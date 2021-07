(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 “L’emergenza pandemica in corso sta imponendo una dura prova al nostro sistema sanitario nazionale – spiega il consigliere dell’Ordine dei Medici di Napoli e Provincia Prof. Mario Delfino, tra i promotori della stesura dell’Atto di indirizzo – per quanto sia impegnata in uno sforzo senza precedenti per risolvere le problematiche connesse all’epidemia di Sars-Cov2 che continua a richiedere nuovi spazi di assistenza territoriale ed ospedaliera, la Regione Campania con grande lungimiranza non ha mai abbassato la guardia su fronti fondamentali quale decisamente è quello della prevenzione e dell’assistenza ai pazienti affetti da fratture da fragilità”.

“Le fratture da fragilità, infatti – spiegano gli ortopedici di Pronto soccorso che partecipano ai lavori – non solo costringono i pazienti ad accedere al pronto soccorso, ma hanno un alto rischio di mortalità dal momento che i pazienti che ne sono colpiti sono già avanti con gli anni. Mai come in questo periodo, dunque, nella nostra regione, appare necessario ed urgente attuare modelli assistenziali innovativi che consentano di fare prevenzione, curare e tutelare i pazienti e in particolare i pazienti più fragili come, appunto, quelli a rischio frattura”.

L’atto di indirizzo, in particolare si propone di implementare la prevenzione e la corretta presa in carico del paziente fragile, inserendolo in una rete controllata di diagnosi, di cura, di riabilitazione, migliorando l’accessibilità alle prestazioni specialistiche secondo un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dedicato, e promuovere una rete di coordinamento e cooperazione interdisciplinare con gli specialisti ambulatoriali ed i medici di medicina generale

