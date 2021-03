FS ITALIANE: INSIEME PER LA RIPARTENZA DEL PAESE. TRENO SANITARIO E HUB VACCINALE A ROMA TERMINI – CARTELLA STAMPA

(AGENPARL) – lun 08 marzo 2021 TRENO SANITARIO: IL CONVOGLIO PER TRASFERIRE E CURARE I PAZIENTI DURANTE LE EMERGENZE

realizzato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e AREU Lombardia

Roma, 8 marzo 2021

Il treno sanitario è un convoglio che consente di trasferire e curare i pazienti con personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche.

Il convoglio, che sarà impiegato a servizio del Paese per emergenze e calamità, è stato realizzato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nelle Officine Manutenzione Ciclica di Voghera in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU).

L’utilizzo del treno è definito da una convenzione sottoscritta da Trenitalia, Dipartimento della Protezione Civile e AREU.

Descrizione del treno

Il treno è costituito da otto carrozze e due locomotori posizionati alla testa e alla coda del convoglio.

tre carrozze sanitarie con posti letto di terapia intensiva per pazienti ventilati in modo invasivo;

due carrozze tecniche necessarie per il funzionamento delle apparecchiature medicali e, in particolare, per ospitare i gruppi elettrogeni che creano un sistema indipendente di alimentazione delle dotazioni sanitarie;

due carrozze di cui una con posti letto per il personale e la seconda predisposta per il coordinamento tecnico-sanitario e per l’area filtro necessaria per il passaggio tra l’area pulita e l’area operativa;

una carrozza magazzino per il trasporto di tutti i materiali e dei dispositivi medici.

Principali caratteristiche del treno

Il convoglio è stato progettato per offrire un livello di assistenza sanitaria fino alla terapia intensiva, anche in biocontenimento, con la possibilità di integrare altre carrozze con ulteriori funzioni medico-sanitarie.

Ognuna delle tre carrozze sanitarie può trasportare fino a sette pazienti per un totale di 21 postazioni disponibili. Queste carrozze sono gestite da personale sanitario specializzato, personale tecnico-logistico e di direzione per un massimo di 45 operatori.

Attrezzature sanitarie

21 ventilatori polmonari;

1 ecografo;

2 emogas analizzatore;

21 fra monitor, aspiratori e altre attrezzature;

3 postazioni di monitoraggio.

