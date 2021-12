(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 FRECCIAROSSA PARIGI-LIONE-MILANO:

TUTTE LE INFO, I PREZZI, GLI ORARI

comfort per tutti i tipi di pubblico e per tutte le tasche

vasta gamma di servizi, dal Portale Frecce all’area bar all’Easy Bistrò

Il Frecciarossa che arriva in Francia offre quattro livelli di servizio affinché il viaggio diventi un momento di relax, di incontro e di conoscenza, per chi desidera una totale ottimizzazione del tempo, in un ambiente privilegiato all’insegna di sicurezza e sostenibilità.

●La Executive Comfort Class, per un’esperienza di viaggio esclusiva

●La Business Comfort Class, il viaggio ideale, per affari o per piacere

●La Standard Comfort Class, per il comfort dell’alta velocità a un prezzo contenuto.

●La Sala Meeting, per lavorare in tranquillità. Divisa e isolata, perfettamente attrezzata, può ospitare fino a 5 viaggiatori.

I livelli di servizio Business e Standard propongono vetture per tipologie diverse di viaggiatori: area Silenzio e area Allegro. La prima permette ai passeggeri di viaggiare in tranquillità e senza rumori, la seconda è dedicata a coloro che desiderano approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari.

Al fine di soddisfare al meglio le esigenze di tutti colori che scelgono Trenitalia, i treni Frecciarossa offrono ai viaggiatori una vasta gamma di servizi che completeranno questa nuova esperienza ad Alta Velocità, sia che vogliano lavorare, informarsi, divertirsi o mangiare o semplicemente riposare. Non solo. Le carrozze dei treni sono dotate di schermi piatti e connessione Wi-Fi gratuita. Sarà garantita una navigazione veloce e stabile.

Inoltre grazie al portale di intrattenimento, Portale Frecce, si potrà accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica. Su questo portale i viaggiatori potranno anche ordinare il loro pasto o spuntino. Mentre nell’area bar i viaggiatori troveranno un menù composto da prodotti di alta qualità.

Ma c’è di più. I viaggiatori potranno beneficiare di un servizio su misura: la consegna di cibo all’orario prescelto. Questa opzione – EASY BISTRÒ – può essere prenotata a bordo del treno tramite il Portale Frecce e su richiesta al personale di ristorazione. Non poteva mancare meglio della gastronomia italiana con i piatti d’autore dello Chef stellato Carlo Cracco che rendono l’offerta della ristorazione di Frecciarossa un must della gastronomia italiana.

L’esperienza di viaggio diventa unica grazie anche a una gamma di tariffe a portata di tutti e ad alcuni prezzi speciali per accompagnatori con disabilità, viaggi di gruppo e animali domestici.

Sui Frecciarossa si viaggia con grande flessibilità. Il biglietto può essere scambiato un numero illimitato di volte, gratuitamente (soggetto ad adeguamento alla tariffa corrente), fino a un’ora dopo la partenza. È inoltre cancellabile e rimborsabile fino all’orario di partenza previsto con una detrazione del 20%.

Esempio di tariffe:

Classe Executive Comfort:

Parigi > Lione : 139€

Parigi > Milano : 165€

Business Comfort Class:

Parigi > Lione: da 29€

Parigi > Milano: da 36€

Classe Comfort Standard:

Parigi > Lione: da 23€

Parigi > Milano: da 29€

Sala Meeting:

Tasso decrescente in base al numero di viaggiatori.

79 euro / passeggero quando ci sono 5 viaggiatori.

ORARI

A. 07:09 16:39 Torino Porta Susa

A. 11:08 20:12 Lyon Part-DieuA. 13:22 22:25 Paris Gare de Lyon

A. 09:20 17:14 Lyon Part-DieuA. 13:18 21:18 Torino Porta Susa

A. 14:07 22:07 Milano Centrale

🔊 Listen to this