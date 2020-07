FR 4.3.5/1. FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN REPUBLIC OF CROATIA, 2020

(AGENPARL) – CROATIA, mar 07 luglio 2020

4.3.5/1. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U

REPUBLICI HRVATSKOJ

u razdoblju od siječnja do svibnja 2020. FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC

OF CROATIA January – May 2020 Veliki pad broja putovanja stranih brodova za kružna

putovanja na hrvatskom Jadranu zbog pandemije bolesti COVID-19 A major decrease in the number of

journeys of foreign vessels on cruise in the Croatian Adriatic due to the COVID-19 pandemic Zbog pandemije bolesti COVID-19 uvedene su mjere

ograničavanja putovanja, što je izravno utjecalo na smanjenje broja stranih

brodova za kružna putovanja u hrvatskim morskim lukama u ožujku 2020.

(57,1% manje nego u ožujku 2019.) i na njihov nedolazak u travnju i svibnju

2020. U razdoblju od siječnja do svibnja 2020. bilježi se pad broja stranih

brodova za kružna putovanja u hrvatskim morskim lukama za 86,0% u odnosu na

isto razdoblje 2019. Due

to the COVID-19 pandemic, travel restrictions have been introduced, which

had a direct impact on a decrease in the number of foreign vessels on

cruise in Croatian seaports in March 2020 (57.1% less than in March 2019)

and on their absence in April and May 2020. In the period from January to

May 2020, the number of foreign vessels on cruise in Croatian seaports was

86.0% lower, as compared to the same period of 2019. U prvih pet mjeseci 2020. strani brodovi za kružna

putovanja zabilježili su pad broja putovanja za 91,2% i broja dana boravka

na hrvatskom Jadranu za 87,8% u odnosu na isto razdoblje 2019. Broj putnika

na tim brodovima bilježi pad za 98,5% u odnosu na isto razdoblje 2019. In

the first five months of 2020, foreign vessels on cruise realised a

decrease in the number of journeys of 91.2% and in the number of sojourns

in the Croatian Adriatic of 87.8%, as compared to the same period of 2019.

The number of passengers on board these vessels decreased by 98.5%, as

compared to the same period of 2019. U prvih pet mjeseci 2020. ostvareno 15 kružnih

putovanja stranih brodova In

the first five months of 2020, a total of 15 journeys of foreign vessels on

cruise were realised U razdoblju od siječnja do svibnja 2020. u hrvatske

morske luke uplovilo je šest stranih brodova za kružna putovanja, koji su

ostvarili 15 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 3 737 putnika,

koji su u Hrvatskoj boravili 47 dana. In

the period from January to May 2020, six foreign vessels on cruise arrived

in Croatian seaports, which realised 15 journeys. There were

3 737 passengers on board these vessels, who stayed for 47 days in Croatia. Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod

zastavom Malte

(12 putovanja), dok je najveći broj putnika pristigao brodovima pod

zastavom Italije (2 690 putnika). The

highest number of cruises was realised by vessels under the flag of Malta

(12 cruises), while the highest number of passengers on board the arrived

vessels were under the flag of Italy (2 690 passengers). Od ukupno 15 kružnih putovanja, najviše putovanja

ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (73,3%), dok je ostalih

26,7% ostvareno u Istarskoj županiji. Out of the total of 15 journeys of

foreign vessels on cruise, the majority was realised in the County of

Dubrovnik-Neretva (73.3%) while the remaining 26.7% of journeys were

realised in the County of Istria. Luka Dubrovnik najposjećenija je morska luka The

most visited seaport was the seaport of Dubrovnik Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja

imala je luka Dubrovnik (devet posjeta), a slijede luke Korčula, Split,

Šibenik i Zadar (osam posjeta svaka). The

majority of visits of foreign vessels on cruise were realised in the

seaport of Dubrovnik (nine visits), followed by the seaports of Korčula,

Split, Šibenik and Zadar (eight visits each). 1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA FOREIGN

VESSELS ON CRUISE I. – V.

2019. I. – V.

2020. Indeksi Indices I. – V. 2020.

I. – V. 2019. Strani brodovi za kružna putovanja Foreign

vessels on cruise 43 6 14,0 Putovanja Cruises 171 15 8,8 Dani boravka brodova Sojourns 386 47 12,2 Putnici na brodu Passengers on board 247 570 3 737 1,5 2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I

PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2020. FOREIGN VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY –

MAY 2020 Zastava

broda Putovanja Cruises Dani boravka brodova Sojourns Putnici na brodu Passengers on board Flag

of vessel I.

– V. I.

– V. I.

– V. Ukupno 15 47 3

737 Total Belgija 1 2 102 Belgium Italija 1 1 2

690 Italy Malta 12 43 480 Malta Maršalovi

Otoci 1 1 465 Marshall

Islands 3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I

PUTNICI PO MJESECIMA U 2019. I 2020. FOREIGN

VESSELS ON CRUISE, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY

MONTHS, 2019 AND 2020 Putovanja Cruises Dani boravka brodova Sojourns Putnici na brodu Passengers on board 2019. 2020. indeksi Indices 2020. 2019. 2019. 2020. indeksi Indices 2020. 2019. 2019. 2020. indeksi Indices 2020. 2019. Ukupno Total 171 15 8,8 386 47 12,2 247

570 3

737 1,5 I. 5 5 100,0 12 12 100,0 2

702 2

809 104,0 II. 11 7 63,6 49 29 59,2 1

243 745 59,9 III. 18 3 16,7 71 6 8,5 19

518 183 0,9 IV. 49 – – 97 – – 82

924 – – V. 88 – – 157 – – 141

183 – –

METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES

ON METHODOLOGY Svrha statističkog

istraživanja The

purpose of the statistical survey Svrha

statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna

putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu

te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati

ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici

Hrvatskoj. The

statistical survey is aimed at monitoring the entries of foreign vessels on

cruise in the internal sea waters of the Republic of Croatia, the number of

passengers aboard and the days in which a ship stays in the internal sea

waters of the Republic of Croatia. The results of this survey provide

indicators used in the analysis of tourism in the Republic of Croatia. Pravna

osnova Legal

basis Istraživanje

se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i

Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

2020. godine (NN, br. 12/20.). The

survey is carried out on the basis of the Official Statistics Act

(NN, No. 25/20) and the Annual Implementation Plan of Statistical

Activities of the Republic of Croatia 2020 (NN, No. 12/20). Izvori i metode

prikupljanja podataka Sources

and methods of data collection Izvor

podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova

u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski

sustav (CIMIS). The

data source for the statistical survey on cruises of foreign vessels in the

Republic of Croatia is the Croatian Integrated Maritime Information System

(CIMIS). Od 1.

srpnja 2013. u skladu s Pravilnikom o ispravama, dokumentima i podacima o

pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o

načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br.

70/13.), stupila je na snagu obveza elektroničkog poslovanja u službenim

postupcima najave i prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnoj

plovidbi uporabom informacijskog sustava CIMIS. U taj sustav brodovi putem

ovlaštenih pomorskih agenata i brodara dostavljaju, među ostalim podacima,

i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u

službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija. Since

1 July 2013, in accordance with the Ordinance on Documents and Data on

Maritime Transport, their Delivery, Collection and Exchange as well as

Terms and Methods of Issuing Permits for Free Use of Inshore Traffic Zone

(NN, No. 70/13), the obligation of e-business in official procedures of the

announcement and registration of arrivals and departures of ships in

international navigation by applying the CIMIS information system has

entered into force. Among other data, ships submit information on the ship,

journey and passengers to this system through authorised maritime agents

and shippers. Accuracy and completeness of data in the official proceedings

of registration is verified by harbour master’s offices.

Državni

zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora,

prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje. The

Croatian Bureau of Statistics takes over a part of the database from the

Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, after which it performs

further processing. Obuhvat

i usporedivost Coverage

and comparability Jedinica

promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome

kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske. Observation

unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters

the internal sea waters of the Republic of Croatia. Podaci

o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog

ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike

Hrvatske (tablica 1., tablica 2. i tablica 3.). Data

on foreign vessels on cruise cover only seaports of the first entry of a

foreign vessel into the internal sea waters of the Republic of Croatia

(table 1, table 2 and table 3). U

grafikonu G-2. prikazane su najposjećenije morske luke koje su strani

brodovi za kružna putovanja posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome

moru Republike Hrvatske. Data

on the most visited seaports cover all seaports visited by foreign vessels

on cruise during their sojourn in the Republic of Croatia

(graph G-2.). Definicije Definitions Brod

za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba

od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u

putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama,

obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili

rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati

usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna

putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke

destinacije. Foreign

vessel on cruise means a

passenger ship intended rather to provide passengers with a pleasure of a

journey and facilities for entertainment aboard (luxurious atmosphere,

adventures, education, culture, entertainment, sports activities, wellness

or recreation) than the transport of persons from one seaport to another.

It is equipped for a multi-day stay of passengers aboard and must provide

food, drinks and accommodation services. On its journey, a foreign vessel

on cruise stops in seaports of several interesting destinations. Putovanje je ulazak stranog

broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike

Hrvatske. A

journey is an entry of a foreign vessel on

cruise into the first seaport of the internal sea waters of the Republic of

Croatia. Putnici

na brodu jesu

osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu

ne smatraju se putnicima. Passengers

on board are any persons who arrived by ship

irrespective of age, providing that he/she is not a crew member. Dani

boravka broda

čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike

Hrvatske. Sojourns

represent a total number of days a ship spends in the internal sea waters

of the Republic of Croatia. Zastava

broda

predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik

brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom. Flag

of vessel represents the country in which a ship is

registered, that is, entered into the ship registry and is bound by its

laws. Kratice Abbreviations NN Narodne novine NN Narodne novine, official gazette of the Republic

of Croatia Znakovi Symbols – nema

pojave – no

