(AGENPARL) – mar 22 giugno 2021 PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Sport e Salute S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Avv. Vito Cozzoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di seguito, anche “Sport e salute” o la “Società”)

Il Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica sicurezza, rappresentato dal Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza pro tempore Prefetto Lamberto Giannini, domiciliato, in ragione dell’incarico in Roma, Piazza del Viminale n. 1, (di seguito, anche “Dipartimento P.S.”)

PREMESSO CHE

Sport e Salute S.P.A. – costituita in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificato ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – è il soggetto istituzionalmente preposto alla fornitura di servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.

Sport e salute promuove e sostiene la pratica sportiva come strumento di tutela della salute, di sviluppo della cultura sportiva e della funzione educativa e sociale dello sport.

La Polizia di Stato agevola la pratica dell’attività sportiva che è parte integrante dell’addestramento ed elemento di formazione professionale del personale. In tale ottica viene affidata ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro la promozione dello sport come strumento di tutela della salute e prevenzione delle patologie legate alla specifica attività istituzionale della Polizia di Stato.

I Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro curano, altresì, l’attività sportiva a livello agonistico di alto livello e la promozione dello sport sul territorio come strumento di impegno sociale e veicolo di diffusione della cultura della legalità, in particolare, nei confronti dei giovani.

Le attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato sono disciplinate dall’art. 77 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782, nonché dallo “Statuto dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato” e dal “Regolamento sportivo esecutivo dello Statuto” approvati con i Decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datati 12 gennaio 2017.

Con il decreto del Ministro dell’Interno 6 marzo 1997 è stata approvata la delibera n. 231 del 17 giugno 1996 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza con la quale viene disciplinato il “Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro – norme amministrativo­ contabili.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, prevede, tra l’altro, all’articolo 1, che i Gruppi Sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un’apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato.

Lo Statuto Sociale di “Sport e salute”, aggiornato in ultimo in data 18 maggio 2021, prevede, tra l’altro, all’articolo 4, primo comma:

alla lettera b), che la Società fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzate allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

alla lettera e), che la Società potrà operare quale società di ingegneria ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa vigente e, pertanto, potrà eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all’oggetto sociale.

Appare pertanto di comune interesse di Sport e salute e del Dipartimento P.S. stabilire efficaci forme di collaborazione che, attraverso la formulazione di reciproci impegni, integrino le proprie attività per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali;

TENUTO CONTO

dei positivi risultati ottenuti dalle parti con l’attuazione di tutte le forme di collaborazione finora realizzate;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa (di seguito, il “Protocollo”).

Art. 2 – Oggetto

Il Dipartimento P.S. e Sport e salute convengono di attivare positive sinergie e collaborazioni per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell’attività sportiva, valorizzando gli specifici profili istituzionali richiamati nel preambolo del presente Protocollo.

Art. 3 – Impegni delle parti

1. Sport e salute si impegna a:

sostenere il “Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro” nella promozione e nella pratica dello sport come strumento di tutela della salute e di rafforzamento della coesione sociale, tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Polizia di Stato e di quelle organizzative e strutturali del Gruppo sportivo fissate dallo Statuto e dal Regolamento Fiamme Oro;

concorrere finanziariamente, qualora ne abbia la possibilità e comunque previa presentazione di specifici progetti da parte della Polizia di Stato, alla valorizzazione, potenziamento, messa in sicurezza e mantenimento in buono stato conservativo degli impianti sportivi di proprietà ovvero in possesso della Polizia di Stato;

assegnare, compatibilmente con le risorse economiche e le esigenze organizzative, contributi finalizzati all’attività sportiva, gestiti contabilmente dalla Polizia di Stato ai sensi del D.M. 6 marzo 1997, sulla base di criteri condivisi e prefissati per l’attuazione dei programmi sportivi degli atleti delle Fiamme Oro;

fornire, mediante appositi accordi-convenzioni con l’Istituto di Medicina dello Sport, assistenza medica agli atleti Fiamme Oro – con particolare riferimento alla riabilitazione a seguito di infortuni, all’assistenza tecnico scientifica per il miglioramento delle prestazioni sportive in vista di impegni olimpici e di alto livello – ed al restante personale della Polizia di Stato. Tali accordi-convenzioni dovranno prevedere agevolazioni sull’applicazioni delle tariffe relative alle prestazioni specialistiche e sanitarie;

favorire la progettazione e la realizzazione di attività didattiche per la formazione di figure tecniche e dirigenziali specifiche per il “Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro”, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con la Scuola dello Sport;

cooperare alla realizzazione di eventi sportivi, con apporti organizzativi propri o delle Federazioni Sportive Nazionali;

assicurare il necessario supporto per promuovere attività e/o iniziative che saranno ritenute opportune e/o convenienti nello spirito del presente Protocollo d’Intesa.

2. Il Dipartimento P.S. si impegna a:

favorire iniziative promozionali che incoraggino i giovani all’attività sportiva e alla conoscenza del ruolo sociale della Polizia di Stato, anche con l’istituzione di apposite Sezioni Giovanili Fiamme Oro all’interno di strutture della Polizia di Stato ovvero pubbliche. In questo contesto si potrà favorire la promozione dello sport attraverso grandi testimonial che collaborano con Sport e salute nell’ambito del Progetto “Legend”. Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro potrà favorire l’adesione di propri atleti internazionali al progetto “Legend”;

supportare Sport e salute nella realizzazione del progetto “Sport nei Parchi”, finalizzato all’allestimento, fruizione e gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.

favorire, compatibilmente con le esigenze operative, l’utilizzo delle proprie strutture sportive a tutte le fasce della popolazione con l’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani e di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, attuando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti;

promuovere il progetto “Inclusione” di Sport e salute, offrendo a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali, la possibilità di svolgere attività sportive gratuite, presso le Sezioni giovanili Fiamme Oro;

affiancare Sport e salute nell’ambito del progetto “Quartieri Disagiati” – volto al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti in periferie e zone geografiche disagiate – al fine di promuovere la cultura dello sport, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana;

concorrere, compatibilmente con le proprie esigenze operative, all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, anche di valenza sociale e culturale, promosse da Sport e salute ovvero dalle Federazioni sportive nazionali;

facilitare i processi di convergenza verso un modello di formazione professionale in campo sportivo che valorizzi ed esalti il carattere sociale e culturale dell’attività sportiva, rendendo tale modello parte integrante dei percorsi formativi e professionali specifici dello sport di alto livello, secondo le linee guida approvate dalla “Scuola dello Sport” in quanto asset di Sport e salute;

🔊 Listen to this