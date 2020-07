FR 8.1.6. STUDENTS WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY, 2019

(AGENPARL) – CROATIA, mar 07 luglio 2020

SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ U 2019. STUDENTS WHO GRADUATED FROM

UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED

PROFESSIONAL STUDY, 2019 Prema

podacima Državnog zavoda za statistiku u 2019. diplomiralo je ili završilo

studij 33 704 studenta. Udio studentica u tom broju iznosio je 20 286,

odnosno 60,2%. According

to the data of the Croatian Bureau of Statistics, a total of

33 704 students graduated from university study or completed

professional study in 2019. The share of female students in that number

amounted to 20 286, that is, 60.2%. Među

studentima koji su diplomirali ili završili studij više je studentica More

female students among students who graduated from university study or

completed professional study Od

ukupno 33 704 studenta koji su diplomirali/završili studij, na visokim je

školama diplomiralo/završilo studij 4,6% studenata, na veleučilištima

15,0%, na fakultetima 78,3% (na stručnom studiju 10,4%, a na sveučilišnom

studiju 67,9% studenata), dok je na umjetničkim akademijama diplomiralo

2,1% studenata. Out

of the total of 33 704 students who graduated from university study or

completed professional study, 4.6% graduated or completed the study from

schools of professional higher education, 15.0% from polytechnics, 78.3%

from faculties (10.4% from professional studies and 67.9% from university

studies) and 2.1% from art academies. Najviše

je studentica koje su diplomirale/završile studij zastupljeno na umjetničkim

akademijama, 65,8%, zatim slijede sveučilišni studij na fakultetima,

62,4%, stručni studij na fakultetima, 59,9%, veleučilišta 54,6%, te visoke

škole s 44,2% studentica. The

highest share of female students graduated from or completed art academies,

65.8%, followed by university studies, 62.4%, professional studies, 59.9%,

polytechnics, 54.6% and schools of professional higher education, 44.2%. Najviše

studenata diplomiralo je na sveučilišnome preddiplomskom studiju The largest number of students graduated from an

undergraduate university study Prema

bolonjskom programu, najviše studenata diplomiralo je na sveučilišnome

preddiplomskom studiju, njih 31,9%, na sveučilišnome diplomskom studiju

30,1%, na stručnome preddiplomskom studiju 22,1%, na integriranome

preddiplomskome i diplomskom studiju 7,9% na specijalističkome diplomskome

stručnom studiju 7,8%, a kratki stručni preddipomski studij završilo je

0,1% studenata. Prema predbolonjskom programu diplomiralo je ili završilo

studij 0,1% studenata. According to the Bologna programme, the largest

number of students, 31.9% of them, graduated from an undergraduate

university study, followed by 30.1% who graduated from a graduate

university study, 22.1% from an undergraduate professional study, 7.9% from

an integrated undergraduate and graduate study, 7.8% from a specialist

professional graduate study and 0.1% who completed an undergraduate short

professional study. Out of the total number of students, 0.1% of them

graduated or completed the study according to the pre-Bologna programme. Najviše

studenata koji su dipliomirali/završili studij su osobe u dobi od 20 do 24

godine The

largest number of students who graduated from university study or completed

professional study are in the 20 to 24 age

group Prema

godinama života, najviše studenata koji su diplomirali/završili studij bilo

je u skupini 20

– 24 godine (47,2%), a najmanje u skupini do 21 godinu (3,5%).

U skupini 25

– 27 godina bilo je 30,3% studenata, u skupini 28 – 30

godina 7,9%, u skupini 31 – 33 godine 3,5%, u skupini 34 – 36

godina 2,2%, u skupini 37 – 39 godina 1,7%, a u skupini 40 i više

godina bilo je 3,7% studenata koji su diplomirali/završili studij. Regarding

age, the largest number of students who graduated from university study or

completed professional study was classified in the

20 – 24 age group (47.2%) and the smallest one in the up to 21 age group

(3.5%). There were 30.3% of students in the 25 – 27 age group, 7.9% in the

28 – 30 age group, 3.5% in the 31 – 33 age group, 2.2% in the 34 – 36 age

group, 1.7% in the 37 – 39 age group and 3.7% in the 40 and over age group. Najviše

je studenata diplomiralo/završilo studij iz područja Društvenih znanosti The greatest number of students graduated from or

completed study in the field of Social sciences U 2019. najveći je broj studenata koji su

diplomirali/završili studij bio iz područja Društvenih znanosti (41,5%), a

slijedila su područja Tehničke znanosti (26,1%), Biomedicina i zdravstvo

(10,8%), Humanističke znanosti (7,1%), Biotehničke znanosti (6,1%),

Prirodne znanosti (4,4%) i Umjetničko područje (2,2%). Najmanje studenata

koji su diplomirali/završili studij bilo je iz Interdisciplinarnih područja

znanosti

(1,8%). In 2019, the greatest number of students graduated from

or completed study in the field of Social sciences (41.5%), followed by

Engineering (26.1%), Biomedicine and health (10.8%), Humanities (7.1%),

Biotechnical sciences (6.1%), Natural sciences (4.4%) and Artistic field

(2.2%). The smallest number of students graduated from or completed study

in the Interdisciplinary fields of science (1.8%). 1. STUDENTI

KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG

UČILIŠTA,

VRSTI STUDIJA I SPOLU U 2019. STUDENTS

WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY AT

INSTITUTIONS

OF HIGHER EDUCATION, BY TYPE OF INSTITUTION, TYPE OF STUDY

AND SEX, 2019 Spol Ukupno Total Visoke škole Schools of professional higher education Veleučilišta

Polytechnics Fakulteti Faculties Umjetničke akademije Art academies Sex ukupno Total stručni

studij Professional study sveučilišni studij University study Visoka učilišta svega 33 704 1 562 5 073 26 368 3 493 22 875 701 All Institutions

of higher education studenti 13 418 872 2 305 10 001 1 401 8 600 240 Male studentice 20 286 690 2 768 16 367 2 092 14 275 461 Female Prema predbolonjskom svega 39 – – 39 – 39 – All According

to pre-Bologna programu studenti 26 – – 26 – 26 – Male programme studentice 13 – – 13 – 13 – Female Sveučilišni dodiplomski studij svega 39 – – 39 – 39 – All Undergraduate

university studenti 26 – – 26 – 26 – Male study studentice 13 – – 13 – 13 – Female Prema bolonjskom programu svega 33 665 1 562 5 073 26 329 3 493 22 836 701 All According

to Bologna studenti 13 392 872 2 305 9 975 1 401 8 574 240 Male programme studentice 20 273 690 2 768 16 354 2 092 14 262 461 Female Kratki stručni preddiplomski svega 34 – 24 10 10 – – All Undergraduate

short studij studenti 24 – 22 2 2 – – Male professional

study studentice 10 – 2 8 8 – – Female Stručni preddiplomski studij svega 7 439 1 010 3 766 2 663 2 663 – – All Undergraduate

professional studenti 3 290 545 1 640 1 105 1 105 – – Male study studentice 4 149 465 2 126 1 558 1 558 – – Female Specijalistički diplomski svega 2 655 552 1 283 820 820 – – All Specialist

professional stručni studij studenti 1 264 327 643 294 294 – – Male graduate

study studentice 1 391 225 640 526 526 – – Female Sveučilišni preddiplomski svega 10 717 – – 10 404 – 10 404 313 All Undergraduate

university studij studenti 4 277 – – 4 180 – 4 180 97 Male study studentice 6 440 – – 6 224 – 6 224 216 Female Sveučilišni diplomski svega 10 156 – – 9 874 – 9 874 282 All Graduate

university study studij studenti 3 728 – – 3 631 – 3 631 97 Male studentice 6 428 – – 6 243 – 6 243 185 Female Integrirani preddiplomski i svega 2 664 – – 2 558 – 2 558 106 All Integrated

undergraduate and diplomski studij studenti 809 – – 763 – 763 46 Male graduate

study studentice 1 855 – – 1 795 – 1 795 60 Female 2. STUDENTI

KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKIH

UČILIŠTA,

DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2019. STUDENTS

WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY

AT INSTITUTIONS

OF HIGHER EDUCATION, BY TYPE OF

INSTITUTION, AGE GROUPS AND SEX, 2019 Ukupno Total Dobne skupine Age groups 21 i manje 21 and

under 22 – 24 25 – 27 28 – 30 31 – 33 34 – 36 37 – 39 40 i više 40 and over

Visoka

učilišta Institutions

of higher education ukupno Total 33 704 1 185 15 894 10 203 2 651 1 192 756 570 1 253 studenti Male

students 13 418 373 6 104 4 153 1 253 542 323 223 447 studentice Female

students 20 286 812 9 790 6 050 1 398 650 433 347 806 Visoke

škole Schools

of professional higher ukupno Total 1 562 16 471 372 232 143 97 86 145 education studenti Male

students 872 4 216 218 149 94 68 49 74 studentice Female

students 690 12 255 154 83 49 29 37 71 Veleučilišta

Polytechnics

ukupno Total 5 073 170 2 186 1 073 512 306 219 185 422 studenti Male

students 2 305 67 899 549 284 155 97 88 166 studentice Female

students 2 768 103 1 287 524 228 151 122 97 256 Fakulteti Faculties ukupno Total 26 368 985 12 919 8 524 1 853 712 421 292 662 studenti Male

students 10 001 298 4 894 3 309 797 279 147 82 195 studentice Female

students 16 367 687 8 025 5 215 1 056 433 274 210 467 Stručni

studij Professional

study ukupno Total 3 493 135 1 599 830 305 197 137 88 202 studenti Male

students 1 401 41 578 369 147 94 61 36 75 studentice Female

students 2 092 94 1 021 461 158 103 76 52 127 Sveučilišni

studij University

study ukupno Total 22 875 850 11 320 7 694 1 548 515 284 204 460 studenti Male

students 8 600 257 4 316 2 940 650 185 86 46 120 studentice Female

students 14 275 593 7 004 4 754 898 330 198 158 340 Umjetničke

akademije Art

academies ukupno Total 701 14 318 234 54 31 19 7 24 studenti Male students 240 4 95 77 23 14 11 4 12 studentice Female

students 461 10 223 157 31 17 8 3 12 3. STUDENTI

KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTAMA

VISOKIH UČILIŠTA,

NAČINU STUDIRANJA I SPOLU U 2019. STUDENTS

WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY

AT INSTUTIONS

OF HIGHER EDUCATION, MODE OF STUDY AND SEX, 2019 Ukupno Total Način studiranja Mode of study Redoviti Full-time Izvanredni Part-time svega All studenti Male students studentice Female students svega All studenti Male students studentice Female students svega All studenti Male students studentice Female students Visoka učilišta 33 704 13 418 20 286 24 815 9 812 15 003 8 889 3 606 5 283 Institutions of higher education Visoke škole 1 562 872 690 774 381 393 788 491 297 Schools of professional higher education Veleučilišta 5 073 2 305 2 768 2 520 1 146 1 374 2 553 1 159 1 394 Polytechnics Fakulteti 26 368 10 001 16 367 20 868 8 069 12 799 5 500 1 932 3 568 Faculties Stručni studij 3 493 1 401 2 092 1 580 645 935 1 913 756 1 157 Professional study Sveučilišni studij 22 875 8 600 14 275 19 288 7 424 11 864 3 587 1 176 2 411 University study Umjetničke akademije 701 240 461 653 216 437 48 24 24 Art academies 4. STUDENTI

KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM

PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U 2019. STUDENTS

WHO GRADUATED FROM UNIVERSITY STUDY OR COMPLETED PROFESSIONAL STUDY BY

SCIENTIFIC AND ARTISTIC

FIELDS

OF STUDY AND SEX, 2019 Ukupno Total Znanstveno i umjetničko područje studija Scientific and artistic field of

study svega All studentice Female students prirodne

znanosti Natural sciences tehničke

znanosti Engineering biomedicina

i zdravstvo Biomedicine

and health biotehničke

znanosti Biotechnical

sciences društvene

znanosti Social

sciences humanističke znanosti Humanities umjetničko

područje Artistic field interdisciplinarna

područja znanosti Interdisciplinary fields of

science Ukupno

Total 33 704 20 286 1 470 8 795 3 658 2 043 13 976 2 383 732 647 Visoke škole

Schools of higher education 1 562 690 – 401 – 53 1 105 – 3 – Veleučilišta

Polytechnics 5 073 2 768 – 1 583 1 107 167 2 153 – – 63 Fakulteti

Faculties 26 368 16 367 1 470 6 811 2 551 1 823 10 718 2 378 144 473 Stručni studij

Professional study 3 493 2 092 – 794 384 66 2 234 15 – – Sveučilišni studij

University study 22 875 14 275 1 470 6 017 2 167 1 757 8 484 2 363 144 473 Umjetničke akademije

Art academies 701 461 – – – – – 5 585 111 METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY Izvori i metode prikupljanja podataka Sources and methods of data collection Podaci

su rezultat godišnje obrade podataka o

studentima koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u

Republici Hrvatskoj u 2019. Podaci se prikupljaju upitnikom Statistički

list za studente koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni

studij u 2019. u tiskanome ili

elektroničkom obliku (obrazac ŠV-50). Data

are the result of the annual data processing

on students who graduated from university study or completed professional

study at institutions of higher education in the Republic of Croatia in

2019. They are collected, either

on paper or electronically, through the questionnaire entitled Statistical

Sheet for students who graduated or completed university or professional study

in 2019 (ŠV-50 form). Obuhvat i usporedivost Coverage and comparability Statističkim

istraživanjem obuhvaćeni su studenti koji su diplomirali/završili studij na

visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu i

oni koji su diplomirali/završili studij prema bolonjskom programu. Podaci

su usporedivi s podacima iz prethodnih godina. The

statistical survey covers students who graduated from university study or

completed professional study at

institutions of higher education in the Republic of

Croatia. It includes both students who graduated according to the pre-Bologna

programme and those who graduated according

to the Bologna programme. Data are

comparable to those from previous years. Definicije i objašnjenja Definitions and explanations Visoko

obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. Higher

(tertiary) education is carried out through university and

professional studies. Studenti su osobe

upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti

su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj

nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti su oni koji

obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno

prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom

nastave. Students are persons

enrolled in institutions of higher education. There are full-time and

part-time students. Full-time students

are those who study according to a programme based on a full-time teaching

schedule. Part-time students are those who participate in the educational

programme while they work or perform some other activity requiring a

specific programme and methods of performing studies in line with an

operational teaching plan. Završetkom preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga

sveučilišnog studija stječe se akademski naziv, dok se završetkom stručnoga

ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe stručni naziv uz

naznaku struke u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i

akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.). Upon the completion of the undergraduate, graduate or

integrated university studies candidates are awarded the academic title,

while upon the completion of the professional or specialist degree

programme candidates are awarded the professional title in accordance with

the Act on Academic and Professional Titles and Academic Degree (NN, Nos

107/07 and 118/12). Visoka

učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija

u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Institutions

of higher education are university and faculty and art

academy as its component parts, polytechnic and school of higher education. Visoka

učilišta mogu biti javna i privatna. Institutions

of higher education can be public and private. Sveučilište je

ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva

znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te

interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno

ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela. University is an

institution that establishes and conducts university and interdisciplinary

studies in at least two areas of scientific or artistic activity in a

number of fields, as an autonomous and integrated process, indirectly or

through its faculties, art academies and departments. Sastavnice

sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te

druge sastavnice u skladu sa zakonom. University

comprises the following: faculties, art academies, departments and

institutes and other units according to law. Sveučilište

i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije. Professional

courses can also be taught at universities and their units. Fakultet je

visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne

studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih

i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije. Faculty is an

institution of higher education, a component part of a university, where

university studies are organised and conducted, and where scientific and

professional work in one or more scientific or professional fields are

developed. Professional studies can also be conducted there. Umjetnička

akademija je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta

ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko

stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a

može izvoditi i stručne studije. Art

academy is an institution of higher education, a

component part of a university, where artistic studies are organised and

conducted, and where top artistic endeavours and scientific activity in the

field of art are nourished. Professional studies can also be conducted

there. Sveučilišni

odjel

osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih

programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome

znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te

sudjeluje u izvedbi studija. University

department is a component part of a university

where university courses are taught and where scientific, artistic or

professional work in a particular field of science or an interdisciplinary

area is developed. Veleučilište

i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode

stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri

različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole

kao sastavnice. Polytechnic

and school of professional higher education are

institutions that establish and conduct professional courses. Polytechnic

is a school of higher education that conducts at least three different

courses in at least three different fields and cannot have schools of

professional higher education as its component parts. Sveučilišni

studij

osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i

visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito

te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih

dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu. University

studies prepare students for performing work in

science, arts and higher education, in business, public sector and society

in general and also prepares them for development and application of

scientific, artistic and professional achievements. University studies are

organised and conducted at universities. Sveučilišno obrazovanje obuhvaća

preddiplomski sveučilišni, diplomski sveučilišni i poslijediplomski studij.

U skladu s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom

studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova. Studijski programi mogu se

provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji

čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova. University

education encompasses undergraduate, graduate and postgraduate study. In

accordance to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS),

60 ECTS credits measure the workload of a full-time student during one

academic year. Study programmes may also be carried out as an integral undergraduate

and graduate university study, whose completion brings at least 300 ECTS

credits. Stručni

studij

pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju

obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje

u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili

veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu u skladu sa Zakonom o

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03.,

198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.,

101/14., 60/15. i 131/17.). Professional

studies provide students with an adequate level

of knowledge and skills that enable performance of professional occupations

and prepares them for direct entry into labour market. Professional studies

are conducted at schools of professional higher education or at

polytechnics according to the Scientific Activity and Higher Education Act

(NN, Nos 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07,

46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 and 131/17). Stručno

obrazovanje obuhvaća kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i

specijalistički diplomski stručni studij. Stručni studiji traju dvije do

tri godine, završavaju polaganjem svih ispita, a studijskim se programom

može predvidjeti polaganje završnog ispita i/ili izrada završnog rada.

Njihovim završetkom stječe se 120 – 180 ECTS bodova. Iznimno, stručni

studij može trajati četiri godine. Takvim studijem stječe se 240 ECTS

bodova. Professional

education includes a short professional study, undergraduate professional

study and specialist graduate professional study. Professional studies last

two to three years, completes upon passing all the examinations. Passing of

the final examination and/or producing the final paper may also be provided

by the programme of study. This brings students 120 to 180 ECTS credits.

Exceptionally, professional study may last up to four years and students

earn up to 240 ECTS credits. Veleučilišta

ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij

u trajanju od jedne do dvije godine za osobe koje su završile stručni

studij ili preddiplomski sveučilišni studij. Polytechnics

or schools of professional higher education can organise a specialist

graduate professional study lasting one to two years for persons who

completed a professional study or an undergraduate university study. Završetkom

specijalističkoga diplomskog stručnog studija u trajanju od jedne do dvije

godine te polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i polaganjem

odgovarajućega završnog ispita stječe se u pravilu

60 – 120 ECTS bodova. The

completion of a specialist graduate professional study lasting one to two

years, passing all the examinations, producing a final paper and passing of

the final examination bring students 60 to 120 ECTS credits. Kratice Abbreviations ECTS Europski

sustav prijenosa bodova ECTS European

Credit Transfer and Accumulation System ISVU Informacijski

sustav visokih učilišta ISVU Information

System of Institutions of Higher Education NN Narodne

novine NN Narodne

novine, official gazette of the Republic of Croatia Znakovi Symbols – nema

pojave – no

