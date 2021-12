(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Frascati, Fidanza: “Ringrazio ‘Noi con il Cuore’ per aver donato un albero di Natale all’Adq Colle Pizzuto”

Come presidente dell’Associazione di Quartiere di Colle Pizzuto San Matteo ringrazio l’associazione neo costituita Noi con il Cuore per aver donato alla comunità un albero di Natale. Un gesto semplice, che accettiamo con profonda gratitudine, soprattutto in questo momento, in cui ancora non sappiamo ancora con certezza quando potremo ricominciare le nostre attività ricreative, ludiche, formative, interrotte bruscamente dall’emergenza Covid, attività che ci permettevano di essere sicuramente più attivi, propositivi e concreti, nei confronti della comunità, che ho l’onore di rappresentare.

Nei momenti più difficili si tende a riscoprire valori importanti, che non dovrebbero essere mai sottovalutati, come la solidarietà e il valore del donare. Valori nobili che dovrebbero essere sempre alla base di ogni rapporto umano e che danno gioia sia chi offre si a chi riceve, e soprattutto, come sosteneva Madre Teresa di Calcutta: “non di possono sempre fare grandi cose, ma anche piccole cose con grande amore”. Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale.

Silvia Fidanza,

presidente AdQ di Colle Pizzuto San Matteo

vicepresidente associazione Noi con il Cuore

[fidanza.jpeg]

🔊 Listen to this