).

Secondo la pubblicazione, secondo questa proposta, entro il 30 settembre l’occupazione dei depositi sotterranei in Europa dovrebbe raggiungere il livello dell’80% contro l’attuale 29%. Altre misure proposte includono l’abolizione delle tariffe di stoccaggio del gas, il raddoppio dell’attuale sconto del 50% e la possibilità per i governi di pagare le aziende per lo stoccaggio del gas.

Come indicato nell’articolo, non è escluso l’utilizzo di vari sussidi. Ad esempio, garantire un prezzo minimo per il gas, che sarà fissato in caso di calo del prezzo del gas durante lo stoccaggio. Il Financial Times chiarisce che queste proposte possono essere approvate già l’8 marzo, ma richiama l’attenzione sul fatto che non stiamo parlando della versione definitiva della bozza.

La pubblicazione rileva che l’obiettivo principale di tale passo è fornire all’Europa le forniture necessarie prima dei freddi mesi invernali. Ciò sta accadendo sullo sfondo delle dichiarazioni in Occidente secondo cui la Russia, responsabile del 39% delle forniture di gas all’Europa, sta creando artificialmente una carenza di gas, che ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia. Mosca ha costantemente respinto tali affermazioni.