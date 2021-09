(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 FS ITALIANE, LA FRECCIA FA TAPPA A VENEZIA CON SERENA ROSSI

·in cover l’attrice napoletana, madrina della 78esima edizione della Mostra del cinema

·un settembre di eventi ad arte, da Venezia a Catania

·in treno alla scoperta della Sicilia

Roma, 2 settembre 2021

Arte, fotografia, moda, enogastronomia, natura. Così, La Freccia di settembre accompagna i viaggiatori verso l’autunno. Prima tappa la 78esima Mostra del cinema di Venezia con la cover dedicata all’attrice Serena Rossi, madrina della manifestazione.

Si rimane in Laguna per la presentazione della nuova couture made in Italy di Dolce&Gabbana, realizzata in collaborazione con le eccellenze artigiane del Paese. Seconda tappa a Parma e dintorni per la 21esima edizione del festival dedicato a Giuseppe Verdi, poi a Milano per la fiera internazionale Miart, che torna in presenza con 145 gallerie provenienti da oltre 20 Paesi, Firenze per ammirare i disegni dei cartoon più celebri e gli scatti degli archivi Alinari, fino a Catania per le fotografie inedite di Gabriele Basilico.

La Sicilia è protagonista anche di un viaggio in treno che tocca le punte estreme dell’isola da ovest a est, tra città barocche, sapori del sud e mare cristallino. Per respirare l’aria di fine estate, invece, si può andare a piedi alla scoperta della Montagna pistoiese, un territorio ricco di storia, costellato da oasi verdi e spettacolari sentieri.

Dopo un tuffo sott’acqua per ammirare i tesori della Baia Sommersa, nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei, si va a passeggio per gli oliveti e i frantoi dell’Italia centrale, tra Toscana, Umbria e Lazio. Senza dimenticare una puntatina in Barbagia per svelare il segreto della longevità e nell’Umbria autentica di Rasiglia, in provincia di Perugia, per imparare la coltivazione partecipativa dei grani antichi.

🔊 Listen to this