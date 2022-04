(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 FRANCIA, BINI: EVVIVA MACRON! TRIONFANO VALORI DEMOCRATICI

“Evviva Emmanuel Macron! Una vittoria importante non solo per la Francia ma per l’Europa intera! Ancora una volta trionfano i valori democratici. Avanti, uniti, per l’Europa!”

Così – in un tweet – Caterina Bini, Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento e senatrice PD.

___________________

Federica Scozzari

