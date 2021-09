(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Francesco Morosini: Rai Cultura presenta all’Arsenale il documentario dedicato all’ammiraglio-doge

E’ stato presentato nella serata di oggi, 6 settembre, all’Arsenale di Venezia in anteprima nazionale il documentario “Francesco Morosini. Il peloponnesiaco”. Il film prodotto da Rai Cultura (della durata di 54 minuti circa), è stato realizzato in collaborazione con il Comando Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza. L’evento, organizzato dalla Marina Militare e dalla Guardia di Finanza di Venezia con il supporto dei rispettivi Musei Storici e della Rai, rientra nel calendario di eventi celebrativi per i 1600 anni della città di Venezia.

All’appuntamento hanno presenziato anche l’assessore comunale alla Promozione del territorio e il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, nonché l’assessore regionale al territorio, cultura e sicurezza. Tante anche le personalità del mondo della giustizia che hanno scelto di assistere alla presentazione del film. Tra loro l’avvocato distrettuale dello Stato Stefano Maria Cirillo, il presidente del Tribunale civile e penale di Venezia Salvatore Laganà, la presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti Maria Elisabetta Locci e il procuratore della Repubblica del Tribunale ordinario di Venezia Bruno Cherchi.

La proiezione del lungometraggio conclude l’iter delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini, personaggio tra i più importanti e significativi della storia della Repubblica marinara di Venezia. I festeggiamenti hanno preso il via il 26 febbraio 2019. Francesco Morosini, ultimo eroe veneziano, fu eletto doge nel 1688 al termine della sua più importante campagna militare in Grecia.

Il documentario sarà trasmesso il 13 settembre 2021, alle ore 21.10, su Rai Storia.

Prima della proiezione del lungometraggio hanno portato i propri saluti il comandante dell’Istituto di studi militari marittimi e del Presidio della Marina Militare di Venezia, contrammiraglio Andrea Romani; il comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti e il vicedirettore di Rai Storia Giuseppe Giannotti. Inoltre è intervenuto il saggista Alessandro Marzo Magno. Al termine ha preso la parola anche Toto Bergamo Rossi, presidente di Venetian Heritage Onlus, fondazione che ha finanziato il recente restauro della tomba di Francesco Morosini nella chiesa di Santo Stefano a Venezia.

Venezia, 6 settembre 2021

