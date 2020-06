FR 4.3.7. TOURIST ACTIVITY OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2019 – PROVISIONAL DATA

(AGENPARL) – CROATIA, gio 18 giugno 2020

GODINA/ YEAR:

LVII. ZAGREB,

18. LIPNJA 2020./ 18 JUNE,

2020 BROJ/ NUMBER: 4.3.7. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U

2019.

–

privremeni podaci TOURIST ACTIVITY OF POPULATION OF

REPUBLIC OF CROATIA, 2019

–

Provisional Data U 2019. na privatna višednevna putovanja odlazilo je

54% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina 2019

saw 54% of the population of the Republic of Croatia aged

15 and over that went on private trips with

overnight stays U 2019. na barem jednome privatnome višednevnom

putovanju bilo je

1,9 milijuna osoba ili 54,1% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više

godina. In

2019, there were 1.9 million persons or 54.1% of the population of the

Republic of Croatia aged 15 and over who went on at least one private trip

with overnight stays. Ukupno je ostvaren 5,1 milijun privatnih višednevnih

putovanja, od toga 3,3 milijuna (64,4%) u Hrvatskoj, a 1,8 milijuna (35,6%)

u inozemstvo. U inozemstvo se najviše putovalo u Bosnu i Hercegovinu

(22,4%), Njemačku (12,6%), Italiju (10,2%), Austriju (8,7%), Sloveniju

(8,6%) i Srbiju (8,2%). A

total of 5.1 million private trips with overnight

stays were realised, of which 3.3 million (64.4%) were realised in Croatia

and 1.8 million (35.6%) were realised abroad. The most common international

destinations were Bosnia and Herzegovina (22.4%), Germany (12.6%), Italy

(10.2%), Austria (8.7%), Slovenia (8.6%) and Serbia (8.2%). Najčešći razlozi za odlazak na privatno višednevno

putovanje bili su posjet rodbini i prijateljima (1,7 milijuna putovanja ili

32,7% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja) i odmor na moru

(1,5 milijuna putovanja ili 30,2% od ukupno ostvarenih privatnih

višednevnih putovanja). The

most common reasons for going on a private trip with overnight stays were

visiting relatives and friends (1.7 million trips or 32.7% of the total

realised private trips with overnight stays) and seaside

vacation (1.5 million trips or 30.2% of the total realised private trips with

overnight stays). Najviše noćenja ostvareno u nekomercijalnom smještaju The

largest number of nights was realised in non-commercial accommodation establishments

Na privatnim višednevnim putovanjima stanovništvo

Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarilo je ukupno 28,2 milijuna

noćenja, od toga 19,0 milijuna noćenja (67,3%) na putovanjima u Hrvatskoj,

a 9,2 milijuna (32,7%) na putovanjima u inozemstvo. Na jednom putovanju

ostvareno je prosječno 5,5 noćenja. Na putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je

prosječno 5,8 noćenja, a 5,1 noćenje ostvareno je na putovanjima u

inozemstvo. The

population of the Republic of Croatia aged 15 and over realised a total of

28.2 million nights on private trips with overnight stays, of which

19.0 million (67.3%) were realised in Croatia, while 9.2 million

(32.7%) were realised abroad. An average of 5.5 nights were realised

on a single trip. An average of 5.8 nights were realised on trips in

Croatia, while for trips abroad the average amounted to 5.1 nights. Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je

u nekomercijalnim smještajnim objektima (18,4 milijuna noćenja ili 65,3%),

od toga u smještajnim objektima kod rodbine i prijatelja 11,1 milijun

noćenja, a u vlastitim kućama i stanovima za odmor (vikendicama) 6,9

milijuna noćenja. By

type of accommodation, the largest number of nights was realised in

non-commercial accommodation establishments (18.4 million nights or 65.3%),

of which 11.1 million nights were realised in accommodation establishments

owned by relatives and friends and 6.9 million nights were realised in

own vacation dwellings. Prosječni izdaci po putovanju iznosili su 1 800 kuna

Average

travel expenditures amounted to 1 800 kuna Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima

iznosili su 9,3 milijarde kuna, od toga 4,3 milijarde kuna (46,6%) u

Hrvatskoj, a

5,0 milijardi (53,4%) u inozemstvu. Prosječni izdaci po privatnome

višednevnom putovanju iznosili su 1 814 kuna, pri čemu su prosječni izdaci

po privatnom putovanju u Hrvatskoj iznosili 1 314 kuna, a u inozemstvu

2 716 kuna. The

total expenditure on private trips with overnight stays amounted to 9.3

billion kuna, of which 4.3 billion (46.6%) were spent in Croatia, while 5.0

billion (53.4%) were spent abroad. Average travel expenditure per

private trip with overnight stays amounted to 1 814 kuna, with average

travel expenditure per private trip in Croatia amounting to 1 314 kuna

and per private trip abroad to 2 716 kuna. U 2019. nije putovalo 46% stanovništva Hrvatske, najčešće

iz financijskih razloga 2019

saw 46% of the population of the Republic of Croatia that did not go on a

trip, usually due to financial reasons Na privatna višednevna putovanja u 2019. nije

putovalo 1,6 milijuna ili 45,9% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više

godina. Najčešći razlozi neodlaska na privatna višednevna putovanja

(mogućnost više odgovora) bili su nedostatak financijskih sredstava (44,1%)

i zdravstveni razlozi (32,5%). Out

of the total population of the Republic of Croatia aged 15 and over, 1.6

million or 45.9% of them did not go on a private trip with overnight stays

in 2019. The most common reasons for not going on private trips with

overnight stays (multiple answers possible) were the lack of finances

(44.1%) and health reasons (32.5%). U 2019. na poslovna višednevna putovanja odlazilo je

9,2% stanovništva Hrvatske 2019

saw 9.2% of the population of the Republic of Croatia that went on business

trips with overnight stays U 2019. na barem jednome poslovnome višednevnom

putovanju bilo je 320 tisuća osoba ili 9,2% stanovništva Hrvatske u dobi od

15 i više godina. Ukupno je ostvareno 837 tisuća poslovnih putovanja, od

toga je 409 tisuća putovanja (48,9%) bilo ostvareno u Hrvatskoj, a 429

tisuća (51,1%) u inozemstvo. There

were 320 thousand persons or 9.2% of the total population of the Republic

of Croatia aged 15 and over in 2019 that went on at least one

business/professional trip with overnight stays. A total of

837 thousand business/professional trips were realised, of which

409 thousand (48.9%) were realised in the Republic of Croatia and

429 thousand (51.1%) abroad. Ostvareno 8,0 milijuna jednodnevnih putovanja 8.0

million same-day visits were realised Stanovništvo Hrvatske u dobi od 15 i više godina u 2019.

ostvarilo je 8,0 milijuna jednodnevnih putovanja, od toga je 7,1 milijun

(89,4%) bio privatnih, a 845 tisuća (10,6%) poslovnih. In

2019, the population of the Republic of Croatia aged 15 and over realised

8.0 million same-day visits, out of which 7.1 million (89.4%) were for

private and 845 thousand (10.6%) were for business/professional purposes. Ukupni izdaci na privatnim jednodnevnim putovanjima

iznosili su 2,7 milijardi kuna (2,1 milijarda na putovanjima u Hrvatskoj i 637

milijuna na putovanjima u inozemstvo). The

total expenditure on private same-day visits amounted to 2.7 billion kuna

(2.1 billion on same-day visits in Croatia and 637 million on same-day

visits abroad). 1. BROJ STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ODLAZILI NA

PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2019. PREMA ODREDIŠTU

PUTOVANJA I DULJINI BORAVKA NUMBER OF CITIZENS OF REPUBLIC OF CROATIA WHO WENT ON PRIVATE

TRIPS WITH OVERNIGHT STAYS, BY TRIP DESTINATION

AND DURATION OF STAY, 2019 Ukupno Total Broj osoba na privatnim višednevnim

putovanjima Number of persons on private trips with

overnight stays prema odredištu putovanja By trip destination prema duljini boravka By duration of stay samo u Hrvatskoj Only in Croatia samo u inozemstvo Only abroad u Hrvatskoj i

inozemstvo In Croatia

and

abroad barem na jednom putovanju s 1 – 3

noćenja On one trip

at least

with 1 – 3 nights barem na jednom putovanju s 4 i više

noćenja On one trip at least

with 4 and more nights Ukupno 1

876 420 1 048 876 350

139 476

573 1

035 265 1

362 663 Total Muškarci 924

657 511

694 178

825 233

306 541

353 660

928 Men Žene 951

763 537

182 171

314 243

267 493

912 701

735 Women Dob Age 15

– 24 359 561 189 915 (83 358) (86 288) 165 495 276 324 15

– 24 25

– 34 288 342 137 405 (46 546) 104 391 178 626 214 875 25

– 34 35

– 44 396 568 235 134 (56 181) 104 422 229 660 290 698 35

– 44 45

– 54 321 130 181 180 (55 806) 84 144 185 545 232 097 45

– 54 55

– 64 268 266 151 270 62 055 54 941 155 316 178 518 55

– 64 65

i više 242 553 153 972 46 194 42 387 120 623 170 153 65

and over 2. PRIVATNA I POSLOVNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2019. PRIVATE AND BUSINESS/PROFESSIONAL TRIPS WITH OVERNIGHT STAYS,

2019 Broj putovanja,

tis. Number of

trips,

‘000 Broj noćenja,

tis. Number of

nights,

‘000 Ukupni izdaci,

mil.

kn Total

expenditures,

mln kuna Prosječan broj

noćenja po putovanju Average number

of nights per trip Prosječni izdaci

po putovanju, kn Average expenditures

per trip, kuna Prosječni dnevni izdaci, kn Average

expenditures

per day, kuna Ukupno 5

963 31

876 12

356 5,3 2

072 388 Total Privatna 5

126 28

229 9

296 5,5 1 814 329 Private U Hrvatskoj 3

300 19

007 4

336 5,8 1 314 228 In Croatia 1

– 3

noćenja 1

753 3

311 1

512 1,9 862 457 1 – 3

nights 4 i više

noćenja 1

547 15

696 2

824 10,1 1 826 180 4 and more

nights U

inozemstvo 1

826 9

222 4

960 5,1 2 716 538 Abroad 1

– 3

noćenja 996 2

002 1

720 2,0 1 728 859 1 – 3

nights 4 i više

noćenja 830 7

220 3

240 8,7 3 901 449 4 and more

nights Poslovna 837 (3

647) 3

060 (4,4) 3 655 (839) Business/Professional U Hrvatskoj 409 (1

705) (916) (4,2) (2 243) (537) In Croatia U

inozemstvo 429 (1

942) 2

144 (4,5) 5 000 (1 104) Abroad 3. PRIVATNA I POSLOVNA JEDNODNEVNA PUTOVANJA U 2019. PRIVATE AND BUSINESS/PROFESSIONAL SAME-DAY VISITS, 2019 Broj

putovanja, tis. Number of

visits, ‘000 Ukupni

izdaci,

mil.

kn Total

expenditures,

mln kuna Prosječni

izdaci po

putovanju, kn Average

expenditures

per visit, kuna Ukupno 7

983 3

294 413 Total Privatna 7

137 2

736 383 Private U Hrvatskoj 6

035 2

099 348 In Croatia U

inozemstvo 1

102 637 578 Abroad Poslovna 845 559 661 Business/Professional U Hrvatskoj 702 382 545 In Croatia U

inozemstvo (143) (176) (1

230) Abroad 4. KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2019. COEFFICIENT OF VARIATION AND RELIABILITY INTERVAL, 2019 Procijenjena vrijednost Estimated value Koeficijent varijacije, % Coefficient of variation, % 95%-tni interval pouzdanosti 95% reliability interval donja granica Lower limit gornja granica Higher limit Broj osoba

na višednevnim putovanjima Number of

persons on trips with overnight stays Broj

osoba na privatnim putovanjima 1 876 420 2,1 1 799 201 1 953 639 Number of

persons on private trips Samo u

Hrvatskoj 1

048 876 2,7 993 113 1 104 639 Only in

Croatia Samo u

inozemstvo 350

139 5,5 312 404 387 874 Only abroad U Hrvatskoj

i inozemstvo 476

573 3,7 441 686 511 461 In Croatia

and abroad Na

putovanjima s 1 – 3 noćenja 1 035 265 2,7 981 295 1 089 235 With 1 – 3

nights Na

putovanjima s 4 i više noćenja 1

362 663 2,4 1 297 390 1 427 936 With 4 and

more nights Broj

osoba na poslovnim putovanjima 319 553 4,4 291 724 347 382 Number of

persons on business/professional trips 4. KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2019. COEFFICIENT OF VARIATION AND RELIABILITY INTERVAL, 2019 (nastavak) (continued) Procijenjena vrijednost Estimated value Koeficijent varijacije, % Coefficient of variation, % 95%-tni interval pouzdanosti 95% reliability interval donja granica Lower limit gornja granica Higher limit Broj

višednevnih putovanja Number of

trips with overnight stays Privatna

putovanja 5 125 888 1,4 4 982 703 5 269 072 Private trips U Hrvatskoj 3 299 735 1,8 3 182 607 3 416 863 In Croatia U

inozemstvo 1 826 153 2,3 1 743 663 1 908 643 Abroad Poslovna

putovanja 837 319 4,9 757 271 917 367 Business/Professional

trips U Hrvatskoj 408 541 7,0 352 078 465 005 In Croatia U inozemstvo 428 778 6,5 374 076 483 479 Abroad Broj

noćenja na višednevnim putovanjima Number

of nights on trips with overnight stays Noćenja

na privatnim putovanjima 28 229 018 2,7 26 750 688 29 707 349 Nights on

private trips U Hrvatskoj 19 006 880 3,3 17 777 777 20 235 982 In Croatia U inozemstvo 9 222 139 4,5 8 407 961 10 036 317 Abroad Noćenja

na poslovnim putovanjima 3 646 832 10,9 2 865 998 4 427 667 Nights on

business/professional trips U Hrvatskoj 1 705 161 18,6 1 078 877 2 331 446 In Croatia U

inozemstvo 1 941 671 12,0 1 482 765 2 400 577 Abroad Izdaci

višednevnih putovanja, u kunama Expenditures

on trips with overnight stays, kuna Izdaci

na privatnim putovanjima 9 296 266 992 2,6 8 822 982 571 9 769 551 413 Expenditures

on private trips U Hrvatskoj 4 336 199 096 3,0 4 079 434 449 4 592 963 744 In Croatia U

inozemstvo 4 960 067 895 3,9 4 576 757 626 5 343 378 165 Abroad Izdaci

na poslovnim putovanjima 3 060 161 073 7,1 2 633 787 332 3 486 534 814 Expenditures

on business/professional trips U Hrvatskoj 916 238 022 11,3 712 472 043 1 120 004 000 In Croatia U

inozemstvo 2 143 923 051 8,4 1 788 070 621 2 499 775 482 Abroad Broj

jednodnevnih putovanja Number of

same-day visits Privatna

putovanja 7 137 290 1,8 6 878 874 7 395 707 Private

trips U Hrvatskoj 6 035 130 2,0 5 792 649 6 277 610 In Croatia U

inozemstvo 1 102 160 4,0 1 015 636 1 188 685 Abroad Poslovna

putovanja 845 426 8,8 698 537 992 315 Business/Professional

trips U Hrvatskoj 702 194 9,4 571 664 832 724 In Croatia U

inozemstvo 143 233 22,6 77 415 209 050 Abroad Izdaci

jednodnevnih putovanja, u kunama Expenditures

on same-day visits, kuna Izdaci

na privatnim putovanjima 2 735 777 086 3,6 2 541 660 492 2 929 893 680 Expenditures

on private trips U Hrvatskoj 2 098 782 305 4,3 1 921 679 779 2 275 884 830 In Croatia U

inozemstvo 636 994 782 6,0 561 462 050 712 527 513 Abroad Izdaci

na poslovnim putovanjima 558 589 598 9,8 450 946 721 666 232 476 Expenditures

on business/professional trips U Hrvatskoj 382 492 161 9,7 309 308 605 455 675 717 In Croatia U

inozemstvo 176 097 437 20,4 102 924 574 249 270 300 Abroad METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES

ON METHODOLOGY Svrha

statističkog istraživanja The

purpose of the statistical survey Svrha

statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike

Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju

i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj

je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na

putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te

koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na

privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima

neodlaska na putovanja. The

purpose of the statistical survey Tourist Activity of the Population of the

Republic of Croatia is to gather data on national tourism, that is, the

data on the number and characteristics of travels of the Croatian

population outside their usual environment. The goal is to assess to what

extent does the Croatian population travel, their reasons for going on a

trip, where and when they travel, how long do the trips last and what the

trip expenditures amount to. For the surveyed persons who did not go on a

private trip with overnight stays, the data on the reasons for not going on

a trip were gathered. U

ovom Priopćenju prikazuju se privremeni rezultati istraživanja te metode

provođenja. U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju

pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja. This

First Release presents the provisional survey results and the methods

according to which the survey was carried out. In individual tables the

total sum does not equal the sum of individual figures due to the rounding

of the figures. Pravna

i metodološka osnova Legal

basis Istraživanje

se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema

Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj

statistici turizma. The

survey is carried out according to the Official Statistical Act (NN, No.

25/20) and the Regulation (EU) No. 692/2011 of the European Parliament and

of the Council concerning European statistics on tourism. Povjerljivost Confidentiality Prema

Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 223/2009 o

europskim statistikama zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici

daju o sebi i članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju

se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku. According

to the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and the Regulation (EU) No.

223/2009 concerning European statistics on tourism, the confidentiality of

all personal data on the household and its members given by respondents is

guaranteed. The collected data are used solely for statistical purposes and

they are published at the aggregate level. Jedinice

promatranja Observation

units Jedinica

promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske

u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju

višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje

stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. The

observation units for the number of persons who went on a trip are Croatian

citizens aged 15 and over. The observation unit for data on the number of trips

with overnight stays and same-day visits and their characteristics is a

trip of a Croatian citizen aged 15 and over. Obuhvat Coverage Okvir

za izbor uzorka je imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici

Hrvatskoj. U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak,

stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili

mobilna). Ciljana populacija u istraživanju su stanovnici Republike

Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima.

Nije uključeno stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima,

zatvorima i slično), državljani Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu i

strani državljani koji žive u Hrvatskoj. Ako se u uzorku radilo o fiksnoj

telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom

kućanstvu birao metodom rođendanskoga ključa. The

basis for the sampling frame is a directory of fixed and mobile telephone

lines in the Republic of Croatia. A random sample stratified according to

the county and type of telephone line (fixed or mobile) was used in the

survey. The target population for a survey are citizens of the Republic of

Croatia aged 15 and over who live in private households, excluding

population living in institutional households (homes for the elderly,

prisons and the like), citizens of the Republic of Croatia living abroad

and foreign citizens living in Croatia. In case of a fixed telephone line,

a surveyed person was selected from a chosen household according to the

birthday key method. Izvori

i metode prikupljanja podataka Sources

and methods of data collection Podaci

o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske u 2019. prikupljeni su putem

telefonskog intervjua uz podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom

uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. The

data on tourist activity of the Croatian population in 2019 were gathered

through telephone interviews with computer support (CATI method) on a

representative sample of a total of 22 000 Croatian citizens aged 15 and

over. Podaci

su prikupljeni provođenjem četiri vala istraživanja CATI. Referentno

razdoblje je tromjesečje. Putovanje mora završiti u referentnom razdoblju,

a može započeti do 365 dana ranije. The

data were gathered by carrying out four waves of CATI research. A quarter

is taken as the reference period. A travel had to end within the reference

period and could have started up to 365 days prior to its end. Prvi

val prikupljanja podataka proveden je u travnju 2019. i obuhvatio je

turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od siječnja do ožujka 2019.

Drugi val proveden je u srpnju 2019. i obuhvatio je turističku aktivnost

stanovništva Hrvatske od travnja do lipnja 2019. Treći val proveden je u

listopadu 2019. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od

srpnja do rujna 2019. Četvrti val proveden je u ožujku 2020. obuhvaćajući

turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od listopada do prosinca 2019. i

u cijeloj 2019. The

first round of gathering data was carried out in April 2019 and included

the tourist activity of the population of the Republic of Croatia in the

period from January to March 2019. The second round was carried out in July

2019 and included the tourist activity of the population of the Republic of

Croatia in the period from April to June 2019. The third round was carried

out in October 2019 and included the tourist activity of the population of

the Republic of Croatia in the period from July to September 2019. The

fourth round was carried out in March 2020 and included the tourist activity

of the population of the Republic of Croatia in the period from October to

December 2019 and in whole 2019. Obilježja

putovanja prate se na razini najviše tri višednevna i najviše tri

jednodnevna putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći

podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog

odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za

višednevna putovanja (broj noćenja), država odredišta za putovanja u

inozemstvo, organizacija putovanja (samostalno, posredstvom agencije),

glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima,

broj osoba za koju se iskazuju izdaci, izdaci na putovanju, struktura

izdataka na višednevnim putovanjima. The

characteristics of trips are monitored on the level of three overnight

stays and three same-day visits as the upper limit. The following data are

gathered for each individual trip: type of trip (private,

business/professional), the main reason for going on the trip, the month in

which the person went on the trip, the duration of the trip with overnight

stays (the number of nights), the destination country for trips abroad, the

organisation of the trip (self-organised, through an agency), the main

transportation vehicle, the type of accommodation on trips with overnight

stays, the number of persons for which expenditures are presented, the trip

expenditures, the structure of expenditures on trips with overnight stays. Osim

navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom

profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva,

radni status, županija). Except

for the previously mentioned characteristics of trips, data are also

gathered on the socio-demographic profile of the population (age, sex,

level of education, number of persons in the household, status in

employment, county). S

obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske

odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata

četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba

koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena

broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi 7 000 ispitanika

anketiranih u posljednjem (četvrtom) valu anketiranja u kojem su obuhvaćena

i putovanja tijekom cijele 2019. Due

to the fact that the data on tourist activity of the population of the

Republic of Croatia refer to each individual quarterly period, merging the

results of four quarterly periods does not allow for the assessment of the

number/share of persons who went and who did not go on a trip in the

observed year. The assessment of the number of persons who went on a trip

was calculated on the basis of 7 000 surveyed persons who were surveyed in

the last (fourth) survey wave in which the trips throughout the whole 2019 year

were included. U

analizi točnosti procjena prikazana je procjena zbroja, koeficijent

varijacije u postotku te 95% interval pouzdanosti za procjenu zbroja.

Pokazatelji čiji se koeficijent varijacije kreće između vrijednosti od

10,0% do 29,9% stavljene su u zagrade, što znači da je riječ o manje

preciznim procjenama. In the

analysis of the accuracy of estimates, the sum estimate, coefficient of

variation expressed in percentage and a 95% reliability interval used in

the sum estimate are presented. The categories

with the variation of coefficient value ranging between 10.0% and 29.9% are

put in brackets, which means that the estimation is less accurate. Stopa

odgovora Response

rate Stopa

odgovora jest 61,3% svih prihvatljivih jedinica. The

response rate was 61.3% of all eligible units. Najviše

neodgovora prisutno je na pitanjima o izdacima za putovanje. Ovaj problem neodgovora

ublažen je sekvencijalnom metodom imputacije hot-deck. The

highest non-response rate was recorded for questions regarding trip

expenditures. This non-response problem was mitigated by applying a

sequential hot-deck imputation method. Stope

imputacije čine izdaci za prijevoz (22,2%), izdaci za smještaj (20,2%),

izdaci za hranu i piće u ugostiteljskim objektima (19,6%) te ostali izdaci

(15,1%). Imputation

rates include transportation expenditures (22.2%), accommodation

expenditures (20.2%), expenditures on food and drinks in hotel and

restaurant establishments (19.6%) and other expenditures (15.1%). Definicije Definitions Turizam su

aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene

sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih razloga

nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu posjeta. Tourism means

the activity of visitors taking a trip to a main destination outside their

usual environment for less than a year, for leisure, business or other

personal purpose other than to be employed by a resident entity in the

place visited. Uobičajenu

sredinu

(okruženje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili

školovanja te ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna

uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri

kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje

putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanje. Usual

environment of a person is immediate vicinity of the

person’s home and place of work or schooling, or other places that the

person regularly visits. Each person has only one usual environment. The

following criteria define a usual environment: crossing of the

administrative borders of the distance from the place of usual residence;

duration of a trip; the frequency of going on a trip; the purpose of a

trip. Prebivalište je

mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi. Place

of usual residence is considered a place where a person

came with an intention of permanent residence. Nacionalni

turizam

zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju

i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svog uobičajenog okruženja, i

izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na

mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja. National

tourism of a country encompasses national

tourism, which includes activities of citizens of a particular country who

travel and accommodate in places within that country but outside their

usual environment, and outbound tourism, which includes the activities of

citizens of a particular country who travel and accommodate in places

outside the borders of that country and outside their usual environment. Posjetitelj je

svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja

na vrijeme kraće od 12 mjeseci neprekidno i čija je glavna svrha putovanja

različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog

mjesta, pri čemu postaje turist ako provede barem jednu noć u smještajnom

objektu. Posjetitelje čine turisti i jednodnevni posjetitelji. Visitor is every person who travels to a place different from his/her usual

environment for a period shorter than 12 months without interruption and

whose main purpose of travelling differs from performing a particular

activity financed by a resident entity in the place visited, providing that

he/she spends at least one night in an accommodation establishment.

Visitors include tourists and same-day visitors. Turist je

svaka osoba koja u mjestu izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje

jednu noć u komercijalnom ili nekomercijalnom smještajnom objektu radi

odmora, rekreacije, posjeta rodbini i prijateljima, očuvanja i unapređenja

zdravlja, poslovnih, vjerskih i drugih razloga. U turiste se ne uključuju

migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim

zadacima, prognanici i nomadi. Tourist is

every person who, outside his/her place of permanent residence, spends at

least one night in a commercial or non-commercial accommodation

establishment for reasons of rest, recreation, visit to family and friends,

preservation and improvement of health, business, religious and other

reasons. Tourists exclude migrants, borderline workers, diplomats,

military force members on their regular duties, displaced persons and

nomads. Jednodnevni

posjetitelj jest svaka osoba koja putuje u mjesto različito od

svoga uobičajenog okruženja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom

objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od

obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta. Same-day visitor

is every person who travels to a place outside his/her usual environment,

who does not spend a night in a hotel or some other tourist accommodation

establishment and whose main purpose of travelling differs from performing

a particular activity financed by a resident entity in the place visited. Prema

kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna. According

to the duration criterion, there are same-day visits and trips with

overnight stays. Jednodnevna

putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima

se u odredištu provede minimalno tri, a manje od 24 sata (nije ostvareno

noćenje). Same-day

visits are trips outside the usual environment,

on which a person spends at least three and less than 24 hours at a

destination (a night is not realised). Višednevna

putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima

je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja. Trips

with overnight stays are trips outside the usual

environment with at least one but less than 365 overnight stays realised. S

obzirom na svrhu, putovanja mogu biti privatna i poslovna. As

regards purpose, trips can be private and business/professional. Privatno

putovanje jest putovanje čija je svrha odmor, rekreacija,

kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima

i slično. Privatna putovanja nisu: tjedne migracije ili odlazak na posao

ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je

plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu. Private

trip is a trip aiming at rest, recreation, shopping,

health, pilgrimage, religious event, visit to relatives and friends, etc.

Private trips do not include weekly migrations or departure for work or

schooling, seasonal work, staying in hospitals or spas financed by social

insurance contributions, staying in refugee camps and asylum. Poslovno

putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni

razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana

putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ulaze putovanja na

kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika

i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne

i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta. Business/Professional

trip is a trip aiming at business or professional reasons

excluding daily local trips or business-motivated trips in usual

environment. Business/Professional trips include trips to congresses,

conferences, business meetings, fairs, exhibitions, language learning and

other educational trips, cultural, sports and similar trips. Trips financed

by a resident entity in the place visited are excluded. Duljina

boravka

za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu

boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja. Duration

of a trip with overnight stays is measured by

nights spent at destination. There are shorter and longer trips. Kraća

putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 1 – 3

noćenja. Shorter

trips are trips on which tourists realise 1 – 3 tourist

nights. Dulja

putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare 4 i više

noćenja. Longer

trips are trips on which tourists realise four or more

tourist nights. Izdaci

na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za

putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme

putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba uime posjetitelja i

na njegov trošak. Expenditures

on a tourism trip include all travelling expenses that

occurred before the beginning of the trip and during the trip. These

expenditures may also be made by another person on behalf of the visitor or

at the visitor’s expense. Kratice Abbreviations EU Europska

unija CATI computer-assisted

telephone interviewing kn kuna EU European

Union mil. milijun mln million NN Narodne

novine NN Narodne

novine, official gazette of the Republic of Croatia tis. tisuća ‘000 thousand Znakovi Symbols ( ) manje

precizan podatak ( ) less

accurate data Objavljuje Državni zavod za

statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published by the Croatian Bureau of

Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385

(0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666 Novinarski upiti/ Press

corner: Odgovorne osobe: Persons responsible: Edita Omerzo, načelnica Sektora

prostornih statistika Edita Omerzo, Director of Spatial

Statistics Directorate Lidija Brković, glavna

ravnateljica Lidija Brković, Director

General Priredile: Ivana Brozović i Suzana

Nujić Prepared

