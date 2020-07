FR 2.1.1/6. INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX, 2020

(AGENPARL) – CROATIA, mar 07 luglio 2020

GODINA/ YEAR: LVII. ZAGREB,

7. SRPNJA 2020./ 7

JULY, 2020 BROJ/ NUMBER:

2.1.1/6. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA

INDUSTRIJE U LIPNJU 2020. INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX,

JUNE 2020 Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda (ukupno) Producer

prices of industrial products (total) U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene

industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 1,2%, a u odnosu na

lipanj 2019. niže su za 4,2%. In

June 2020, producer prices of industrial products for total industry

increased by 1.2% compared to May 2020, while they decreased by 4.2%

compared to June 2019. Ako

usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju

ukupno, isključujući Energiju, tada su u lipnju 2020. u usporedbi sa

svibnjem 2020. niže za 0,1%, a u usporedbi s lipnjem 2019. zadržale su

stabilnost. Comparison

of producer prices of industrial products for total industry, excluding

Energy, shows that in June 2020, as compared to May 2020, they decreased by

0.1%. As compared to June 2019, they remained stable. Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno) Producer

prices of industrial products on the domestic market (total) U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene

industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za

0,5%, a u odnosu na lipanj 2019. niže su za 3,1%. In

June 2020, producer prices of industrial products on the domestic market for

total industry increased by 0.5% compared to May 2020, while they decreased

by 3.1% compared to June 2019. Ako

usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u lipnju 2020. u

usporedbi sa svibnjem 2020. niže za 0,1%, a u usporedbi sa lipnjem 2019.

više su za 0,4%. Comparison

of producer prices of industrial products on the domestic market for total

industry, excluding Energy, shows that in June 2020 they decreased by 0.1%

compared to May 2020, while they increased by 0.4% compared to June 2019. Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno) Producer

prices of industrial products on the non-domestic market (total) U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene

industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su

za 2,0%, a u odnosu na lipanj 2019. niže su za 5,7%. In

June 2020, producer prices of industrial products on the non‑domestic

market for total industry increased by 2.0% compared to May 2020, while

they decreased by 5.7% compared to June 2019. Ako

usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na

nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. zadržale stabilnost, a u

usporedbi s lipnjem 2019. niže su za 0,2%. Comparison

of producer prices of industrial products on the non‑domestic market

for total industry, excluding Energy, shows that in June 2020, as compared

to May 2020, they remained stable, while they decreased by 0.2% compared to

June 2019. Agregati

GIG-a 2009. MIGs

2009. aggregates Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda (ukupno) Producer

prices of industrial products (total) U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene

industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 7,0%, u Intermedijarnim

proizvodima za 0,1% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u

Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6% i u Netrajnim proizvodima

za široku potrošnju za 0,3%. In

June 2020, as compared to May 2020, producer prices of industrial products

increased in Energy by 7.0%, in Intermediate goods by 0.1% and in Capital

goods by 0.1%, while they decreased in Durable consumer goods by 0.6% and

in Non-durable consumer goods by 0.3%. U lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 2019.

proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,8%,

a pale su

u

Energiji za 19,1%, u Trajnim

proizvodima za široku potrošnju za 1,7% i u Intermedijarnim proizvodima za

0,6%, dok su u Kapitalnim proizvodima

zadržale stabilnost. In

June 2020, as compared to June 2019, producer prices of industrial products

increased in Non-durable consumer goods by 0.8%, they decreased in Energy

by 19.1%, in Durable consumer goods by 1.7% and in Intermediate goods by 0.6%,

while they remained stable in Capital goods. Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu Producer

prices of industrial products on the domestic market U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene

industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 2,4%, a pale

su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%, u Intermedijarnim

proizvodima za 0,1% i u Trajnim

proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, dok su u Kapitalnim proizvodima

zadržale stabilnost. In

June 2020, as compared to May 2020, producer prices of industrial products

increased in Energy by 2.4%, they decreased in Non-durable consumer goods

by 0.2%, in Intermediate goods by 0.1% and in Durable consumer goods by

0.1%, while they remained stable in Capital goods. U lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 2019.

proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju

za 0,7%, a pale su u Energiji za 11,4% i u Trajnim proizvodima za široku

potrošnju za 0,5%, dok su u Intermedijarnim proizvodima i u Kapitalnim

proizvodima zadržale stabilnost. In

June 2020, as compared to June 2019, producer prices of industrial products

increased in Non-durable consumer goods by 0.7%, they decreased in Energy

by 11.4% and in Durable consumer goods by 0.5%, while they remained stable

in Intermediate goods and in Capital goods. Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates Područja

NKD-a 2007.

NKD 2007. sections AI Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods B Rudarstvo

i vađenje

Mining and quarrying AE Energija

Energy C Prerađivačka

industrija

Manufacturing BB Kapitalni proizvodi

Capital goods D Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply CD Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,

gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods Water

supply; sewerage, waste management and remediation activities Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu Producer

prices of industrial products on the non-domestic market U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u

Energiji za 28,5%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,2% i u Kapitalnim

proizvodima za 0,1%, a pale su u Trajnim

proizvodima za široku potrošnju za 0,9% i u Netrajnim proizvodima za široku

potrošnju za 0,4%. In

June 2020, as compared to May 2020, producer prices increased in Energy by

28.5%, in Intermediate goods by 0.2% and in Capital goods by 0.1%, while

they decreased in Durable consumer goods by 0.9% and in Non-durable

consumer goods by 0.4%. U

lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u

Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,0%, a pale

su u Energiji za 39,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,5% i

u Intermedijarnim proizvodima za 1,1%, dok su u Kapitalnim proizvodima

zadržale stabilnost. In

June 2020, as compared to June 2019, producer prices increased in

Non-durable consumer goods by 1.0%, they decreased in Energy by 39.3%, in

Durable consumer goods by 2.5% and in Intermediate goods by 1.1%, while

they remained stable in Capital goods. Industrijska

područja NKD-a 2007. NKD

2007. industrial sections Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda (ukupno) Producer

prices of industrial products (total) U lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020.

proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda,

gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36)

za 0,6% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za

0,4%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 8,5% i u Prerađivačkoj industriji

za 4,7%. In

June 2020, as compared to May 2020, producer prices increased in Water

supply; sewerage, waste management and remediation activities (only

division 36) by 0.6% and in Electricity, gas, steam and air conditioning

supply by 0.4%, while they decreased in Mining and quarrying by 8.5% and in

Manufacturing by 4.7%. U

lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u

Prerađivačkoj industriji za 1,7% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih

voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak

36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 10,6% i u Opskrbi električnom

energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%. In

June 2020, as compared to June 2019, producer prices increased in

Manufacturing by 1.7% and in Water supply; sewerage, waste management and

remediation activities (only division 36) by 0.6%, while they decreased in

Mining and quarrying by 10.6% and in Electricity, gas, steam and air

conditioning supply by 0.2%. Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu Producer

prices of industrial products on the

domestic market U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u

Prerađivačkoj industriji za 1,4% i u Opskrbi vodom;

uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije

okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za

11,1% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za

0,2%. In

June 2020, as compared to May 2020, producer prices increased in

Manufacturing by 1.4% and in Water supply; sewerage, waste management and

remediation activities (only division 36) by 0.6%, while they decreased in

Mining and quarrying by 11.1% and in Electricity, gas, steam and air

conditioning supply by 0.2%. U

lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u

Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te

djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6% i u

Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,4%, a

pale su u Rudarstvu i vađenju za 8,9% i u Prerađivačkoj industriji za 3,6%. In

June 2020, as compared to June 2019, producer prices increased in Water

supply; sewerage, waste management and remediation activities (only

division 36) by 0.6% and in Electricity, gas, steam and air conditioning

supply by 0.4%, while they decreased in Mining and quarrying by 8.9% and in

Manufacturing by 3.6%. Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates Područja

NKD-a 2007.

NKD 2007. sections AI Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods B Rudarstvo

i vađenje

Mining and quarrying AE Energija

Energy C Prerađivačka

industrija

Manufacturing BB Kapitalni proizvodi

Capital goods D Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply CD Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,

gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods Water

supply; sewerage, waste management and remediation activities Proizvođačke

cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu Producer

prices of industrial products on the non-domestic market U

lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. proizvođačke cijene porasle su u

Rudarstvu i vađenju za 2,4% i u Prerađivačkoj industriji za 2,0%, dok su u

Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zadržale stabilnost. In

June 2020, as compared to May 2020, producer prices increased in Mining and

quarrying by 2.4% and in Manufacturing by 2.0%, while they remained stable

in Electricity, gas, steam and air conditioning supply. U

lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene pale su u

Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 23,9%, u

Prerađivačkoj industriji za 5,7% te u Rudarstvu i vađenju za 0,6%. In

June 2020, as compared to June 2019, producer prices decreased in

Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 23.9%, in

Manufacturing by 5.7% and in Mining and quarrying by 0.6%. 1. INDEKSI

PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I

UKUPNO PREMA GIG-u 2009.

TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U LIPNJU 2020. INDUSTRIAL

PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, NON-DOMESTIC MARKET AND TOTAL,

ACCORDING TO MIGs 2009.

AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, JUNE 2020 Domaće

tržište Domestic

market Nedomaće tržište Non-domestic

market Ukupno tržište Total VI. 2020. V. 2020. VI. 2020. VI. 2019. VI. 2020. V. 2020. VI. 2020. VI. 2019. VI. 2020. V. 2020. VI. 2020. VI. 2019. Ukupno

industrija 100,5 96,9 102,0 94,3 101,2 95,8 Total

industry Ukupno

industrija, isključujući Energiju 99,9 100,4 100,0 99,8 99,9 100,0 Total

industry, excluding Energy Prema GIG-u

2009. According

to MIGs 2009. AI Intermedijarni

proizvodi 99,9 100,0 100,2 98,9 100,1 99,4 AI Intermediate

goods AE Energija 102,4 88,6 128,5 60,7 107,0 80,9 AE Energy BB Kapitalni

proizvodi 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 BB Capital

goods CD Trajni

proizvodi za široku potrošnju 99,9 99,5 99,1 97,5 99,4 98,3 CD Durable

consumer goods CN Netrajni

proizvodi za široku potrošnju 99,8 100,7 99,6 101,0 99,7 100,8 CN Non-durable

consumer goods Prema

područjima i odjeljcima NKD-a 2007. According

to NKD 2007. sections and divisions B Rudarstvo i

vađenje 88,9 91,1 102,4 99,4 89,4 91,5 B Mining and

quarrying 06 Vađenje

sirove nafte i prirodnog plina 80,5 83,4 119,6 75,7 80,7 83,3 06 Extraction

of crude petroleum and natural gas 08 Ostalo

rudarstvo i vađenje 100,0 102,0 100,6 102,3 100,1 102,0 08 Other

mining and quarrying 09 Pomoćne

uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 … … 100,0 100,0 09 Mining

support service activities C Prerađivačka

industrija 101,4 96,4 102,0 94,3 101,7 95,3 C Manufacturing 10 Proizvodnja

prehrambenih proizvoda 99,7 100,5 99,7 100,7 99,7 100,5 10 Manufacture

of food products 11 Proizvodnja

pića 100,1 100,5 98,0 101,3 99,8 100,6 11 Manufacture

of beverages 12 Proizvodnja

duhanskih proizvoda 100,0 109,9 100,0 112,2 100,0 110,9 12 Manufacture

of tobacco products 13 Proizvodnja

tekstila 100,0 100,2 100,0 101,6 100,0 101,3 13 Manufacture

of textiles 14 Proizvodnja

odjeće 99,8 100,7 99,4 101,5 99,5 101,3 14 Manufacture

of wearing apparel 15 Proizvodnja

kože i srodnih proizvoda 100,0 101,0 100,1 98,8 100,1 99,1 15 Manufacture

of leather and related products 16 Prerada

drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

slame i pletarskih materijala 99,8 99,8 100,1 99,4 100,0 99,6 16 Manufacture

of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of

articles of straw and plaiting materials 17 Proizvodnja

papira i proizvoda od papira 99,9 98,6 100,0 91,4 100,0 95,2 17 Manufacture

of paper and paper products 18 Tiskanje i

umnožavanje snimljenih zapisa 100,0 100,5 100,0 100,0 100,0 100,3 18 Printing

and reproduction of recorded media 19 Proizvodnja

koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 120,8 68,4 128,8 60,5 124,9 64,1 19 Manufacture

of coke and refined petroleum products 20 Proizvodnja

kemikalija i kemijskih proizvoda 99,5 100,3 99,9 93,2 99,7 95,9 20 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Proizvodnja

osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 100,0 101,6 99,4 102,0 99,5 102,0 21 Manufacture

of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 22 Proizvodnja

proizvoda od gume i plastike 99,7 98,1 98,7 96,2 99,2 97,1 22 Manufacture

of rubber and plastic products 23 Proizvodnja

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 99,9 102,1 102,2 103,7 101,2 103,0 23 Manufacture

of other non-metallic mineral products 24 Proizvodnja

metala 99,7 100,5 99,9 101,0 99,9 100,9 24 Manufacture

of basic metals 25 Proizvodnja

gotovih metalnih proizvoda,

osim strojeva i opreme 100,1 99,5 100,1 100,9 100,1 100,3 25 Manufacture

of fabricated metal products, except machinery and equipment 26 Proizvodnja

računala te elektroničkih

i optičkih proizvoda 100,3 100,6 100,0 97,2 100,1 98,5 26 Manufacture

of computer, electronic and optical products 27 Proizvodnja

električne opreme 100,4 101,5 99,5 99,8 99,7 100,2 27 Manufacture

of electrical equipment 28 Proizvodnja

strojeva i uređaja, d. n. 99,8 100,2 100,4 100,9 100,3 100,8 28 Manufacture

of machinery and equipment

n. e. c. 29 Proizvodnja

motornih vozila, prikolica

i poluprikolica 100,0 100,0 99,9 102,7 99,9 102,5 29 Manufacture

of motor vehicles, trailers

and semi-trailers 30 Proizvodnja

ostalih prijevoznih sredstava 100,0 94,1 100,0 100,3 100,0 99,2 30 Manufacture

of other transport equipment 31 Proizvodnja

namještaja 99,9 99,5 99,3 97,4 99,6 98,1 31 Manufacture

of furniture 32 Ostala

prerađivačka industrija 100,1 99,6 99,8 100,6 100,0 99,8 32 Other

manufacturing 33 Popravak i

instaliranje strojeva i opreme 100,0 100,2 100,0 100,5 100,0 100,3 33 Repair and

installation of machinery and equipment D Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 99,8 100,4 100,0 76,1 99,8 100,4 D Electricity,

gas, steam and air conditioning

supply 35 Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 99,8 100,4 100,0 76,1 99,8 100,4 35 Electricity,

gas, steam and air conditioning

supply E Opskrba

vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša 100,6 100,6 … … 100,6 100,6 E Water

supply; sewerage, waste management

and remediation activities 36 Skupljanje,

pročišćavanje i opskrba vodom 100,6 100,6 … … 100,6 100,6 36 Water

collection, treatment and supply Odjeljci

NKD-a 2007. NKD

2007. Divisions 06 Vađenje

sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural gas 21 Proizvodnja

osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical

preparations 08 Ostalo

rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying 22 Proizvodnja

proizvoda od gume i plastike

Manufacture of rubber and plastic products 09 Pomoćne

uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities 23 Proizvodnja

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Manufacture of other non-metallic mineral products 10 Proizvodnja

prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products 24 Proizvodnja

metala

Manufacture of basic metals 11 Proizvodnja

pića

Manufacture of beverages 25 Proizvodnja

gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 12 Proizvodnja

duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products 26 Proizvodnja

računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic and optical products 13 Proizvodnja

tekstila

Manufacture of textiles 27 Proizvodnja

električne opreme

Manufacture of electrical equipment 14 Proizvodnja

odjeće

Manufacture of wearing apparel 28 Proizvodnja

strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery and equipment n. e. c. 15 Proizvodnja

kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related products 29 Proizvodnja

motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 16 Prerada

drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;

proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala Manufacture

of wood and of products of wood and cork,

except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 30 31 Proizvodnja

ostalih prijevoznih sredstava

Manufacture of other transport equipment

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture 17 Proizvodnja

papira i proizvoda od papira

Manufacture of paper and paper products 32 Ostala

prerađivačka industrija

Other manufacturing 18 Tiskanje

i umnožavanje snimljenih zapisa

Printing and reproduction of recorded media 33 Popravak

i instaliranje strojeva i opreme

Repair and installation of machinery and equipment 19 Proizvodnja

koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum products 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i

klimatizacija

Electricity,

gas, steam and air conditioning supply 20 Proizvodnja

kemikalija i kemijskih proizvoda

Manufacture of chemicals and chemical products 36 Skupljanje,

pročišćavanje i opskrba vodom

Water collection, treatment and supply 2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM

TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE

PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.

U LIPNJU 2020. INDUSTRIAL

PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO

MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,

JUNE 2020 2015.

= 100 2019. 2020. XII. I. II. III. IV. V. VI. Ukupno

industrija 101,6 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 Total

industry Ukupno

industrija, isključujući Energiju 99,5 99,6 99,5 99,7 100,1 99,9 99,8 Total

industry, excluding Energy Prema GIG-u

2009. According

to MIGs 2009. AI Intermedijarni

proizvodi 101,4 101,4 101,4 101,6 101,8 102,0 101,9 AI Intermediate

goods AE Energija 103,8 105,3 105,4 98,4 89,3 87,6 89,7 AE Energy BB Kapitalni

proizvodi 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 99,6 99,6 BB Capital

goods CD Trajni

proizvodi za široku potrošnju 99,3 99,3 99,3 99,4 99,5 99,5 99,4 CD Durable

consumer goods CN Netrajni

proizvodi za široku potrošnju 99,2 99,4 99,1 99,4 100,0 99,6 99,4 CN Non-durable

consumer goods Prema područjima

i odjeljcima NKD-a 2007. According

to NKD 2007. sections and divisions B Rudarstvo i

vađenje 95,1 95,6 95,6 95,2 96,3 96,8 86,1 B Mining and

quarrying 06 Vađenje

sirove nafte i prirodnog plina 90,4 91,0 91,0 90,4 92,2 92,8 74,7 06 Extraction

of crude petroleum and natural gas 08 Ostalo

rudarstvo i vađenje 104,8 105,3 105,3 105,3 105,4 106,3 106,3 08 Other

mining and quarrying 09 Pomoćne

uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 09 Mining

support service activities C Prerađivačka

industrija 102,0 102,6 102,5 100,1 97,0 96,3 97,6 C Manufacturing 10 Proizvodnja

prehrambenih proizvoda 98,6 98,8 98,3 98,9 99,6 99,0 98,7 10 Manufacture

of food products 11 Proizvodnja

pića 100,0 99,8 99,9 99,6 99,9 100,0 100,1 11 Manufacture

of beverages 12 Proizvodnja

duhanskih proizvoda 115,3 115,3 115,3 115,3 125,9 126,7 126,7 12 Manufacture

of tobacco products 13 Proizvodnja

tekstila 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 13 Manufacture

of textiles 14 Proizvodnja

odjeće 98,4 99,0 99,1 99,0 99,0 99,4 99,2 14 Manufacture

of wearing apparel 15 Proizvodnja

kože i srodnih proizvoda 103,3 103,6 103,6 103,7 103,8 103,7 103,7 15 Manufacture

of leather and related products 16 Prerada

drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

slame i pletarskih materijala 103,4 103,8 103,7 103,7 103,5 103,4 103,2 16 Manufacture

of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of

articles of straw and plaiting materials 17 Proizvodnja

papira i proizvoda od papira 102,6 101,3 101,1 101,1 102,0 102,2 102,1 17 Manufacture

of paper and paper products 18 Tiskanje i

umnožavanje snimljenih zapisa 101,9 101,7 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 18 Printing

and reproduction of recorded media 19 Proizvodnja

koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 113,4 118,1 118,1 94,9 65,0 60,6 73,2 19 Manufacture

of coke and refined petroleum products 20 Proizvodnja

kemikalija i kemijskih proizvoda 92,7 93,8 93,1 92,4 93,5 93,5 93,0 20 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Proizvodnja

osnovnih farmaceutskih proizvoda

i farmaceutskih pripravaka 100,9 100,9 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 21 Manufacture

of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 22 Proizvodnja

proizvoda od gume i plastike 99,8 99,8 100,7 100,8 100,7 100,2 99,9 22 Manufacture

of rubber and plastic products 23 Proizvodnja

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 103,6 104,2 104,1 104,6 104,7 105,4 105,3 23 Manufacture

of other non-metallic mineral products 24 Proizvodnja

metala 100,0 100,2 100,3 100,8 100,4 101,0 100,7 24 Manufacture

of basic metals 25 Proizvodnja

gotovih metalnih proizvoda,

osim strojeva i opreme 104,1 104,0 103,8 104,1 104,2 103,8 103,9 25 Manufacture

of fabricated metal products, except machinery and equipment 26 Proizvodnja

računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,3 94,4 94,6 94,6 94,2 94,3 94,5 26 Manufacture

of computer, electronic and optical products 27 Proizvodnja

električne opreme 100,8 100,8 101,5 102,3 101,9 101,9 102,3 27 Manufacture

of electrical equipment 28 Proizvodnja

strojeva i uređaja, d. n. 101,3 101,5 101,5 101,4 101,2 101,2 100,9 28 Manufacture

of machinery and equipment n. e. c. 29 Proizvodnja

motornih vozila, prikolica

i poluprikolica 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 29 Manufacture

of motor vehicles, trailers

and semi-trailers 30 Proizvodnja

ostalih prijevoznih sredstava 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 30 Manufacture

of other transport equipment 31 Proizvodnja

namještaja 100,6 100,5 100,5 100,6 100,7 100,6 100,5 31 Manufacture

of furniture 32 Ostala

prerađivačka industrija 98,2 97,7 97,7 97,7 97,4 97,7 97,8 32 Other

manufacturing 33 Popravak i

instaliranje strojeva i opreme 98,4 98,4 98,3 98,4 98,4 98,4 98,4 33 Repair and

installation of machinery

and equipment D Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 97,9 98,0 98,3 98,4 97,9 97,2 97,0 D Electricity,

gas, steam and air conditioning supply 35 Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 97,9 98,0 98,3 98,4 97,9 97,2 97,0 35 Electricity,

gas, steam and air conditioning supply E Opskrba

vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 100,2 E Water

supply; sewerage, waste management and remediation activities 36 Skupljanje,

pročišćavanje i opskrba vodom 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 100,2 36 Water

collection, treatment and supply 3. INDEKSI

PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA

GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.

U LIPNJU 2020. INDUSTRIAL

PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, ACCORDING

TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS

AND DIVISIONS, JUNE 2020 2015.

= 100 2019. 2020. XII. I. II. III. IV. V. VI. Ukupno

industrija 99,3 99,9 99,8 96,1 93,6 92,6 94,5 Total

industry Ukupno

industrija, isključujući Energiju 99,0 99,0 98,9 99,3 99,4 99,2 99,2 Total

industry, excluding Energy Prema GIG-u

2009. According

to MIGs 2009. AI Intermedijarni

proizvodi 96,7 97,0 96,7 96,9 97,0 96,8 97,0 AI Intermediate

goods AE Energija 101,8 106,0 106,2 75,9 56,3 49,8 64,0 AE Energy BB Kapitalni

proizvodi 102,2 101,5 101,4 101,6 101,5 101,6 101,7 BB Capital

goods CD Trajni

proizvodi za široku potrošnju 93,3 91,5 92,0 92,7 92,5 92,3 91,5 CD Durable

consumer goods CN Netrajni

proizvodi za široku potrošnju 101,8 102,0 102,1 102,9 103,2 102,9 102,4 CN Non-durable

consumer goods Prema područjima

i odjeljcima NKD-a 2007. According

to NKD 2007. sections and divisions B Rudarstvo i

vađenje 115,9 115,9 115,9 111,8 108,2 109,6 112,2 B Mining and

quarrying 06 Vađenje

sirove nafte i prirodnog plina 146,9 146,9 146,9 108,6 70,4 83,2 99,5 06 Extraction

of crude petroleum and natural gas 08 Ostalo

rudarstvo i vađenje 103,7 103,7 103,7 104,2 105,3 105,1 105,8 08 Other

mining and quarrying 09 Pomoćne

uslužne djelatnosti u rudarstvu … … … … … … … 09 Mining

support service activities C Prerađivačka

industrija 99,1 99,7 99,6 95,9 93,4 92,4 94,3 C Manufacturing 10 Proizvodnja

prehrambenih proizvoda 98,8 99,4 99,5 100,9 100,6 99,3 99,0 10 Manufacture

of food products 11 Proizvodnja

pića 104,2 105,1 104,9 104,5 107,3 107,6 105,4 11 Manufacture

of beverages 12 Proizvodnja

duhanskih proizvoda 109,9 109,9 109,9 110,0 109,3 120,5 120,5 12 Manufacture

of tobacco products 13 Proizvodnja

tekstila 93,9 94,8 94,8 95,3 94,7 95,3 95,3 13 Manufacture

of textiles 14 Proizvodnja

odjeće 96,2 95,7 95,7 97,0 98,4 98,0 97,4 14 Manufacture

of wearing apparel 15 Proizvodnja

kože i srodnih proizvoda 104,4 104,1 104,3 104,2 104,4 104,4 104,5 15 Manufacture

of leather and related products 16 Prerada

drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

slame i pletarskih materijala 100,3 100,2 100,0 100,1 99,8 99,4 99,5 16 Manufacture

of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of

articles of straw and plaiting materials 17 Proizvodnja

papira i proizvoda od papira 92,6 91,8 91,0 90,6 90,3 90,9 90,9 17 Manufacture

of paper and paper products 18 Tiskanje i

umnožavanje snimljenih zapisa 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 18 Printing

and reproduction of recorded media 19 Proizvodnja

koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 101,4 105,7 105,7 75,4 55,9 49,4 63,6 19 Manufacture

of coke and refined petroleum products 20 Proizvodnja

kemikalija i kemijskih proizvoda 90,1 91,2 89,8 88,7 87,8 86,6 86,5 20 Manufacture

of chemicals and chemical products 21 Proizvodnja

osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 106,8 106,9 107,1 108,0 108,1 108,7 108,1 21 Manufacture

of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 22 Proizvodnja

proizvoda od gume i plastike 90,4 89,5 89,6 90,3 90,0 89,3 88,1 22 Manufacture

of rubber and plastic products 23 Proizvodnja

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 98,7 99,6 99,6 100,2 101,4 101,8 104,1 23 Manufacture

of other non-metallic mineral products 24 Proizvodnja

metala 98,8 99,0 98,9 99,6 100,6 100,4 100,3 24 Manufacture

of basic metals 25 Proizvodnja

gotovih metalnih proizvoda,

osim strojeva i opreme 102,7 102,9 103,0 103,3 103,6 103,7 103,8 25 Manufacture

of fabricated metal products, except machinery and equipment 26 Proizvodnja

računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,1 91,1 91,2 91,4 91,5 91,4 91,4 26 Manufacture

of computer, electronic and optical products 27 Proizvodnja

električne opreme 100,3 100,7 100,4 100,9 101,1 101,0 100,5 27 Manufacture

of electrical equipment 28 Proizvodnja

strojeva i uređaja, d. n. 103,5 103,6 103,3 103,6 103,3 103,4 103,8 28 Manufacture

of machinery and equipment n. e. c. 29 Proizvodnja

motornih vozila, prikolica

i poluprikolica 100,0 100,3 100,7 100,6 100,9 100,8 100,7 29 Manufacture

of motor vehicles, trailers and

semi-trailers 30 Proizvodnja

ostalih prijevoznih sredstava 99,5 99,5 99,5 99,7 99,8 99,7 99,7 30 Manufacture

of other transport equipment 31 Proizvodnja

namještaja 91,8 89,7 90,3 91,0 90,8 90,6 90,0 31 Manufacture

of furniture 32 Ostala prerađivačka

industrija 111,4 110,1 110,5 111,3 110,9 110,8 110,6 32 Other

manufacturing 33 Popravak i

instaliranje strojeva i opreme 100,0 100,0 100,1 100,4 100,5 100,3 100,3 33 Repair and

installation of machinery and equipment D Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 76,7 67,8 92,9 83,1 70,7 70,7 70,7 D Electricity,

gas, steam and air conditioning

supply 35 Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 76,7 67,8 92,9 83,1 70,7 70,7 70,7 35 Electricity,

gas, steam and air conditioning

supply E Opskrba

vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša … … … … … … … E Water

supply; sewerage, waste management and remediation activities 36 Skupljanje,

pročišćavanje i opskrba vodom … … … … … … … 36 Water

collection, treatment and supply 4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA

GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.

U LIPNJU 2020. INDUSTRIAL

PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007.

SECTIONS AND DIVISIONS,

JUNE 2020 2015.

= 100 2019. 2020. XII. I. II. III. IV. V. VI. Ukupno

industrija 100,6 101,2 101,1 98,4 95,9 95,1 96,2 Total

industry Ukupno

industrija, isključujući Energiju 99,2 99,2 99,1 99,4 99,6 99,4 99,3 Total

industry, excluding Energy Prema GIG-u

2009. According

to MIGs 2009. AI Intermedijarni

proizvodi 98,6 98,8 98,6 98,8 98,9 98,9 99,0 AI Intermediate

goods AE Energija 103,2 105,4 105,6 92,2 80,2 77,2 82,6 AE Energy BB Kapitalni

proizvodi 101,2 100,8 100,7 100,9 100,8 100,8 100,9 BB Capital

goods CD Trajni

proizvodi za široku potrošnju 95,6 94,4 94,7 95,2 95,1 94,9 94,3 CD Durable

consumer goods CN Netrajni

proizvodi za široku potrošnju 100,2 100,4 100,3 100,8 101,3 100,9 100,6 CN Non-durable

consumer goods Prema

područjima i odjeljcima NKD-a 2007. According

to NKD 2007. sections and divisions B Rudarstvo i

vađenje 95,9 96,3 96,3 95,8 96,7 97,3 87,0 B Mining and

quarrying 06 Vađenje

sirove nafte i prirodnog plina 91,4 92,0 92,0 91,2 92,2 92,8 75,5 06 Extraction

of crude petroleum and natural gas 08 Ostalo

rudarstvo i vađenje 104,6 105,0 105,0 105,1 105,3 106,0 106,1 08 Other

mining and quarrying 09 Pomoćne

uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 09 Mining

support service activities C Prerađivačka

industrija 100,9 101,5 101,4 98,3 95,5 94,6 96,2 C Manufacturing 10 Proizvodnja

prehrambenih proizvoda 98,7 99,0 98,6 99,4 99,9 99,2 98,9 10 Manufacture

of food products 11 Proizvodnja

pića 100,6 100,6 100,7 100,4 101,1 101,3 101,1 11 Manufacture

of beverages 12 Proizvodnja

duhanskih proizvoda 112,3 112,3 112,3 112,3 119,5 123,3 123,3 12 Manufacture

of tobacco products 13 Proizvodnja

tekstila 95,3 96,0 96,0 96,4 95,9 96,4 96,4 13 Manufacture

of textiles 14 Proizvodnja

odjeće 96,6 96,4 96,5 97,5 98,6 98,3 97,8 14 Manufacture

of wearing apparel 15 Proizvodnja

kože i srodnih proizvoda 104,5 104,1 104,4 104,2 104,4 104,4 104,6 15 Manufacture

of leather and related products 16 Prerada

drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od

slame i pletarskih materijala 101,5 101,6 101,5 101,5 101,3 101,0 101,0 16 Manufacture

of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of

articles of straw and plaiting materials 17 Proizvodnja

papira i proizvoda od papira 98,0 97,0 96,5 96,3 96,6 97,0 97,0 17 Manufacture

of paper and paper products 18 Tiskanje i

umnožavanje snimljenih zapisa 100,8 100,7 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 18 Printing

and reproduction of recorded media 19 Proizvodnja

koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 107,2 111,7 111,7 84,4 60,2 54,6 68,2 19 Manufacture

of coke and refined petroleum products 20 Proizvodnja

kemikalija i kemijskih proizvoda 91,3 92,4 91,3 90,4 90,3 89,5 89,3 20 Manufacture

of chemicals and chemical products 21 Proizvodnja

osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 105,7 105,8 106,1 106,8 106,9 107,4 106,9 21 Manufacture

of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 22 Proizvodnja

proizvoda od gume i plastike 95,5 95,0 95,5 96,0 95,8 95,2 94,4 22 Manufacture

of rubber and plastic products 23 Proizvodnja

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 101,4 102,2 102,1 102,7 103,4 103,9 105,1 23 Manufacture

of other non-metallic mineral

products 24 Proizvodnja

metala 99,2 99,4 99,4 100,1 100,6 100,8 100,7 24 Manufacture

of basic metals 25 Proizvodnja

gotovih metalnih proizvoda,

osim strojeva i opreme 103,2 103,2 103,2 103,5 103,7 103,6 103,7 25 Manufacture

of fabricated metal products,

except machinery and equipment 26 Proizvodnja

računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,1 92,1 92,2 92,3 92,2 92,2 92,3 26 Manufacture

of computer, electronic and optical products 27 Proizvodnja

električne opreme 100,7 100,8 100,9 101,5 101,6 101,5 101,2 27 Manufacture

of electrical equipment 28 Proizvodnja

strojeva i uređaja, d. n. 103,2 103,3 103,0 103,2 102,9 103,0 103,3 28 Manufacture

of machinery and equipment n. e. c. 29 Proizvodnja

motornih vozila, prikolica

i poluprikolica 100,1 100,3 101,0 100,6 100,9 100,8 101,1 29 Manufacture

of motor vehicles, trailers

and semi-trailers 30 Proizvodnja

ostalih prijevoznih sredstava 96,7 96,7 96,7 96,8 96,8 96,7 96,7 30 Manufacture

of other transport equipment 31 Proizvodnja

namještaja 95,3 93,9 94,3 94,8 94,7 94,5 94,1 31 Manufacture

of furniture 32 Ostala prerađivačka

industrija 101,8 101,1 101,2 101,5 101,2 101,4 101,4 32 Other

manufacturing 33 Popravak i

instaliranje strojeva i opreme 99,1 99,1 99,1 99,3 99,3 99,2 99,2 33 Repair and

installation of machinery and equipment D Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 97,8 97,9 98,2 98,3 97,8 97,1 96,9 D Electricity,

gas, steam and air conditioning

supply 35 Opskrba

električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 97,8 97,9 98,2 98,3 97,8 97,1 96,9 35 Electricity,

gas, steam and air conditioning

supply E Opskrba

vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 100,2 E Water

supply; sewerage, waste management

and remediation activities 36 Skupljanje,

pročišćavanje i opskrba vodom 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 100,2 36 Water

collection, treatment and supply Agregati

GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates AI Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods CD Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods AE Energija

Energy CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods BB Kapitalni proizvodi

Capital goods 5. MJESEČNI

INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA MONTHLY

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2015.

= 100 2013. 107,5 107,8 107,9 107,7 107,0 107,3 107,0 107,3 107,3 105,9 105,1 105,1 2014. 105,1 104,8 104,6 104,5 104,5 104,3 104,5 103,8 103,9 103,6 102,8 101,6 2015. 99,2 100,5 101,8 101,2 101,8 101,4 100,9 99,5 99,0 99,0 98,4 97,4 2016. 96,4 95,7 96,7 95,3 95,4 96,5 95,9 94,6 96,0 97,0 95,8 97,5 2017. 98,1 98,1 97,7 98,1 97,6 96,9 97,0 97,6 98,0 98,3 99,6 99,5 2018. 99,6 99,1 99,0 99,5 100,3 100,2 100,9 101,0 101,4 101,9 101,3 100,1 2019. 100,2 100,7 101,3 101,9 101,8 100,7 101,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6 2020. 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 Prethodni

mjesec = 100 Previous

month = 100 2013. 99,6 100,3 100,1 99,8 99,4 100,3 99,7 100,3 100,0 98,7 99,2 100,0 2014. 100,0 99,7 99,8 99,9 100,0 99,8 100,2 99,3 100,1 99,7 99,2 98,8 2015. 97,6 101,3 101,3 99,4 100,6 99,6 99,5 98,6 99,5 100,0 99,4 99,0 2016. 99,0 99,3 101,0 98,6 100,1 101,2 99,4 98,6 101,5 101,0 98,8 101,8 2017. 100,6 100,0 99,6 100,4 99,5 99,3 100,1 100,6 100,4 100,3 101,3 99,9 2018. 100,1 99,5 99,9 100,5 100,8 99,9 100,7 100,1 100,4 100,5 99,4 98,9 2019. 100,1 100,5 100,6 100,6 99,9 98,9 100,3 99,7 100,5 100,2 100,2 100,0 2020. 100,5 99,9 98,1 97,6 99,4 100,5 Isti

mjesec prethodne godine = 100 Same

month of previous year = 100 2014. 97,8 97,2 96,9 97,0 97,7 97,2 97,7 96,7 96,8 97,8 97,8 96,7 2015. 94,4 95,9 97,3 96,8 97,4 97,2 96,6 95,9 95,3 95,6 95,7 95,9 2016. 97,2 95,2 95,0 94,2 93,7 95,2 95,0 95,1 97,0 98,0 97,4 100,1 2017. 101,8 102,5 101,0 102,9 102,3 100,4 101,1 103,2 102,1 101,3 104,0 102,1 2018. 101,5 101,0 101,2 101,4 102,9 103,4 104,0 103,4 103,4 103,6 101,6 100,5 2019. 100,5 101,6 102,3 102,4 101,4 100,4 100,0 99,7 99,7 99,5 100,3 101,4 2020. 101,8 101,3 98,8 95,8 95,3 96,9 6. MJESEČNI

INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO

INDUSTRIJA MONTHLY

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2015.

= 100 2014. 104,3 104,6 104,1 104,0 104,1 103,5 103,7 103,5 103,6 103,3 102,6 101,1 2015. 98,6 100,3 101,5 100,9 101,9 102,3 101,0 99,5 98,5 98,9 98,9 97,8 2016. 96,0 94,7 95,9 94,7 96,0 96,4 95,4 95,1 95,9 96,9 96,4 98,1 2017. 98,8 98,4 97,3 98,4 97,2 96,5 96,4 96,8 97,5 97,8 99,3 99,1 2018. 99,5 98,4 98,6 99,1 100,1 99,9 100,1 100,4 100,8 100,9 99,9 98,8 2019. 99,3 99,3 100,6 101,6 101,5 100,1 100,5 100,0 100,0 100,3 99,8 99,3 2020. 99,9 99,8 96,1 93,6 92,6 94,5 Prethodni

mjesec = 100 Previous

month = 100 2014. 99,6 100,3 99,5 99,9 100,1 99,4 100,2 99,8 100,1 99,7 99,3 98,5 2015. 97,5 101,7 101,2 99,4 101,0 100,4 98,7 98,5 99,0 100,4 100,0 98,9 2016. 98,2 98,6 101,3 98,7 101,4 100,4 99,0 99,7 100,8 101,0 99,5 101,8 2017. 100,7 99,6 98,9 101,1 98,8 99,3 99,9 100,4 100,7 100,3 101,5 99,8 2018. 100,4 98,9 100,2 100,5 101,0 99,8 100,2 100,3 100,4 100,1 99,0 98,9 2019. 100,6 100,0 101,3 101,0 99,9 98,6 100,4 99,5 100,0 100,3 99,5 99,5 2020. 100,6 99,9 96,3 97,4 98,9 102,0 Isti mjesec

prethodne godine = 100 Same month

of previous year = 100 2015. 94,5 95,9 97,5 97,0 97,9 98,8 97,4 96,1 95,1 95,7 96,4 96,7 2016. 97,4 94,4 94,5 93,9 94,2 94,2 94,5 95,6 97,4 98,0 97,5 100,3 2017. 102,9 103,9 101,5 103,9 101,3 100,1 101,0 101,8 101,7 100,9 103,0 101,0 2018. 100,8 100,1 101,3 100,7 103,0 103,6 104,0 103,9 103,5 103,3 100,7 99,8 2019. 100,0 101,1 102,2 102,7 101,5 100,3 100,5 99,7 99,3 99,5 100,0 100,6 2020. 100,6 100,6 95,5 92,1 91,2 94,3 7. MJESEČNI

UKUPNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO INDUSTRIJA MONTHLY

TOTAL INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL INDUSTRY I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2015.

= 100 2015. 99,0 100,4 101,7 101,1 101,8 101,7 100,9 99,5 98,8 99,0 98,6 97,5 2016. 96,3 95,3 96,4 95,1 95,6 96,5 95,7 94,8 96,0 97,0 96,0 97,7 2017. 98,4 98,2 97,6 98,2 97,5 96,8 96,8 97,3 97,8 98,1 99,5 99,4 2018. 99,6 98,8 98,8 99,3 100,2 100,0 100,5 100,7 101,1 101,4 100,6 99,5 2019. 99,8 100,1 101,0 101,8 101,7 100,4 100,8 100,4 100,6 100,9 100,8 100,6 2020. 101,2 101,1 98,4 95,9 95,1 96,2 Prethodni

mjesec = 100 Previous

month = 100 2015. 97,7 101,4 101,2 99,4 100,7 100,0 99,1 98,6 99,3 100,1 99,7 98,7 2016. 98,6 99,1 101,1 98,6 100,6 100,8 99,3 99,0 101,2 101,2 99,0 101,8 2017. 100,7 99,8 99,4 100,6 99,2 99,3 100,0 100,6 100,5 100,3 101,4 99,9 2018. 100,2 99,2 100,0 100,5 100,9 99,9 100,5 100,2 100,4 100,3 99,2 98,9 2019. 100,3 100,3 100,9 100,8 99,9 98,8 100,4 99,6 100,2 100,3 99,9 99,8 2020. 100,6 99,9 97,3 97,5 99,2 101,2 Isti mjesec

prethodne godine = 100 Same month

of previous year = 100 2015. 94,5 95,6 97,3 96,8 97,5 97,9 96,7 95,9 95,1 95,5 95,9 96,0 2016. 96,8 94,5 94,4 93,7 93,6 94,4 94,5 94,9 96,7 97,7 97,0 100,0 2017. 102,2 102,9 101,3 103,3 101,8 100,2 100,9 102,6 102,0 101,1 103,7 101,7 2018. 101,2 100,6 101,3 101,1 102,9 103,5 104,0 103,6 103,4 103,4 101,2 100,2 2019. 100,3 101,4 102,3 102,5 101,5 100,4 100,3 99,7 99,6 99,5 100,1 101,0 2020. 101,3 100,9 97,3 94,1 93,4 95,8 8. PROSJEČNI

GODIŠNJI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO, NA DOMAĆEMU I

NEDOMAĆEM TRŽIŠTU AVERAGE

ANNUAL INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL, ON DOMESTIC AND NON-DOMESTIC

MARKET Prethodna godina = 100 Previous year = 100 2015. = 100 Ukupno 2010. … 94,7 Total 2011. 107,0 101,4 2012. 105,4 106,8 2013. 99,8 106,6 2014. 97,5 103,9 2015. 96,3 100,0 2016. 96,0 95,7 2017. 102,0 97,5 2018. 102,1 100,0 2019. 100,7 100,7 Domaće

tržište 2007. 103,4 83,2 Domestic

market 2008. 108,3 90,1 2009. 99,6 89,7 2010. 104,3 93,5 2011. 106,3 99,5 2012. 107,0 106,4 2013. 100,5 106,9 2014. 97,3 104,0 2015. 96,1 100,0 2016. 96,0 96,1 2017. 102,1 98,0 2018. 102,4 100,4 2019. 100,8 101,2 Nedomaće

tržište 2010. … 96,5 Non-domestic

market 2011. 108,4 104,6 2012. 102,5 107,2 2013. 98,6 105,8 2014. 97,9 103,5 2015. 96,6 100,0 2016. 95,9 96,0 2017. 101,9 97,8 2018. 102,0 99,7 2019. 100,6 100,2 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY Uvodne

napomene Introduction Indeksi

proizvođačkih cijena na domaćemu, nedomaćemu i ukupnom tržištu prezentiraju

se nacionalno na međugodišnjoj i međumjesečnoj lančanoj osnovi te na

stalnoj bazi 2015. = 100 radi usklađivanja s Uredbom Vijeća (EZ) o

kratkoročnim statistikama (short-term statistics) br. 1165/98 te

njezinim izmjenama i dopunama. U spomenutoj uredbi EU-a propisana je

primjena bazne godine 2015., koja je obvezatna za države članice pri

objavljivanju i diseminaciji mjesečnih indeksa proizvođačkih cijena

industrije od indeksa za siječanj 2018., a dotad je bazna godina bila 2010. Industrial

producer price indices on the domestic, non-domestic and total market are

presented on an interannual chain and on a month-on-month basis as well as

on the fixed base year 2015 = 100 due to the harmonisation with the Council

Regulation (EC) No. 1165/98 concerning short-term statistics and its amendments.

The aforementioned EU regulation prescribes the implementation of the base

year 2015, which has been compulsory for all Member States while publishing

and disseminating industrial producer price indices, starting with the

indices for January 2018. Before this change, the base year 2010 was in

use. Koncepti,

definicije i terminologija u ovom Priopćenju potpuno su

usklađeni s onima kojima se služi i propisuje EU. Tako je izraz ”indeks

cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima” promijenjen u ”indeks

proizvođačkih cijena industrije”. Concepts,

definitions and terminology are completely

harmonised in this First Release with those used and regulated by the EU.

Therefore, the term “industrial producers’ price index” has been

changed to “industrial producer price index”. Indeks

proizvođačkih cijena industrije prema terminologiji EU-a zove se još i

”indeks outputa industrije”, a izraz ”proizvođačke cijene industrije”

smatra se njegovim sinonimom. Pod pojmom “indeks proizvođačkih cijena industrije”,

ako nije specificirano, podrazumijeva se ”ukupni indeks proizvođačkih

cijena industrije” (na domaćemu i nedomaćem tržištu). According

to the EU terminology, the term “industrial producer price index” is also

known as the “industrial output index” and the term “industrial producer

prices” should be considered its synonym. If not specified, the term

“industrial producer price index” denotes the “total industrial producer

price index” (on the domestic and the non-domestic market). Koncept

proizvođačkih cijena industrije i njihova namjena The concept of industrial producer prices and their

purpose Ukupni

indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva

podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i

indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu. Kombinacija

podindeksa za ta dva tržišta daje promjene u indeksu proizvođačkih cijena industrije za dane

proizvode/usluge, dok agregacija daje odjeljke proizvoda iste

djelatnosti. Total

industrial producer price index is composed of

two sub-indices, that is, the industrial producer price index on the

domestic market and the industrial producer price index on the non-domestic

market. The combination of sub-indices for these two markets provides the

changes in given products/services, while their aggregation provides the

divisions of products and activities. Indeks

proizvođačkih cijena industrije mjeri promjene

proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji se proizvode u Republici

Hrvatskoj i koje su prodali proizvođači na domaćemu (hrvatskom) i/ili

nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu. Industrial

producer price index measures the changes of producer

prices of manufactured goods produced in the Republic of Croatia and sold

by producers on the domestic (Croatian) and/or the non-domestic

(non-Croatian) market. Indeks

proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu mjeri

promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su

proizvedeni i prodani na domaćemu (hrvatskom) tržištu. Industrial

producer price index on the domestic market

measures the changes of producer prices of manufactured goods that are

produced and sold by producers on the domestic (Croatian) market. Indeks

proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu mjeri

promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koje su

prodali proizvođači na nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu. Industrial

producer price index on the non-domestic market

measures the changes of producer prices of manufactured goods that are sold

by producers on foreign (non-Croatian) market. Indeks

proizvođačkih cijena industrije važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog

ciklusa koji pokazuje mjesečnu promjenu proizvođačkih cijena industrijskih

proizvoda industrijskog sektora (područja B, C, D i E (samo odjeljak 36)

prema NKD-u 2007.) ukupno, na domaćemu iIi nedomaćem tržištu. Prema

konceptu EU-a važan je poslovni pokazatelj kojim se promatraju cijene na

različitim stupnjevima proizvodnog procesa, sredstvo je za razlikovanje

efektivnog rasta neke djelatnosti pri promjeni cijena i osigurava

informacije poslovnim subjektima po tržištima koja ih zanimaju. Također

može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača. The

industrial producer price index is an important short-term indicator of the

business cycle that shows monthly price changes in the total industrial

sector (the NKD 2007. sections B, C, D and E – only division 36) on the

domestic and the non-domestic market. According to the EU concept, it is an

important business indicator that permits monthly monitoring of prices at

different stages of the manufacturing process. It is also used for

distinguishing effective growth of an activity due to price changes and

provides information to the business community on particular markets of

their interest. It can also indicate inflationary changes before they reach

consumers. Prezentacija

indeksa proizvođačkih cijena industrije Presentation

of the industrial producer price index U

ovom Priopćenju svi indeksi prikazani su u izvornome (neprilagođenom)

obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih revidiranim

Mjesečnim istraživanjem o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M)

za 2020. In

this First Release, all indices are presented in gross (unadjusted) form.

They were calculated on the basis of data collected through the revised

Monthly Survey on Industrial Producer Prices (IND-3/KPS/M form) for 2020. Pravna

i metodološka osnova Legal

and methodological framework Mjesečno

istraživanje o proizvođačkim cijenama industrije

(IND-3/KPS/M) za 2020. provodi neposredno Državni zavod za statistiku na

temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Metoda prikupljanja

podataka jest internetska aplikacija (metoda CAWI). Izvještajne jedinice

neposredno pristupaju toj aplikaciji i ispunjavaju svoje podatke na temelju

uputa za ispunjavanje. The

Monthly Survey on Industrial Producer Prices (IND-3/KPS/M form) in 2020 is

carried out directly by the Croatian Bureau of Statistics on the basis of

the Official Statistics Act (NN, No. 25/20). The internet application (CAWI

method) is used in data collection. The reporting units directly access

this application and enter their data on the basis of the instructions

given. Koncepti

i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-3/KPS/M usklađeni su s

konceptima i definicijama iz Metodologije za kratkoročne poslovne

statistike EU-a (Tema 4, ISSN 1725-0099, Europska zajednica, 2006.) i

Uredbe Komisije (EZ) br. 1503/2006 o definicijama varijabla, popisu

varijabla i učestalosti prikupljanja podataka. The

concepts and definitions used in the IND-3/KPS/M Survey are harmonised with

the EU Methodology of Short-Term Business Statistics (Theme 4, ISSN

1725-0099; European Communities, 2006) as well as with the Commission

Regulation (EC) No. 1503/2006 as regards the definitions of variables, list

of variables and frequency of data compilation. Pokrivenost

i obuhvat Scope

and coverage Izvještajne

jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća (pravne osobe i

obrtnici) koja proizvode izabrane industrijske proizvode definirane

Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP 2018.) iz područja djelatnosti

NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom

energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje

otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo

odjeljak 36). The

reporting units included in the IND-3/KPS/MSurvey are selected enterprises

(legal entities and tradesmen) that produce selected products as defined in

the Nomenclature of Industrial Products – NIP 2018., classified in the NKD

2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07) activity

sections B Mining and quarrying, C Manufacturing, D Electricity, gas, steam

and air conditioning supply and E Water supply; sewerage, waste management

and remediation activities (only division 36). Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćemu i

nedomaćem tržištu u istraživanju IND-3/KPS/M za 2020. obuhvaćen je

reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda

djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću

od

20 milijuna kuna na domaćem tržištu, a 15 milijuna kuna na nedomaćem

tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj

proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2018. Odabir poduzeća izvršen je prema

njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda, posebno za domaće i

nedomaće tržište. In

order to collect data on industrial producer prices on the domestic and the

non-domestic market, the IND-3/KPS/M Survey for 2020 covers a

representative sample of industrial products at the level of covered

activity classes of the NKD 2007., that is, all products exceeding

20 million kuna on the domestic market and 15 million kuna on the

non-domestic market according to the results of the PRODCOM Survey on

Industrial Production (IND-21/PRODCOM/G form) for 2018, while the selection

of enterprises has been done according to their share in the production of

selected products, separately for the domestic and the non-domestic market. U

uzorak istraživanja IND-3/KPS/M za 2020. za proizvođačke cijene

industrije na domaćem tržištu obuhvaćeno je 2 087 cijena artikala

unutar izabranih proizvoda NIP-a 2018. u 1 206 poduzeća (pravnih osoba

i obrtnika), a za proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu

obuhvaćeno je 1 269 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a

2018. u 741 poduzeću (pravnim osobama i obrtnicima). U lipnju 2020. stopa

odgovora iznosila je 94,7%, a stopa procijenjenih obrazaca 5,3%. For

monitoring the industrial producer prices on the domestic market,

the sample for the IND-3/KPS/M Survey for 2020 covers 2 087 item

prices within the selected NIP 2018. products in 1 206 enterprises

(legal entities and tradesmen), while for monitoring industrial producer

prices on the non-domestic market, it covers 1 269 item prices

within the selected NIP 2018. products in 741 enterprises (legal entities

and tradesmen). In June 2020, the response rate was 94.7%, while the

estimation rate of non-responded questionnaries was 5.3%.

Točka

izvještavanja Reference

point Sve proizvođačke cijene industrije izvješćuju se kao

transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene

po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode redovitim kupcima na domaćem

tržištu i/ili nedomaćem tržištu u najvećim količinama i za poznatoga kupca. All

industrial producer prices are recorded as transaction prices in effect on the

15th day of the month indicated. The prices at which a producer

sells products at the domestic and/or the non-domestic market in the

largest quantities to known buyer are recorded. Ispunjeni

obrazac IND-3/KPS/M dostavlja se neposrednim pristupom internetskim

stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr od 16. do 26. tekućega

izvještajnog mjeseca. Completed

IND-3/KPS/M forms are delivered directly on the website of the Croatian

Bureau of Statistics in the period from 16th to 26th

of the current reporting month (www.dzs.hr). Definicije

Definitions Za

indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu treba odvojeno

kompilirati indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu

prema destinaciji proizvoda. Producer

price indices on the domestic and the non-domestic market require a

separate compilation according to the destination of a product in order to

obtain the producer price indices on the domestic and the non-domestic

market. Rezidentnost

treće osobe koja je naručila ili kupila proizvod određuje destinaciju.

Domaće tržište utvrđuje se onda kad je treća

osoba/kupac rezident Republike Hrvatske isto kao i izvještajna jedinica, a

nedomaće tržište utvrđeno je kad treća osoba/kupac nije rezident Republike

Hrvatske. The

residency of the third party that has ordered or purchased the product

determines the destination. The domestic market is defined when both the

third party/buyer and the reporting unit are residents of the Republic of

Croatia, while the non-domestic market is defined when the third

party/buyer is not a resident of the Republic of Croatia. Proizvođačke

cijene industrije na domaćem tržištu jesu cijene po

kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim

količinama, franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili

cijena po kojoj proizvođač obračunava drugom poduzeću. U prodajnu cijenu

ulazi naknada koju ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji

prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine. Industrial

producer prices on the domestic market are either the

prices at which a producer sells products on the domestic market in the

largest quantities, loaded free on a rail (truck) at a factory gate at the

location of the producer or the price charged to another company by the

producer. The selling price is increased for the amount of the compensation

obtained by the seller and deducted for the amount of the discount and

rebate as well as the value added tax and excises. Proizvođačke

cijene industrije na nedomaćem tržištu jesu cijene po

kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim

količinama na nacionalnoj granici, fob (franko brod). U prodajnu cijenu

ulazi regres koji ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji

prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine. Izvještajne

jedinice daju cijene u nacionalnoj valuti (kuna i lipa). Cijene koje su u

stranoj valuti preračunavaju se u nacionalnu valutu na temelju srednjeg

tečaja Hrvatske narodne banke na 15. dan izvještajnog mjeseca. Industrial

producer prices on the non-domestic market are

prices at which a producer sells products on the domestic market (outside

Croatia) in the largest quantities at the national border, FOB (free on board).

The selling price is increased for the amount of the compensation obtained

by the seller and deducted for the amount of the discount and rebate as

well as the value added tax and excises. The reporting units present prices

in the national currency – kuna and lipa. The prices expressed in a foreign

currency are converted into the national currency on the basis of the mean

exchange rate of the Croatian National Bank on the 15th day of

the reference month. Metoda

izračuna Calculation

method Ukupni

indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks

proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih

cijena industrije na nedomaćem tržištu. Total

industrial producer price index is composed of two subindices, that is, the

industrial producer price index on the domestic market and the industrial

producer price index on the non-domestic market.

Indeksi

proizvođačkih cijena industrije na domaćemu i nedomaćem tržištu za

različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se prema Laspeyresovoj formuli. Industrial

producer price indices on the domestic market and the non

-domestic market are calculated according to the Laspeyres formula for

different levels of the NKD 2007. Iz

podataka o cijenama izračunavaju se individualni indeksi za svaki

reprezentativni proizvod stavljanjem u odnos cijena tekućeg razdoblja s

cijenama u baznom razdoblju (prosinac prethodne godine). Individual

indices for each representative product are calculated from data on prices

by dividing prices of the current period by prices of the base period

(December of the previous year). Iz

individualnih indeksa cijena vaganom aritmetičkom sredinom izračunavaju se

agregatni indeksi, tj. indeksi skupina, odjeljaka i područja NKD-a 2007. te

ukupni indeks industrije prema modificiranoj Laspeyresovoj formuli: Aggregate

indices, that is, indices of groups, divisions and sections of the NKD

2007. as well as the total industry index are calculated by a weighted

arithmetic mean from individual indices according to the modified Laspeyres

formula: pri

čemu je značenje kratica: I indeks

skupine, odjeljka, područja i ukupni indeks Pn cijena

u tekućem razdoblju (mjesecu) Po cijena

u baznom razdoblju Wo relativna

struktura vrijednosti prodaje u baznom razdoblju. Whereby: I is

an index of a group, division, section, subsection

and the total index Pn is

a price in the current period (month) Po is

a price in the base period Wo is

the relative sale structure in the base period. Ponderi Weights Ponderacijski

sustav za 2020. izvještajnu godinu temelji se na vrijednosti prodaje

proizvoda iz PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji

(IND-21/PRODCOM/G) za 2018. Ponderacijski sustav mijenja se početkom svake

izvještajne godine za promjene nastale u kretanju cijena. The

weighting system for 2020 reference year is based on the value of products

sold from the PRODCOM Survey on Industrial Production (IND-21/PRODCOM/G

form) for 2018. The weighting system is changed at the beginning of every

reference year in relation to changes in prices. Objavljivanje

podataka Data

publishing Indeksi

proizvođačkih cijena industrije ukupno, na domaćemu i nedomaćem tržištu,

objavljuju se na razini industrije ukupno prema područjima i odjeljcima

djelatnosti NKD-a 2007. te agregatima GIG-a 2009. (konačne namjene

proizvoda) grupiranima prema skupinama i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007.

Grupiranje skupina ili odjeljaka djelatnosti NKD-a 2007. prema GIG-u 2009.1)

s abecednim oznakama kratica izvršeno je na sljedeći način: The

total industrial producer price indices, both on the domestic and the

non-domestic market, are published for the total industry according to the

NKD 2007. sections and divisions and according to MIGs 2009. aggregates

(end use of products) grouped by the NKD 2007. activity groups and

divisions. The grouping of the NKD 2007. activity groups or divisions

according to the MIGs 2009.1), using alphabetic marks of

abbreviations, was done as follows: Al Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine

NKD-a 2007.: 07 (osim 07.21) – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 –

20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24 (osim 24.46), 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1

– 27.4 i 27.9 Al Intermediate

goods: the NKD 2007. divisions and groups: 07 (excl. 07.21) – 09, 10.6,

10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24 (excl. 24.46),

25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 and 27.9 AE Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06, 19,

35 i 36 AE Energy:

the NKD 2007. divisions: 05, 06, 19, 35 and 36 BB Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine

NKD-a 2007.: 25.1 – 25.3, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.2, 32.5 i 33 BB Capital

goods: the NKD 2007. divisions and groups: 25.1 – 25.3, 26.2, 26.3, 26.5,

26.6, 28, 29, 30.2, 32.5 and 33 CD Trajni

proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7,

27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2 CD Durable

consumer goods: the NKD 2007. divisions and groups: 26.4, 26.7, 27.5,

30.9, 31, 32.1 and 32.2 CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju:

odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14,

15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9. CN Non-durable

consumer goods: the NKD 2007. divisions and groups: 10.1 – 10.5, 10.7,

10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 and 32.9. 1) Uredba

Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o

provedbi Uredbe Vijeća (EZ)

br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s

definicijama Glavnih industrijskih grupacija (GIG) 1) Commission

Regulation (EC) No. 656/2007 of 14 June 2007 on implementing Council

Regulation (EC) No. 1165/98 concerning short-term statistics as regards the

definitions of Main Industrial Groupings (MIGs). U

ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz

financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo

Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske

unije. The

survey whose data are published in this First Release has been conducted

with the financial assistance of the European Union. The contents of this

document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics

and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of

the European Union. Kratice Abbreviations CAWI razmjena podataka internetom uz

računalnu podršku CAWI computer-assisted web interchange d.

n. drugdje nespomenuto EC European Community EU Europska unija EU European Union EZ Europska zajednica excl. excluding GIG

2009. Glavne industrijske grupacije,

verzija 2009. MIGs

2009. Main Industrial Groupings, 2009

version NKD

2007. Nacionalna klasifikacija

djelatnosti, verzija 2007. NKD

2007. National Classification of

Activities, 2007 version NN Narodne novine NN Narodne

novine, official gazette of theRepublic of Croatia PRODCOM Proizvodnja u Zajednici n.

e. c. not elsewhere classified PRODCOM PRODucts

of the European COMmunity Znakovi Symbols … ne raspolaže se podatkom … data not available Objavljuje Državni zavod za statistiku

Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published by the Croatian Bureau of

Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385

(0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666 Novinarski upiti/ Press

corner: Odgovorne osobe: Persons responsible: Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih

statistika Milenka Primorac Čačić, Director of Business Statistics

Directorate Lidija Brković, glavna

ravnateljica Lidija Brković, Director

General Priredili:

Ivana Zoroja Milić i Goran Dolšak Prepared by: Ivana Zoroja Milić and

Goran Dolšak MOLIMO KORISNIKE

DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR. USERS ARE KINDLY

REQUESTED TO STATE THE SOURCE. Služba za odnose s korisnicima i

zaštitu podataka Customer Relations and Data

Protection Department Informacije i korisnički zahtjevi Information and user requests Pretplata publikacija Subscription Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154 Elektronička pošta/ E-mail: Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148 Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115 Elektronička pošta/ E-mail: Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

Fonte/Source: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/02-01-01_06_2020.htm