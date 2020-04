FR 5.1.4. REGISTERED ROAD VEHICLES AND ROAD TRAFFIC ACCIDENTS, 2019

(AGENPARL) – CROATIA, gio 16 aprile 2020

5.1.4. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE

NESREĆE U 2019. REGISTERED ROAD VEHICLES AND ROAD

TRAFFIC ACCIDENTS, 2019 Porast

broja registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj Increase

in the number of registered road vehicles in the Republic of Croatia Broj

registriranih cestovnih vozila u 2019. iznosio je 2 275 027, što je u

odnosu na 2018. više za 3,7%. Broj registriranih osobnih vozila u 2019.

iznosio je 1 724 900, što je u odnosu na 2018. više za 3,5%. The

total number of registered road vehicles in the Republic of Croatia in 2019

amounted to 2 275 027, which was 3.7% more than in 2018. The total number

of registered passenger cars in 2019 amounted to

1 724 900, which was an increase of 3.5% compared to 2018. Broj

prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 194 253, što je u odnosu

na 2018. više za 7,6%. Porast prvih registracija pokazuju sve vrste vozila

osim mopeda. The

number of first registrations of road vehicles amounted to 194 253, which

was an increase of 7.6% compared to 2018. The increase was noticed in the

first registration of all types of vehicles except mopeds. Broj

prvih registracija osobnih vozila u 2019. iznosio je 149 137, što je u

odnosu na 2018. više za 6,0%. Rast je prouzročen porastom broja prvih

registracija i polovnih vozila (6,6%) i novih vozila (5,1%). The

number of first registrations of passenger cars in 2019 amounted to 149

137, which was an increase of 6.0% compared to 2018. The increase was

caused by the growth in the number of first registrations of used cars

(6.6%) and new vehicles (5.1%). Smanjenje

broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj Decrease

in casualties in road traffic accidents in the Republic of Croatia U

2019. zabilježeno je 9 695 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim

osobama, što je u odnosu na 2018. manje za 7,2%. In

2019, there were 9 695 road traffic accidents with casualties recorded in

the Republic of Croatia, which was 7.2% less than in 2018. U

cestovnim prometnim nesrećama u 2019. poginulo je 297 osoba, što je u

odnosu na 2018. manje za 6,3%. Ozlijeđenih osoba bilo je 12 885, što je u odnosu

na 2018. manje za 7,9%. There

were 297 persons killed in road traffic accidents in 2019, which was a

decrease of 6.3% compared to 2018. The number of injured persons amounted

to 12 885, which was a decrease of 7.9% compared to 2018. 1. REGISTRIRANA

CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2019. REGISTERED

ROAD VEHICLES, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2019 Ukupno Total Fizičke osobe Natural persons Pravne osobe Legal entities svega All prvi put registrirana cestovna vozila First registration of road vehicles svega All prvi put registrirana cestovna vozila First registration of road vehicles svega All prvi put registrirana cestovna vozila First registration of road vehicles Mopedi 80 738 2 921 74 024 2 138 6 714 783 Mopeds Motocikli 78 650 7 164 73 435 6 011 5 215 1 153 Motorcycles Osobna

vozila 1 724 900 149 137 1 533 163 89 410 191 737 59 727 Passenger cars Autobusi 6 041 736 97 3 5 944 733 Buses Kamioni 180 674 18 486 51 276 3 279 129 398 15 207 Lorries Cestovni

tegljači 12 976 1 842 202 4 12 774 1 838 Road tractors Specijalna

vozila 14 514 1 492 3 476 322 11 038 1 170 Special purpose vehicles Poljoprivredni

traktori 128 482 7 479 112 740 4 130 15 742 3 349 Agricultural tractors Prikolice 33 423 3 378 18 458 1 434 14 965 1 944 Trailers Poluprikolice 14 629 1 618 1 008 34 13 621 1 584 Semi-trailers Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova Source: Ministry of the Interior 2. CESTOVNE

PROMETNE NESREĆE U 2019. ROAD

TRAFFIC ACCIDENTS, 2019 2018. 2019. Indeksi/ Indices 2019. 2018. Cestovne prometne nesreće s nastradalim

osobama, broj 10 450 9 695 92,8 Road traffic accidents with casualties,

number Poginule

osobe, broj 317 297 93,7 Persons killed, number Ozlijeđene

osobe, broj 13 989 12 885 92,1 Persons injured, number Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova Source: Ministry of the Interior METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES

ON METHODOLOGY Izvori

i metode prikupljanja podataka Sources

and methods of data collection Podaci

o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim

prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova. Data

on registered motor vehicles and trailers and road traffic accidents are

supplied by the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia. Obuhvat Coverage Podaci

o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna

vozila registrirana u Republici Hrvatskoj. Data

on vehicles registered for the first time include brand new vehicles as

well as second-hand vehicles registered in the Republic of Croatia. Podaci

o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve

sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na

državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba

smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica

nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo. Data

on killed and injured persons in traffic accidents cover all participants

of traffic accidents on the territory of the Republic of Croatia,

irrespective of their citizenship. A person killed in a traffic accident is

any person killed on the spot or died on the territory of the Republic of

Croatia within 30 days from effects of a traffic accident, irrespective of

citizenship. Definicije Definitions Motorno

vozilo

jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja

se kreću tračnicama. Motor

vehicle is a vehicle that drives by using its

own means of propulsion, except for vehicles on rails. Moped je

vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam

motora nije veći od 50 cm3 i koje na ravnoj cesti ne može

razviti brzinu veću od 50 km na sat. Moped is a

two, three or four-wheeled road vehicle, which is fitted with an engine having

a cylinder capacity of less than 50 cc and a maximum authorised speed of

not more than 50 km/hour. Motocikl je

motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno

vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg. Motorcycle is a

two-wheeled road motor vehicle with or without a side-car, including a

motor scooter, or a three or four-wheeled motor vehicle not exceeding 400

kg. Osobno

vozilo

jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za

vozača, ima najviše osam sjedala. Passenger

car is a road motor vehicle intended for the carriage of

passengers, which has, except a seat for the driver, a maximum of eight

seats. Autobus je

motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača,

ima više od osam sjedala. Bus

is

a road motor vehicle intended for carriage of passengers, which has, except

a seat for the driver, more than eight seats. Kamion je

cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe. Lorry is a

rigid road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to carry

goods. Cestovni

tegljač

jest cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih

vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice). Road

tractor is a road motor vehicle designed,

exclusively or primarily, to haul other road vehicles which are not

power-driven (mainly semi-trailers). Specijalno

vozilo

jest cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza

putnika ili robe. Special

purpose vehicle is a road motor vehicle designed for

purposes other than the carriage of passengers or goods. Poljoprivredni

traktor

jest vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi

izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču

priključnih vozila. Agricultural

tractor is a motor vehicle designed for hauling,

pushing and carrying exchangeable tools or for running these tools or for

hauling trailers. Prikolica je priključno

vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na

kolnik. Trailer

is

a goods road vehicle designed in such a way that its total loaded weight

rests on the road with its axles. Poluprikolica je priključno

vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na

vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno

vozilo. Semi-trailer is a

goods road vehicle with no front axle, designed in such a way that a part

of the vehicle and substantial part of its loaded weight rests on the road

tractor. Kratice Abbreviations cm3 kubični

centimetar cc cubic

