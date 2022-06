(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022 FRANCIA: CATTANEO (FI), DECISIONE SU TERRORISTI ROSSI LASCIA SGOMENTI, PENSIERO VA A FAMILIARI LORO VITTIME

“Lascia sgomenti la decisione della Corte d’Appello di Parigi di respingere le richieste di estradizione per i dieci terroristi rossi italiani rifugiati in Francia. L’ennesima, insensata conservazione di una fallace ‘dottrina’ che nel corso dei decenni ha coperto crimini e criminali. Al di la’ delle motivazioni giuridiche, che come tali sono sempre opinabili perché frutto di un’elaborazione intellettuale non immune da qualsivoglia ideologia, il pensiero va ai familiari delle vittime di questi lucidi estremisti che ancora una volta l’hanno fatta franca. Oggi quel dolore sarà ancora più forte, così come la sfiducia in un sistema che continua a confonde diritti e doveri”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

