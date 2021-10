(AGENPARL) – mer 06 ottobre 2021 FS ITALIANE OFFICIAL SPONSOR FESTA DEL CINEMA DI ROMA

CULTURA MOTORE DELLA RIPARTENZA DEL PAESE

– all’Auditorium Parco della Musica dal 14 al 24 ottobre 2021

– ingresso ridotto per i possessori CartaFRECCIA e abbonati regionali di Lazio, Campania e Toscana

– Premio del Pubblico FS per miglior film votato dagli spettatori

Roma, 6 ottobre 2021

Il Gruppo FS Italiane è Official Sponsor della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Una partnership che conferma l’impegno di FS Italiane a favore del mondo della cultura come motore per la ripartenza del Paese.

La Festa del Cinema di Roma 2021 porterà dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale proiezioni, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti sul mondo del cinema e incontri con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale.

Per l’edizione 2021 sarà assegnato anche il Premio del Pubblico FS per il miglior film della Selezione Ufficiale votato dagli spettatori.

La partnership fra il Gruppo FS Italiane e la Fondazione Cinema per Roma prevede agevolazioni per i soci CartaFRECCIA e gli abbonati regionali di Lazio, Campania e Toscana con una riduzione del 20% sul prezzo del biglietto intero d’ingresso, acquistato online o presso le biglietterie della Festa del Cinema, per assistere alle proiezioni in sala.

Con il sostegno alla Festa del Cinema di Roma 2021 il Gruppo FS Italiane promuove e sostiene lo sviluppo culturale del Paese attraverso accordi con importanti eventi, istituzioni e Poli museali di fama internazionale e garantendo la mobilità delle persone e quindi la libera circolazione di idee: una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale italiano e protagonista dello sviluppo infrastrutturale del Paese.

FS Italiane, infatti, gioca un ruolo chiave nel rilancio del nostro Paese, nella modernizzazione e valorizzazione dei territori e delle bellezze italiane attraverso lo sviluppo dei principali assi ferroviari e stradali, la velocizzazione e l’ammodernamento della rete Alta Velocità e del trasporto regionale, fondamentale per la ripresa del turismo e per la creazione di un sistema di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile.

