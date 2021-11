(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – Un sondaggio pubblicato questa settimana ha rivelato che metà dell’opinione pubblica francese crede nella teoria della “Grande sostituzione” e che le élite in politica e finanziaria stanno tentando di sostituire la popolazione nativa della Francia.

L’indagine Ifop, che ha posto una serie di domande sull’immigrazione e su temi come l’islamizzazione, ha rilevato che il 50 per cento dei francesi crede nella Grande Sostituzione, una teoria coniata dallo scrittore francese Renaud Camus per descrivere la sostituzione demografica dei popoli nativi con quella di massa causata dall’migrazione.

Quasi sette su dieci degli intervistati al sondaggio, ovvero il 69 per cento, hanno dichiarato di ritenere che ci fossero “troppi” immigrati in Francia, mentre il 62 per cento ha affermato che l’immigrazione è la ragione principale dei problemi di insicurezza nel paese, secondo la rivista francese L’Obs riporta .

Nel sondaggio Ifop, agli intervistati è stato chiesto anche dell’identità francese e dell’Islam, con il 70% che ha affermato che la Francia dovrebbe rimanere un paese cristiano, mentre il 68% ha affermato che l’Islam è una minaccia per l’identità francese.

La criminalità, in particolare quella che coinvolge gli immigrati clandestini minorenni, è diventata un problema importante in alcune parti della Francia e l’aumento della criminalità dei migranti minori è stato evidenziato all’inizio di quest’anno dal senatore francese Henri Leroy.

“Basta guardare il panorama della delinquenza. C’è un aumento preoccupante che sembra esponenziale. Il numero di migranti minori era di 30.000 nel 2015 e di 60.000 nel 2018 e i problemi associati stanno aumentando allo stesso ritmo”, ha affermato Leroy a maggio.

“A Bordeaux, il 40 per cento della delinquenza è imputabile a loro, e la percentuale era del 24 per cento due anni fa. Il problema cresce e minaccia di infiltrarsi in tutti i settori della delinquenza, della tratta, del banditismo… Dobbiamo fermare questa emorragia”, ha aggiunto.

Il sondaggio è stato condotto da Ifop per i gruppi anti-odio, la Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo (LICRA) e la rivista Le Droit de Vivre, in risposta alla drammatica ascesa dello scrittore conservatore e aspirante alla presidenza Eric Zemmour nei sondaggi per il prossimo elezioni presidenziali francesi dell’anno.

Zemmour è stato chiaro nella sua posizione contro la migrazione di massa e in passato ha fatto riferimento alla teoria della Grande Sostituzione.

È stato anche fermamente contrario all’islamizzazione della Francia ed è stato messo sotto inchiesta per le osservazioni che aveva fatto in una conferenza nel 2019 quando ha dichiarato: “In Francia, come in tutta Europa, tutti i nostri problemi sono aggravati dall’immigrazione – scuole, alloggi , disoccupazione, deficit sociali, ordine pubblico, carceri, ma tutti i nostri problemi sono aggravati anche dall’Islam. È una doppia punizione”.

All’inizio di questo mese, un processo per crimini d’odio contro Zemmour è iniziato per i commenti che aveva fatto alla televisione francese in merito ai migranti minori l’anno scorso.

“Non hanno niente da fare qui, sono ladri, sono assassini, sono stupratori, questo è tutto, devono essere rimandati indietro e non devono nemmeno venire”, ha detto Zemmour mentre appariva nel programma televisivo Face à l’ informazioni sull’emittente CNews.

The great replacement, a term coined by French author Renaud Camus who also refers to it as “genocide by substitution”, dates back to 1900 and the father of French nationalism, Maurice Barrès – who spoke of a new population that would “ruin our homeland”.https://t.co/yYcyRzpBp2 — Ann ✨🎄✨ (@BannedAnn) November 10, 2021