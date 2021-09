(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Teachers: take advantage of free, live and online courses hosted by the Smithsonian Institution. Explore science in a new way this fall.

Online School Programs From the Smithsonian Institution

Educators, did you know the Smithsonian National Museum of Natural History offers online programs for your kids? Register your K-12 classroom for live lessons led by museum educators. These free classes cover subjects like studying fossils, urban habitats, and food systems. Free registration is open for programs from October 4 to December 17, 2021.

[Add Science to Your Fall Curriculum With Smithsonian ](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/MWPL2HccNjHW4SW7_53PCSNLW9h8NV34x3g6xN3V8l9V5VfgNV3Zsc37CgK73W3MrNcP2wyN1MW9g__Yg8ZqcrtW4ydbR663jxS3W3cNl7t2Sg_MLW8rBt8n14CzR0N5dv41rnYHzvW6SdFLF8Y30CMW69B7G67hJwr-W5HSScr43pBXbW2_dh338L5bz1N5SK4BB-JXNGW3knDWL66DdVkW8xWF6729Lk0LW6vm0Q56DQ8W3W4PVdQz4pv1QmW77M49S3btxcGW85rp5h4D7KH9W7k3X6W2m847mW3zHkrs271fXwW6BJwF32l_KPwW2BzCfz8bJdMmW20yQtd86PLTQMgmw3s7StJwW4jBkkv5W2f6jN6yTfxwxzxnwN7K3N8RsJxLsVfK9V54KTxDcW7P3Pz06QZRK4W12c0n57RcyXSW94K49H2TjrXCW6VH7dy2bJm_lW8B0Xfj8ybR4TW3scgzy7rMxqYW8br0ym5_pNr0W8YjXh784R985W5LnmpZ4_grWyW7P7d2G96mFQrW8dRVdY5-62kgW6hGQzR3nQg6HW8_TYg86l4-C1W4hm3l27RwCPLW6S_yV44kt199W3K8Cgd1jfywXW3KTRJv2rCKvF39dC1)

[Young girl doing an online class about science](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/MWPL2HccNjHW4SW7_53PCSNLW9h8NV34x3g6xN3V8l9h3q3nJV1-WJV7Cg-ccW1VtQN_20J6yhW6X7cjF4gd67LV-sxNG4j_vSVW6X-rMD9ltXRtW14m5pv1D_gfXN1VtmPpkSSlKW2cHS559cnLgvW4BFjGV1js7kGW6H1jfM2gF1M4W4PJMDT4b0t0BW4Z3WyS8SJtZQW8PRDCs1DBDx_W1ktp7F77w8q1N46mXL0vvpmHN52YF3Hmn-TgW1xPD235L87KGW1YXwV72h2x29W6XxCsm4j4pbGN71_dNHgZ6q-W95d0c65V64PLW5wFsj22lQ1JLW3zT3573fQ51WW3Xybq86KRKGnW1cMsd82WFptz3brZ1)

