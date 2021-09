(AGENPARL) – Roma, 12 settembre 2021 – I manifestanti in Francia sono scesi in piazza per il nono fine settimana consecutivo per manifestare nuovamente contro i passaporti e l’obbligo dei vaccini Covid-19.

Il ministero dell’Interno francese ha affermato che 120.000 persone hanno partecipato a manifestazioni a livello nazionale, ha riferito France24. La scorsa settimana, circa 140.000 hanno manifestato.

Tre agenti di polizia hanno riportato ferite lievi durante gli scontri con i manifestanti, ha detto l’agenzia a France24.

Le riprese video hanno mostrato un gran numero di manifestanti a Parigi, Tolosa e in altre città. Un video mostra i manifestanti che si scontrano con gli ufficiali a Tolosa.

All’inizio di agosto, durante un fine settimana, il numero di manifestanti ha superato i 230.000 in diverse città francesi, ha affermato il ministero all’epoca. Tali proteste si sono verificate poco dopo che la corte suprema francese ha stabilito che la legge sul passaporto per i vaccini approvata dal Parlamento era legale.

I manifestanti si sono anche scagliati contro le vaccinazioni obbligatorie per tutti gli operatori sanitari.

Il passaporto del vaccino, che è soprannominato dal governo un lasciapassare sanitario, è richiesto dalle persone per entrare in ristoranti, club e una serie di altri luoghi pubblici. Alcuni media hanno tentato di caratterizzare le manifestazioni come “anti-vaccino”, ma molti manifestanti hanno affermato di essere contro i passaporti e i mandati dei vaccini, non i vaccini stessi.

“Questa tessera sanitaria divide i francesi. Penso che sia chiaro”, ha detto la funzionaria pubblica Sophie Soulas durante una protesta a Parigi diverse settimane fa, ha riferito Reuters. “E sfortunatamente, credo che dovremmo abolirlo”.

Sabato, sono state viste persone con in mano striscioni con la scritta “nessun passaporto, nessun permesso sanitario”.

I manifestanti appartengono ad una varietà di organizzazioni, compresi i gruppi per le libertà civili, come la creazione di una società a due livelli di vaccinati e non vaccinati.

La scorsa settimana, l’ex ministro della salute francese Agnes Buzyn è stata incriminata dopo essere stata accusata di “mettere in pericolo la vita degli altri” durante la sua risposta al COVID-19 all’inizio della pandemia. Buzyn, che ha lasciato il suo incarico di governo nel febbraio 2020, ha detto a Euro News che farà appello al caso, affermando che è “un’eccellente opportunità per me per spiegarmi e mettere le cose in chiaro”.

“Non permetterò che l’azione del governo, la mia azione come ministro, venga macchiata quando abbiamo fatto così tanto per preparare il nostro Paese a una crisi sanitaria globale che, vi ricordo, è ancora in corso”, ha aggiunto.