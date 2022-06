(AGENPARL) – Roma, 19 giu 2022 – Macron in testa ma perde maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale: avrebbe 224 seggi. E’ quanto emerge dai primi risultati del secondo turno delle legislative in Francia, diffusi da Bfm Tv. Alla coalizione di Melenchon, Nupes, tra i 170 e i 190 seggi, diventando così la prima forza di ops del Parlamento. Boom di seggi per Marine Le Pen. Le prime proiezioni le aggiudicano tra i 75 e i 95 seggi.

🔊 Listen to this