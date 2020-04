FR 13.1.1/3. CONSUMER PRICE INDICES, 2020

(AGENPARL) – CROATIA, gio 16 aprile 2020

GODINA/ YEAR:

LVII. ZAGREB, 16.

TRAVNJA 2020./ 16 APRIL, 2020 BROJ/ NUMBER:

13.1.1/3. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 INDEKSI POTROŠAČKIH

CIJENA U OŽUJKU 2020. CONSUMER PRICE

INDICES, MARCH 2020 Cijene

dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u

ožujku 2020. u odnosu na veljaču 2020. u prosjeku su više za 0,2%. U odnosu na ožujak

2019., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,6%, dok su u godišnjem

prosjeku više za 1,0%. In

March 2020, as compared to February 2020, the prices of goods and services

for personal consumption, measured by the consumer price index, increased

by 0.2% on average. As compared to March 2019, that is, at

the annual level, they increased by 0.6%, while on the annual average they

increased by 1.0%. Promatrano

po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u ožujku 2020. u odnosu na

veljaču 2020. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku

više za 12,8% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Hrane i bezalkoholnih

pića te cijene Komunikacija, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za

0,4%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva,

koje su u prosjeku više za 0,3%, te cijene Restorana i hotela, koje su u

prosjeku više za 0,1%. Viewed

by main groups by purpose of consumption, in March 2020, as compared to

February 2020, the highest increase was recorded in the prices of Clothing

and footwear, by 12.8% on average (new collection of clothing and

footwear), in the prices of Food and non-alcoholic beverages as well as in

the prices of Communication, which increased by 0.4% (in each group) on

average, in the prices of Furnishings, household equipment and routine

household maintenance, which increased by 0.3% on average, and in the

prices of Restaurants and hotels, which increased by 0.1% on average. Porast

indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2020. u odnosu na veljaču 2020.

ublažile su cijene Prijevoza, koje su u prosjeku niže za 3,1% (niže cijene

goriva za osobna prijevozna sredstva), cijene Obrazovanja, koje su u

prosjeku niže za 1,0%, cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku

niže za 0,8%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 0,5%,

cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje

su u prosjeku niže za 0,4%, te cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u

prosjeku niže za 0,1%. The

increase in the consumer price indices in March 2020, as compared to

February 2020, was alleviated by a decrease of 3.1% on average in the

prices of Transport (lower prices of fuels for personal

transport equipment), of 1.0% on average in the prices of Education, of

0.8% on average in the prices of Miscellaneous goods and services, of 0.5%

on average in the prices of Recreation and culture, of 0.4% on average in

the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels as well as of

0.1% on average in the prices of Alcoholic beverages and tobacco. Istodobno

su cijene Zdravlja u ožujku 2020. u odnosu na veljaču 2020. u prosjeku

ostale na razini cijena iz veljače 2020. At

the same time, in March 2020, as compared to February 2020, the prices of

Health remained on average at the February 2020 level. Najveći

doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2020. u odnosu na

veljaču 2020. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,82%), a najveći

doprinos padu indeksa imale su cijene Prijevoza (za -0,47%). The

prices of Clothing and footwear (by 0.82%)

contributed the most to the increase in the consumer

price indices in March 2020, as compared to February 2020, while

the prices of Transport contributed the

most to their decrease (by -0.47%). U

sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u ožujku 2020. u odnosu na

veljači 2020. u prosjeku su više za 0,4%, dok su cijene Usluga u prosjeku

niže za 0,1%. Within

the consumer price indices, in March 2020, as compared to February 2020,

the prices of Goods increased on average by 0.4%, while the prices of

Services decreased on average by 0.1%. Napomena: Notice U

okolnostima pandemije virusa COVID-19 podaci o maloprodajnim cijenama

prikupljaju se te se s cijenama koje se nisu mogle prikupiti postupa u

skladu s Eurostatovim smjernicama za harmonizirani indeks potrošačkih

cijena. Smjernicama su definirana i primjenjuju se ova osnovna načela:

stabilnost ponderacijske strukture, izračun indeksa za sve kategorije

klasifikacije ECOICOP te minimiziranje broja imputiranih cijena In

the context of the COVID-19 virus pandemic, the data on retail prices are

collected and the prices that could not be collected are treated in

accordance with the Eurostat guidelines for the harmonised index of

consumer prices. The guidelines define the following basic principles,

which are applied accordingly: the stability of the weighting structure,

the calculation of the index for all categories of the ECOICOP classification

and the minimisation of the number of imputed prices (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186//HICP

guidance.pdf). (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186//HICP

guidance.pdf). 1. INDEKSI POTROŠAČKIH

CIJENA U OŽUJKU 2020. CONSUMER

PRICE INDICES, MARCH 2020 COICOP Struktura Structure (%) III. 2020.

Ø 2015. III. 2020.

III. 2019. III. 2020.

II. 2020. I. − III. 2020.

I.

− III.

2019. IV.

2019. − III. 2020.

IV. 2018. − III. 2019. COICOP 00 Indeks potrošačkih cijena – ukupno 100,00 102,5 100,6 100,2 101,4 101,0 00 Consumer price index – total 01 Hrana i

bezalkoholna pića 26,02 106,1 103,2 100,4 103,2 100,9 01 Food

and non–alcoholic beverages 01.1 Hrana 23,67 106,2 103,5 100,5 103,5 100,9 01.1 Food 01.1.1 Kruh i žitarice 4,55 104,9 100,8 100,0 101,2 102,3 01.1.1 Bread

and cereals 01.1.2 Meso 7,05 107,8 109,7 100,4 109,2 102,3 01.1.2 Meat 01.1.3 Riba i plodovi mora 0,90 105,7 102,1 101,3 100,2 100,7 01.1.3 Fish

and seafood 01.1.4 Mlijeko, sir i jaja 3,87 103,6 99,9 100,0 100,2 99,9 01.1.4 Milk,

cheese and eggs 01.1.5 Ulja i masti 0,85 108,9 98,1 101,7 97,9 98,6 01.1.5 Oils

and fats 01.1.6 Voće 1,62 103,9 110,2 103,0 111,8 98,0 01.1.6 Fruit 01.1.7 Povrće 2,24 109,8 100,2 100,0 99,4 99,4 01.1.7 Vegetables 01.1.8 Šećer,

džem, med, čokolada i slatkiši 1,44 102,6 100,6 100,2 101,1 100,4 01.1.8 Sugar,

jam, honey, chocolate and confectionery 01.1.9 Prehrambeni proizvodi,

d. n. 1,15 108,7 101,6 100,1 101,9 101,7 01.1.9 Food

products n. e. c. 01.2 Bezalkoholna pića 2,35 105,3 99,7 99,7 99,9 100,3 01.2 Non–alcoholic beverages 01.2.1 Kava, čaj i kakao 1,02 104,0 99,4 100,0 99,8 100,1 01.2.1 Coffee,

tea and cocoa 01.2.2 Mineralna voda,

osvježavajuća pića, sokovi od voća i povrća 1,33 106,3 99,9 99,5 99,9 100,5 01.2.2 Mineral

waters, soft drinks, fruit and vegetable juices 02 Alkoholna pića i

duhan 5,18 110,5 100,2 99,9 100,4 103,3 02 Alcoholic

beverages and tobacco 02.1 Alkoholna pića 1,19 105,2 101,0 99,5 101,8 101,3 02.1 Alcoholic

beverages 02.1.1 Jaka alkoholna pića 0,17 103,4 101,8 99,5 102,1 101,1 02.1.1 Spirits 02.1.2 Vino 0,42 106,3 102,2 100,2 103,0 101,5 02.1.2 Wine 02.1.3 Pivo 0,60 104,7 99,9 98,9 100,9 101,2 02.1.3 Beer 02.2 Duhan 3,99 112,4 100,0 100,0 100,0 103,9 02.2 Tobacco 03 Odjeća i obuća 6,38 99,9 99,8 112,8 99,5 99,5 03 Clothing

and footwear 03.1 Odjeća 4,37 101,8 100,7 113,8 99,3 99,7 03.1 Clothing 03.1.1 Materijal za izradu

odjeće 0,01 100,2 97,5 99,2 98,9 102,0 03.1.1 Clothing

materials 03.1.2 Odjeća 4,27 101,7 100,6 114,0 99,4 99,7 03.1.2 Garments 03.1.3 Ostali odjevni

predmeti i odjevni dodaci 0,06 97,4 99,9 106,1 101,2 100,0 03.1.3 Other

articles of clothing and clothing accessories 03.1.4 Čišćenje, popravak i

iznajmljivanje odjeće 0,03 104,7 102,7 100,1 102,4 102,1 03.1.4 Cleaning,

repair and hire of clothing 03.2 Obuća 2,01 96,0 98,1 110,8 99,9 99,0 03.2 Footwear 03.2.1 Cipele i ostala obuća 2,01 96,0 98,1 110,9 99,9 99,0 03.2.1 Shoes

and other footwear 04 Stanovanje,

voda, električna energija, plin i ostala goriva 16,28 100,0 100,5 99,6 101,1 102,7 04 Housing,

water, electricity, gas and other fuels 04.1 Stvarne najamnine za

stanovanje 0,76 109,0 103,0 100,1 103,2 104,5 04.1 Actual

rentals for housing 04.3 Održavanje

i popravci stambenog objekta 0,81 107,5 102,0 99,9 102,2 102,1 04.3 Maintenance

and repair of the dwelling 04.3.1 Proizvodi za održavanje

i popravke stambenog objekta 0,39 104,7 101,0 99,8 101,2 101,3 04.3.1 Materials

for the maintenance and repair of the dwelling 04.3.2 Usluge za održavanje

i popravke stambenog objekta 0,42 114,3 104,3 100,0 104,5 104,0 04.3.2 Services

for the maintenance and repair of the dwelling 04.4 Opskrba vodom i razne

komunalne usluge za stambeni objekt 4,71 108,4 102,9 100,0 102,7 102,7 04.4 Water

supply and miscellaneous services relating to the dwelling 04.4.1 Opskrba vodom 2,26 106,1 102,6 100,0 102,5 102,3 04.4.1 Water

supply 04.4.2 Odvoz smeća i otpada 0,88 103,7 100,0 100,0 100,0 101,8 04.4.2 Refuse

collection 04.4.3 Odvodnja otpadnih voda 1,04 115,4 103,9 100,0 103,4 102,5 04.4.3 Sewage

collection 04.4.4 Ostale usluge za

stambeni objekt, d. n. 0,53 111,8 107,7 100,0 107,9 106,9 04.4.4 Other

services relating to the dwelling n. e. c. 04.5 Električna

energija, plin i ostala goriva 10,00 95,3 99,1 99,3 100,0 102,6 04.5 Electricity,

gas and other fuels 04.5.1 Električna energija 4,90 97,5 100,8 100,0 100,8 101,0 04.5.1 Electricity 04.5.2 Plin 2,10 89,8 105,5 98,6 107,2 105,9 04.5.2 Gas 04.5.3 Tekuća goriva 0,26 83,4 74,6 82,8 93,3 95,3 04.5.3 Liquid

fuels 04.5.4 Kruta goriva 2,41 98,2 92,3 100,0 92,7 103,9 04.5.4 Solid

fuels 04.5.5 Toplinska energija 0,33 99,5 100,7 100,0 100,7 100,7 04.5.5 Heat

energy 05 Pokućstvo, oprema za

kuću i redovito održavanje kućanstva 5,18 102,2 100,9 100,3 100,8 100,8 05 Furnishings,

household equipment and routine household maintenance 05.1 Namještaj i pokućstvo,

tepisi i druge podne obloge 1,28 106,0 100,0 99,5 100,5 101,3 05.1 Furniture

and furnishings, carpets and other floor coverings 05.1.1 Namještaj i pokućstvo 1,21 106,2 100,0 99,5 100,4 101,2 05.1.1 Furniture

and furnishings 05.1.2 Tepisi i ostale podne prostirke 0,06 99,8 101,1 99,7 100,4 102,2 05.1.2 Carpets and

other floor coverings 05.1.3 Popravci namještaja, pokućstva i

podnih prostirki 0,01 112,8 101,7 100,0 104,9 109,0 05.1.3 Repair of

furniture, furnishings and floor coverings 05.2 Tekstilni proizvodi za kućanstvo 0,24 94,7 99,8 100,5 98,5 98,1 05.2 Household

textiles 05.3 Kućanski aparati 0,91 100,7 99,6 99,8 100,0 100,7 05.3 Household

appliances 05.3.1 Veliki kućanski aparati,

električni ili neelektrični 0,80 100,7 99,5 99,7 99,9 100,8 05.3.1 Major

household appliances whether electric or not 05.3.2 Mali električni kućanski

aparati 0,09 100,4 100,9 100,1 101,1 100,0 05.3.2 Small

electric household appliances 05.3.3 Popravak kućanskih aparata 0,02 100,5 98,8 100,0 99,4 100,2 05.3.3 Repair of

household appliances 05.4 Stakleno i stolno posuđe te kućanski

pribor 0,22 103,4 101,1 99,5 101,7 102,2 05.4 Glassware,

tableware and household utensils 05.5 Alati i oprema za kuću i vrt 0,43 102,6 101,6 99,7 100,8 101,2 05.5 Tools and

equipment for house and garden 05.5.1 Veći alati i

oprema 0,18 112,2 106,0 99,4 104,3 103,5 05.5.1 Major tools

and equipment 05.5.2 Mali alati i razni pribor 0,25 95,6 97,9 99,9 97,8 99,2 05.5.2 Small tools

and miscellaneous accessories 05.6 Dobra i usluge za redovito

održavanje kućanstva 2,10 101,2 102,0 101,1 101,5 100,5 05.6 Goods and

services for routine household maintenance 05.6.1 Potrošna dobra za održavanje

kućanstva 1,91 101,2 102,1 101,0 101,5 100,6 05.6.1 Non-durable

household goods 05.6.2 Usluge pomoći u domaćinstvu i

kućanske usluge 0,19 102,3 101,8 101,6 100,7 100,4 05.6.2 Domestic

services and household services 06 Zdravlje 2,73 104,4 101,3 100,0 101,1 99,5 06 Health 06.1 Medicinski proizvodi, pomagala i

oprema 1,79 103,9 101,4 100,1 101,1 98,5 06.1 Medical

products, appliances and equipment 06.1.1 Farmaceutski proizvodi 1,50 104,0 101,5 100,1 101,1 98,1 06.1.1 Pharmaceutical

products 06.1.2 Ostali medicinski proizvodi 0,02 101,9 102,3 100,5 101,4 99,5 06.1.2 Other

medical products 06.1.3 Terapeutska pomagala i oprema 0,27 103,4 100,6 100,0 100,8 101,2 06.1.3 Therapeutic

appliances and equipment 06.2 Izvanbolničke usluge 0,80 104,8 101,5 99,9 101,6 101,7 06.2 Out-patient

services 06.2.1 Medicinske usluge 0,24 107,5 100,0 99,8 100,3 100,9 06.2.1 Medical

services 06.2.2 Stomatološke usluge 0,42 103,3 102,1 100,0 102,1 102,1 06.2.2 Dental

services 06.2.3 Paramedicinske usluge 0,14 105,4 101,8 100,0 101,7 101,6 06.2.3 Paramedical

services 06.3 Bolničke usluge 0,14 116,3 99,8 100,0 100,0 100,5 06.3 Hospital

services 07 Prijevoz 15,09 97,9 96,3 96,9 100,9 99,9 07 Transport 07.1 Kupnja vozila 3,66 91,9 98,6 100,0 98,6 98,6 07.1 Purchase of

vehicles 07.1.1 Motorna vozila 3,59 91,2 98,5 100,0 98,5 98,5 07.1.1 Motor cars 07.1.2 Motocikli 0,01 112,0 101,5 100,0 101,5 98,8 07.1.2 Motor

cycles 07.1.3 Bicikli 0,06 110,2 103,2 101,0 103,2 104,4 07.1.3 Bicycles 07.2 Održavanje osobnih prijevoznih

sredstava 9,95 98,9 94,7 95,2 101,2 100,3 07.2 Operation

of personal transport equipment 07.2.1 Rezervni dijelovi i pribor za

osobna prijevozna sredstva 0,84 104,9 101,2 100,0 101,3 101,5 07.2.1 Spare parts

and accessories for personal transport equipment 07.2.2 Goriva i maziva za osobna

prijevozna sredstva 6,91 97,0 91,9 93,1 101,2 99,9 07.2.2 Fuels and

lubricants for personal transport equipment 07.2.3 Održavanje i popravci osobnih

prijevoznih sredstava 0,86 103,1 102,0 100,0 102,2 101,4 07.2.3 Maintenance

and repair of personal transport equipment 07.2.4 Ostale usluge povezane s osobnim

prijevoznim sredstvima 1,34 102,1 99,6 99,9 99,7 100,6 07.2.4 Other

services in respect of personal transport equipment 07.3 Usluge prijevoza 1,48 94,4 98,2 99,8 99,1 98,7 07.3 Transport

services 07.3.1 Željeznički putnički

prijevoz 0,16 94,6 101,8 100,0 101,8 101,2 07.3.1 Passenger

transport by railway 07.3.2 Cestovni putnički prijevoz 0,83 96,9 97,9 100,0 96,7 96,6 07.3.2 Passenger

transport by road 07.3.3 Zračni putnički

prijevoz 0,24 82,3 93,7 98,9 104,5 100,9 07.3.3 Passenger

transport by air 07.3.4 Putnički pomorski prijevoz i

prijevoz unutarnjim vodnim putovima 0,05 92,0 100,0 100,0 100,0 99,5 07.3.4 Passenger

transport by sea and

inland waterway 07.3.5 Kombinirani prijevoz putnika 0,20 93,6 100,0 100,0 100,0 101,0 07.3.5 Combined

passenger transport 08 Komunikacija 5,44 96,8 101,1 100,4 100,8 100,1 08 Communication 08.1 Poštanske usluge 0,07 102,1 100,0 100,0 100,0 100,0 08.1 Postal

services 08.2 Telefonska i telefaks oprema 0,33 85,7 93,5 98,4 94,9 96,6 08.2 Telephone

and telefax equipment 08.3 Telefonske i telefaks usluge 5,04 97,3 101,6 100,6 101,2 100,3 08.3 Telephone

and telefax services 09 Rekreacija i kultura 5,47 100,8 99,1 99,5 99,4 100,3 09 Recreation and culture 09.1 Audiovizualna

i fotooprema i informatička oprema 0,54 92,7 98,0 98,8 98,5 96,9 09.1 Audio-visual, photographic and information

processing equipment 09.1.1 Oprema za prijam, snimanje i

reprodukciju zvuka i slike 0,25 89,5 95,4 99,0 96,3 94,8 09.1.1 Equipment

for the reception, recording and reproduction of sound and picture 09.1.2 Fotografska i kinematografska

oprema i optički

instrumenti 0,03 98,8 100,6 99,3 103,2 103,7 09.1.2 Photographic

and cinematographic equipment and optical instruments 09.1.3 Informatička oprema za obradu

podataka 0,24 95,6 100,1 98,4 100,2 98,3 09.1.3 Information

processing equipment 09.1.4 Mediji za snimanje 0,02 94,1 97,3 99,9 96,8 96,7 09.1.4 Recording

media 09.3 Ostali predmeti i oprema za

rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce 1,28 105,0 100,8 100,0 101,3 101,2 09.3 Other

recreational items and equipment, gardens and pets 09.3.1 Igre, igračke i hobiji 0,15 97,6 97,5 100,6 97,8 99,7 09.3.1 Games, toys

and hobbies 09.3.2 Oprema za sport, kampiranje i

rekreaciju na otvorenom 0,11 97,5 97,9 99,3 98,9 97,6 09.3.2 Equipment

for sport, camping and open-air recreation 09.3.3 Vrtovi, biljke i cvijeće 0,44 102,6 98,5 100,2 98,9 99,5 09.3.3 Gardens,

plants and flowers 09.3.4 Kućni ljubimci

i proizvodi za kućne ljubimce 0,46 111,0 103,7 99,8 104,5 103,6 09.3.4 Pets and

related products 09.3.5 Veterinarske i ostale usluge za

kućne ljubimce 0,12 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 09.3.5 Veterinary

and other services for pets 09.4 Rekreativne i kulturne usluge 2,10 100,4 102,0 100,0 102,1 101,8 09.4 Recreational

and cultural services 09.4.1 Rekreativne i sportske usluge 0,44 90,6 105,9 100,1 105,7 104,0 09.4.1 Recreational

and sporting services 09.4.2 Kulturne usluge 1,66 102,6 100,8 100,0 100,9 101,0 09.4.2 Cultural

services 09.5 Novine, knjige i pribor za pisanje 0,96 102,0 93,1 99,8 93,2 97,2 09.5 Newspapers,

books and stationery 09.5.1 Knjige 0,43 81,9 82,4 99,5 82,6 89,8 09.5.1 Books 09.5.2 Novine i periodika 0,34 130,5 103,2 100,0 103,3 105,4 09.5.2 Newspapers

and periodicals 09.5.3 Razni tiskani materijal 0,01 106,6 104,3 100,0 103,9 102,9 09.5.3 Miscellaneous

printed matter 09.6 Paket-aranžmani 0,58 98,6 99,7 96,7 100,7 103,2 09.6 Package

holidays 10 Obrazovanje 0,87 101,2 99,4 99,0 100,1 100,6 10 Education 11 Restorani i hoteli 4,82 113,8 102,8 100,1 102,8 103,0 11 Restaurants

and hotels 11.1 Ugostiteljske usluge 4,22 115,5 103,0 100,0 103,0 103,2 11.1 Catering

services 11.1.1 Restorani, kafići i slično 3,86 116,1 102,7 100,0 102,7 103,2 11.1.1 Restaurants,

cafés and the like 11.1.2 Kantine 0,36 111,5 105,4 100,0 105,4 103,6 11.1.2 Canteens 11.2 Usluge smještaja 0,60 98,5 101,4 100,8 100,9 100,9 11.2 Accommodation

services 12 Razna dobra i usluge 6,54 102,4 100,9 99,2 101,4 100,6 12 Miscellaneous

goods and services 12.1 Osobna njega 3,34 102,2 101,1 99,7 101,4 100,3 12.1 Personal

care 12.1.1 Frizerski saloni i centri za

uljepšavanje 0,99 102,8 103,1 100,1 103,4 100,7 12.1.1 Hairdressing

salons and personal grooming establishments 12.1.2 Električni uređaji za

osobnu njegu 0,01 101,3 98,7 99,5 98,8 97,7 12.1.2 Electric

appliances for personal care 12.1.3 Ostali uređaji,

predmeti i proizvodi za osobnu njegu 2,34 101,9 100,2 99,6 100,5 100,2 12.1.3 Other

appliances, articles and products for personal care 12.3 Osobni predmeti, d. n. 0,31 99,5 98,0 99,0 99,5 100,3 12.3 Personal

effects n. e. c. 12.3.1 Nakit, zidni, stolni i ručni

satovi 0,04 109,8 104,0 100,2 103,6 102,4 12.3.1 Jewellery,

clocks and watches 12.4 Socijalna zaštita 0,16 106,4 101,3 99,2 102,0 102,5 12.4 Social

protection 12.5 Osiguranje 1,68 100,8 98,6 97,8 99,6 99,8 12.5 Insurance 12.5.2 Osiguranje povezano sa stambenim

objektom 0,09 103,5 100,0 100,0 100,0 100,9 12.5.2 Insurance

connected with the dwelling 12.5.3 Zdravstveno osiguranje 0,54 92,9 92,9 92,9 97,6 99,8 12.5.3 Insurance

connected with health 12.5.4 Osiguranje povezano s prijevozom 1,05 104,8 101,3 100,0 100,6 99,7 12.5.4 Insurance

connected with transport 12.6 Financijske usluge, d. n. 0,47 106,9 103,0 100,0 103,0 101,5 12.6 Financial

services n. e. c. 12.7 Ostale usluge, d. n. 0,58 106,2 107,2 100,0 107,2 104,3 12.7 Other

services n. e. c. 2. INDEKSI

POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U OŽUJKU 2020. CONSUMER

PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, MARCH 2020 Struktura Structure (%) III. 2020.

Ø 2015. III. 2020.

III. 2019. III. 2020.

II. 2020. I. −

III. 2020.

I. − III. 2019. IV. 2019. −

III.

2020.

IV.

2018. −

III.

2019. Dobra 73,99 102,2 100,3 100,4 101,2 100,8 Goods Usluge 26,01 103,6 101,6 99,9 101,7 101,5 Services Ukupno bez energije 83,09 103,9 101,5 100,9 101,6 100,9 Total, without energy Ukupno bez energije i hrane 59,42 103,1 100,7 101,1 100,8 100,9 Total, without energy and food Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana 51,89 102,3 100,8 101,3 100,9 100,7 Total, without energy, food, beverages and tobacco Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda 74,88 103,9 101,1 100,9 101,2 101,1 Total, without energy and unprocessed food Dobra bez električne energije 69,09 102,5 100,2 100,4 101,3 100,8 Goods without electricity Dobra bez električne energije i vode 66,83 102,4 100,2 100,4 101,2 100,8 Goods without electricity and water supply Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije 25,88 101,0 99,9 102,8 100,0 99,9 Non-food industrial goods without energy Energija 16,91 95,9 96,2 96,8 100,4 101,5 Energy Hrana, piće i duhan 31,20 106,7 102,7 100,3 102,7 101,2 Food, beverages and tobacco Dobra bez hrane, pića i duhana 42,79 98,8 98,5 100,4 100,2 100,5 Goods without food, beverages and tobacco Neprerađeni prehrambeni proizvodi 8,21 105,3 105,6 100,8 105,1 99,0 Unprocessed food Prerađeni prehrambeni proizvodi 23,00 107,6 101,7 100,1 101,9 102,1 Processed

food 3. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA CONSUMER

PRICE INDICES Ø

2015. = 100 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ukupno Total

index 1998. 63,7 64,0 64,3 64,6 65,3 65,3 65,0 64,9 65,2 65,2 65,4 65,7 1999. 66,3 66,6 66,8 67,0 67,8 67,7 68,0 67,8 67,9 68,1 67,8 68,2 2000. 68,8 69,1 69,5 69,9 70,1 70,8 71,3 71,2 71,4 71,6 71,7 71,9 2001. 72,1 72,5 72,4 73,4 74,0 73,9 73,1 73,6 73,8 73,4 73,4 73,7 2002. 74,4 74,3 74,3 74,5 74,9 74,5 74,2 74,1 74,5 74,6 74,7 75,0 2003. 75,4 75,6 75,9 75,7 75,9 75,6 75,7 75,8 75,9 75,9 76,1 76,3 2004. 77,0 77,0 77,0 77,2 77,7 77,5 77,2 77,2 77,1 77,4 77,8 78,4 2005. 78,6 79,5 80,1 79,9 79,8 79,7 79,5 79,6 80,0 80,6 80,8 81,2 2006. 81,7 82,3 82,4 82,6 83,0 83,0 82,3 82,3 82,3 82,3 82,8 82,9 2007. 83,1 83,4 83,9 84,5 84,9 84,6 84,0 84,5 85,5 85,8 86,7 87,7 2008. 88,3 88,2 88,7 89,3 90,3 91,0 91,1 90,8 91,0 90,9 90,7 90,2 2009. 91,3 91,9 92,1 92,8 92,8 92,8 92,2 92,1 91,9 92,0 92,4 91,9 2010. 92,3 92,5 92,9 93,3 93,5 93,5 93,1 92,9 93,2 93,3 93,5 93,6 2011. 94,1 94,6 95,3 95,5 95,8 95,4 94,9 94,8 95,2 95,8 96,0 95,6 2012. 95,2 95,8 97,2 98,0 99,6 99,0 98,1 98,6 99,9 100,4 100,2 100,0 2013. 100,2 100,5 100,8 101,2 101,2 101,0 100,3 100,5 101,1 100,6 100,5 100,3 2014. 100,3 99,9 100,4 100,7 100,9 100,6 100,2 100,2 100,9 101,0 100,7 99,8 2015. 99,3 99,5 100,5 100,6 101,0 100,6 99,8 99,6 100,0 100,1 99,8 99,2 2016. 98,5 98,2 98,8 98,9 99,1 99,0 98,3 98,1 99,1 99,5 99,6 99,4 2017. 99,3 99,5 99,9 100,3 100,2 99,7 99,0 99,0 100,5 100,9 101,0 100,6 2018. 100,4 100,3 100,9 101,7 102,1 102,1 101,1 101,1 101,9 102,5 102,3 101,5 2019. 100,6 100,8 101,9 102,4 103,0 102,7 102,2 101,9 102,7 103,2 103,0 102,9 2020. 102,6 102,3 102,5 Dobra1) Goods1) 1998. 66,2 66,4 66,5 66,8 67,0 66,8 66,3 66,2 66,5 66,5 66,7 67,0 1999. 67,6 68,0 68,3 68,5 68,7 68,4 68,8 68,5 68,7 68,8 68,5 69,1 2000. 69,7 70,1 70,6 70,9 71,0 71,9 72,2 72,0 72,4 72,5 72,6 72,9 2001. 73,0 73,5 73,4 74,4 75,2 75,0 74,0 73,9 74,1 73,6 73,5 73,8 2002. 74,4 74,3 74,2 74,4 74,7 74,0 73,6 73,6 74,0 74,2 74,2 74,6 2003. 75,1 75,3 75,7 75,4 75,5 75,0 74,8 74,8 75,4 75,5 75,7 75,8 2004. 76,7 76,5 76,5 76,7 77,1 76,6 75,9 76,0 76,0 76,5 77,0 77,7 2005. 77,9 79,0 79,7 79,4 79,3 79,0 78,5 78,5 79,4 79,9 79,9 80,4 2006. 80,9 81,5 81,7 82,0 82,4 82,1 81,1 81,0 81,2 81,3 81,9 81,9 2007. 82,1 82,3 82,9 83,7 84,1 83,5 82,6 83,1 84,6 85,1 86,1 87,4 2008. 87,9 87,6 88,2 88,9 90,0 90,6 90,4 90,0 90,5 90,5 90,3 89,6 2009. 90,4 91,1 91,3 92,2 92,2 92,0 90,9 90,7 90,7 91,0 91,4 90,7 2010. 91,2 91,4 91,9 92,6 92,7 92,3 91,5 91,3 92,1 92,4 92,7 92,8 2011. 93,4 93,9 94,9 95,1 95,6 94,8 94,0 93,9 94,9 95,7 95,9 95,5 2012. 95,1 95,8 97,3 98,3 100,2 99,3 98,0 98,6 100,5 101,0 100,8 100,8 2013. 100,8 101,1 101,6 102,0 102,1 101,8 100,9 101,1 101,9 101,4 101,3 101,0 2014. 100,9 100,5 101,1 101,5 101,7 101,1 100,5 100,2 101,1 101,3 100,9 99,8 2015. 99,1 99,5 100,8 100,9 101,3 100,8 99,7 99,4 99,7 100,0 99,8 99,0 2016. 98,0 97,6 98,5 98,6 99,0 98,8 97,6 97,3 98,9 99,5 99,6 99,3 2017. 99,2 99,5 100,0 100,6 100,4 99,4 98,4 98,4 100,4 101,1 101,1 100,6 2018. 100,3 100,2 101,1 102,0 102,5 102,2 100,7 100,6 101,8 102,8 102,5 101,4 2019. 100,1 100,5 101,9 102,5 103,3 102,7 101,8 101,3 102,5 103,1 103,0 102,7 2020. 102,3 101,8 102,2 Usluge1) Services1) 1998. 54,9 55,5 56,5 57,0 59,2 60,0 60,1 60,1 60,2 60,4 60,6 60,6 1999. 61,4 61,4 61,4 61,5 64,0 64,5 64,8 64,8 64,7 64,9 64,6 64,6 2000. 65,1 65,3 65,3 65,8 66,5 66,6 67,6 67,8 67,7 67,7 68,1 68,2 2001. 68,3 68,4 68,0 69,1 69,1 69,4 69,6 72,4 72,4 72,5 72,5 72,8 2002. 73,9 74,2 74,5 74,7 75,3 76,1 76,3 75,9 76,1 76,1 76,5 76,2 2003. 76,3 76,5 76,7 76,7 77,1 77,5 79,0 79,0 77,6 77,4 77,5 77,8 2004. 78,1 78,5 78,7 78,7 79,9 80,4 81,3 81,5 80,9 80,4 80,5 80,6 2005. 80,8 81,1 81,2 81,4 81,8 82,2 83,1 83,2 82,3 82,9 83,5 83,9 2006. 84,7 85,4 85,4 85,3 85,7 86,3 87,0 87,4 86,8 86,5 86,6 86,7 2007. 87,3 87,7 87,9 87,8 88,2 88,8 89,7 90,3 89,2 88,8 88,9 89,1 2008. 89,9 90,3 90,6 90,9 91,4 92,6 93,7 94,1 93,0 92,4 92,6 92,8 2009. 94,9 95,2 95,1 94,9 95,2 96,2 97,4 97,8 96,5 96,2 96,3 96,5 2010. 96,8 97,0 96,9 96,4 96,9 98,0 99,3 99,5 97,5 97,0 96,9 96,8 2011. 96,9 97,1 97,1 97,2 97,0 97,7 98,6 98,2 96,6 96,3 96,2 95,8 2012. 95,7 95,8 96,9 97,1 97,7 98,2 98,6 98,7 98,1 98,4 98,0 97,7 2013. 98,3 98,4 98,4 98,6 98,2 98,4 98,7 98,4 98,3 98,2 98,1 98,1 2014. 98,3 98,2 98,2 98,3 98,5 98,9 99,3 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9 2015. 99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 99,9 100,3 100,4 100,9 100,1 99,8 99,9 2016. 99,9 99,8 99,7 99,9 99,5 99,9 100,3 100,4 99,9 99,7 99,6 99,8 2017. 99,7 99,7 99,7 99,6 99,7 100,7 100,8 101,0 100,8 100,6 100,6 100,7 2018. 100,7 100,7 100,7 100,9 101,0 101,7 102,3 102,4 102,2 101,8 101,6 101,9 2019. 101,9 101,8 101,9 102,2 102,3 103,0 103,6 103,7 103,4 103,4 103,3 103,4 2020. 103,7 103,7 103,6 1) Vidi

Metodološka objašnjenja. 1) See

Notes on Methodology. 4. INDEKSI

POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO CONSUMER

PRICE INDICES, TOTAL I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Mjesečni

indeksi (prethodni mjesec = 100) Monthly

indices (previous month = 100) 2000. 100,9 100,5 100,5 100,5 100,4 101,0 100,6 99,8 100,4 100,2 100,2 100,4 2001. 100,2 100,5 99,8 101,4 100,9 99,8 99,0 100,7 100,2 99,5 99,9 100,4 2002. 101,0 99,9 100,0 100,3 100,5 99,4 99,7 99,9 100,4 100,2 100,2 100,4 2003. 100,5 100,2 100,5 99,7 100,3 99,6 100,1 100,1 100,2 100,0 100,2 100,3 2004. 101,0 99,9 100,1 100,2 100,7 99,7 99,6 100,1 99,8 100,4 100,5 100,7 2005. 100,3 101,1 100,7 99,8 100,0 99,9 99,8 100,1 100,5 100,7 100,2 100,5 2006. 100,6 100,8 100,1 100,2 100,5 99,9 99,2 100,1 100,0 100,0 100,6 100,0 2007. 100,3 100,3 100,6 100,7 100,5 99,6 99,4 100,6 101,2 100,3 101,0 101,2 2008. 100,7 99,9 100,6 100,7 101,1 100,7 100,1 99,7 100,2 99,9 99,9 99,4 2009. 101,2 100,6 100,2 100,8 100,0 100,1 99,3 99,9 99,8 100,1 100,4 99,4 2010. 100,5 100,2 100,4 100,4 100,2 99,9 99,6 99,8 100,3 100,1 100,3 100,0 2011. 100,6 100,5 100,8 100,2 100,3 99,5 99,5 99,9 100,4 100,6 100,2 99,6 2012. 99,6 100,6 101,5 100,8 101,7 99,4 99,0 100,5 101,4 100,4 99,8 99,9 2013. 100,1 100,3 100,3 100,4 100,0 99,8 99,4 100,1 100,6 99,6 99,9 99,8 2014. 99,9 99,7 100,5 100,3 100,2 99,7 99,6 99,9 100,7 100,1 99,7 99,1 2015. 99,5 100,2 101,0 100,1 100,4 99,7 99,2 99,8 100,4 100,1 99,7 99,4 2016. 99,3 99,7 100,7 100,1 100,2 99,9 99,3 99,8 101,1 100,4 100,0 99,8 2017. 99,9 100,2 100,3 100,5 99,8 99,5 99,3 100,0 101,5 100,4 100,0 99,7 2018. 99,8 99,9 100,6 100,7 100,4 100,0 99,1 100,0 100,8 100,6 99,7 99,2 2019. 99,1 100,2 101,0 100,6 100,6 99,7 99,5 99,7 100,8 100,4 99,9 99,9 2020. 99,7 99,7 100,2 Godišnji

indeksi (isti mjesec prethodne godine = 100) Annual

indices (same month of previous year = 100) 2000. 103,7 103,8 104,0 104,3 103,5 104,7 104,8 104,9 105,2 105,2 105,8 105,5 2001. 104,8 104,8 104,1 105,0 105,5 104,3 102,6 103,5 103,3 102,6 102,3 102,4 2002. 103,2 102,5 102,7 101,6 101,2 100,8 101,5 100,7 100,9 101,6 101,8 101,8 2003. 101,4 101,7 102,2 101,6 101,4 101,5 102,0 102,2 101,9 101,8 101,8 101,7 2004. 102,1 101,8 101,4 101,9 102,4 102,5 101,9 102,0 101,6 102,0 102,3 102,7 2005. 102,0 103,3 103,9 103,5 102,8 102,9 103,1 103,1 103,8 104,1 103,8 103,6 2006. 103,9 103,6 103,0 103,5 104,0 104,0 103,4 103,4 102,8 102,1 102,5 102,0 2007. 101,8 101,2 101,8 102,3 102,2 101,9 102,1 102,6 103,9 104,3 104,6 105,8 2008. 106,2 105,8 105,7 105,7 106,4 107,6 108,4 107,4 106,4 105,9 104,7 102,9 2009. 103,4 104,2 103,8 103,9 102,7 102,1 101,2 101,5 101,0 101,3 101,8 101,9 2010. 101,1 100,7 100,9 100,6 100,8 100,7 101,0 100,9 101,4 101,4 101,2 101,8 2011. 101,9 102,2 102,6 102,4 102,5 102,0 101,9 102,0 102,2 102,6 102,6 102,1 2012. 101,2 101,3 102,0 102,6 103,9 103,8 103,4 104,0 105,0 104,8 104,4 104,7 2013. 105,2 104,9 103,7 103,3 101,6 102,0 102,3 101,9 101,1 100,2 100,4 100,3 2014. 100,1 99,4 99,6 99,5 99,8 99,6 99,9 99,7 99,8 100,4 100,2 99,5 2015. 99,1 99,6 100,1 99,9 100,0 100,0 99,6 99,4 99,2 99,1 99,1 99,4 2016. 99,2 98,6 98,3 98,3 98,2 98,4 98,5 98,5 99,1 99,5 99,8 100,2 2017. 100,9 101,4 101,1 101,4 101,1 100,7 100,8 101,0 101,4 101,4 101,4 101,2 2018. 101,1 100,8 101,1 101,3 101,9 102,4 102,1 102,1 101,4 101,6 101,3 100,8 2019. 100,2 100,5 100,9 100,7 100,9 100,6 101,1 100,8 100,8 100,6 100,7 101,4 2020. 102,0 101,5 100,6 Dvanaestomjesečni

prosjek Twelve-month

average 2000. 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,1 104,1 104,2 104,2 104,3 104,5 104,6 2001. 104,7 104,8 104,8 104,9 105,0 105,0 104,8 104,7 104,5 104,3 104,0 103,8 2002. 103,6 103,4 103,3 103,0 102,7 102,4 102,3 102,1 101,9 101,8 101,7 101,7 2003. 101,5 101,5 101,4 101,4 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 101,8 101,8 101,8 2004. 101,8 101,8 101,8 101,8 101,9 102,0 102,0 101,9 101,9 101,9 102,0 102,1 2005. 102,0 102,2 102,4 102,5 102,5 102,6 102,7 102,8 102,9 103,1 103,2 103,3 2006. 103,5 103,5 103,4 103,4 103,5 103,6 103,7 103,7 103,6 103,4 103,3 103,2 2007. 103,0 102,8 102,7 102,6 102,5 102,3 102,2 102,1 102,2 102,4 102,6 102,9 2008. 103,3 103,6 104,0 104,3 104,6 105,1 105,6 106,0 106,2 106,3 106,3 106,1 2009. 105,8 105,7 105,5 105,4 105,1 104,6 104,0 103,5 103,1 102,7 102,5 102,4 2010. 102,2 101,9 101,7 101,4 101,2 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 2011. 101,1 101,2 101,4 101,5 101,7 101,8 101,9 102,0 102,0 102,1 102,2 102,3 2012. 102,2 102,1 102,1 102,1 102,2 102,4 102,5 102,6 102,9 103,1 103,2 103,4 2013. 103,8 104,1 104,2 104,3 104,0 103,9 103,8 103,6 103,3 102,9 102,6 102,2 2014. 101,8 101,3 101,0 100,7 100,5 100,4 100,2 100,0 99,9 99,9 99,9 99,8 2015. 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 99,6 99,5 99,5 2016. 99,5 99,5 99,3 99,2 99,0 98,9 98,8 98,7 98,7 98,8 98,8 98,9 2017. 99,0 99,2 99,5 99,7 100,0 100,2 100,4 100,6 100,8 100,9 101,1 101,1 2018. 101,2 101,1 101,1 101,1 101,2 101,3 101,4 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 2019. 101,4 101,4 101,4 101,3 101,2 101,1 101,0 100,9 100,9 100,8 100,7 100,8 2020. 100,9 101,0 101,0



5. PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH

CIJENA, UKUPNO ANNUAL

AVERAGE CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL Prethodna godina = 100 Previous year = 100 2015. = 100 1998. – 64,9 1999. 104,0 67,5 2000. 104,6 70,6 2001. 103,8 73,3 2002. 101,7 74,5 2003. 101,8 75,8 2004. 102,1 77,4 2005. 103,3 79,9 2006. 103,2 82,5 2007. 102,9 84,9 2008. 106,1 90,0 2009. 102,4 92,2 2010. 101,1 93,1 2011. 102,3 95,2 2012. 103,4 98,5 2013. 102,2 100,7 2014. 99,8 100,5 2015. 99,5 100,0 2016. 98,9 98,9 2017. 101,1 100,0 2018. 101,5 101,5 2019. 100,8 102,3 6. HARMONIZIRANI

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2020., STOPE PROMJENE HARMONISED

INDICES OF CONSUMER PRICES, MARCH 2020,

RATES OF CHANGE Struktura Structure (%) III. 2020. 1)

Ø 2015. III. 2020.

III. 2019. III. 2020.

II. 2020. IV. 2019. −

III.

2020.

IV.

2018. −

III.

2019. 00 Harmonizirani indeks potrošačkih cijena – ukupno 100,00 102,68 0,5 0,0 0,9 00 Harmonised index of consumer prices – total 01 Hrana i

bezalkoholna pića 20,40 105,62 2,6 0,4 0,7 01 Food and

non–alcoholic beverages 02 Alkoholna

pića i duhan 7,05 109,02 0,5 -0,2 2,8 02 Alcoholic

beverages and tobacco 03 Odjeća i

obuća 4,68 100,05 0,2 13,1 -0,3 03 Clothing

and footwear 04 Stanovanje,

voda, električna energija, plin i ostala goriva 12,15 98,50 -1,2 -1,9 1,9 04 Housing,

water, electricity, gas and other fuels 05 Pokućstvo,

oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva 5,62 102,32 0,9 0,1 1,0 05 Furnishings,

household equipment and routine household maintenance 06 Zdravlje 4,68 107,31 1,2 0,0 -0,6 06 Health 07 Prijevoz 12,30 97,40 -3,3 -2,5 -0,4 07 Transport 08 Komunikacija 4,62 96,18 0,4 0,3 -0,2 08 Communication 09 Rekreacija

i kultura 8,46 100,17 0,0 -0,6 0,5 09 Recreation

and culture 10 Obrazovanje 1,39 101,14 -0,6 -1,0 0,6 10 Education 11 Restorani i

hoteli 12,13 106,18 1,8 0,4 2,1 11 Restaurants

and hotels 12 Razna

dobra i usluge 6,52 103,42 1,4 -0,6 0,9 12 Miscellaneous

goods and services 1) Indeksi

(prema Uredbi Komisije (EU) br. 2015/2010 od 11. studenoga 2015. zajedničko

referentno razdoblje indeksa za HICP jest 2015. = 100). 1) Indices

(according to the Commission Regulation (EU) No. 2015/2010 of 11

November 2015, common index reference period for the HICP is 2015 = 100). 7. HARMONIZIRANI INDEKSI

POTROŠAČKIH CIJENA U EU U VELJAČI 2020.1) HARMONISED

INDICES OF CONSUMER PRICES IN EU, FEBRUARY 20201) godišnje stope Annual rates (nastavak) (continued) godišnje stope Annual rates II. 2020. II. 2019. II. 2020. II. 2019. Područje eura2) 1,2 Euro area2) EU-28 1,6 EU-28 Austrija 2,2 Austria Litva 2,8 Lithuania Belgija 1,0 Belgium Luksemburg 1,8 Luxembourg Bugarska 3,1 Bulgaria Mađarska 4,4 Hungary Cipar 1,0 Cyprus Malta 1,1 Malta Češka 3,7 Czech Republic Nizozemska 1,3 Netherlands Danska 0,7 Denmark Njemačka 1,7 Germany Estonija 2,0 Estonia Poljska 4,1 Poland Finska 1,1 Finland Portugal 0,5 Portugal Francuska 1,6 France Rumunjska 2,9 Romania Grčka 0,4 Greece Slovačka 3,1 Slovakia Hrvatska 1,2 Croatia Slovenija 2,0 Slovenia Irska 0,9 Ireland Španjolska 0,9 Spain Italija 0,2 Italy Švedska 1,3 Sweden Letonija 2,3 Latvia 1) Izvor: Eurostat, europokazatelji,

Priopćenje za veljaču 2020., br. 45/2020. od 18. ožujka 2020. 2) Područje eura: Austrija, Belgija,

Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litva,

Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i

Španjolska 1) Source: Eurostat, Euro-indicators,

News Release for February 2020, No. 45/2020 of 18 March 2020. 2) Euro area: Austria, Belgium, Cyprus,

Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, the Netherlands, Germany, Portugal, Slovakia, Slovenia and

Spain. METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES

ON METHODOLOGY Indeks

potrošačkih cijena Consumer

price index Definicija Definition Indeks

potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u

tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno

stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje. The

consumer price index (CPI) measures changes in the prices of goods and

services acquired, used or paid over time by the reference population

(private households) for consumption purposes. Namjena Purpose Indeks

potrošačkih cijena može imati različite namjene i služiti za mjerenje

inflacije, očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za

indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i

slično), usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih

gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija

nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje za

analitičke svrhe. The

CPI can be used for various purposes. It can be used as a measure of

inflation, it can serve to guarantee the value of recurrent payments in

escalator clauses for contractual relationships (for example, the CPI can

serve for indexing wages and salaries in collective agreements, for

indexing pensions etc.), as well as a comparison of the price movements

within a particular country between different economy sectors, it can serve

as a basis for deflating the national accounts data and other statistical

series and can be used for analytical purposes. Obuhvat

Scope Indeks

potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj izračunava se na temelju

reprezentativne košarice koju čini oko 890 proizvoda. Svakog mjeseca

prikuplja se oko 38 000 cijena na unaprijed definiranu uzorku prodajnih

mjesta na devet geografskih lokacija. The

CPI in the Republic of Croatia is calculated on the basis of a

representative basket consisting of about 890 different items. About

38 000 prices are collected each month in a fixed panel

of outlets in nine geographical locations. Obuhvat

stanovništva. Obuhvaćena su ukupna privatna kućanstva na domaćem

teritoriju bez obzira na tip naselja u kojem se nalaze, njihovu poziciju u

raspodjeli dohotka te njihova etnička i demografska obilježja. Population

coverage. All private households in the country,

regardless of type of settlements, position in income distribution or their

ethnic and demographic characteristics are covered. Geografski

obuhvat. Ponderi obuhvaćaju cijeli teritorij Republike

Hrvatske. Cijene se prikupljaju na devet lokacija (gradova) u zemlji

(Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i

Varaždin) odabranih prema kriteriju broja stanovnika i reprezentativnosti

za pojedinu jedinicu prema NKPJS-u – 2. razina. Geographic

coverage. The weight structure covers the whole

territory of the Republic of Croatia. The pricing takes place in nine

locations (cities and towns) throughout the country (Zagreb, Slavonski

Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik and Varaždin), sampled

on the basis of the size of the population and representativeness at NUTS 2

level.

Obuhvat

proizvoda.

Obuhvaćena su sva dobra i usluge koje kupuje referentno stanovništvo radi

finalne potrošnje. Nisu obuhvaćeni imputirana stambena renta, izdaci za

igre na sreću i usluge životnog osiguranja. Obuhvat dobara i usluga

redovito se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost košarice

proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove navike u smislu kupnje.

Proizvodi se obvezatno uključuju u izračunavanje indeksa potrošačkih cijena

ako je njihov udio u ukupnim izdacima referentnog stanovništva veći od

1/1000. Product

coverage. All goods and services bought by the

reference population for the purpose of final consumption are included in

the index. Imputed rents, expenditures on lotteries and gambling as well as

life insurance are not included. The coverage of goods and services is

regularly revised in order to ensure the representativeness of the basket

with respect to consumer tastes and purchasing practices. Products have to

be included in the calculation of the index once their expenditure share

exceeds 1/1000 of the total expenditures of the reference population. Snimanje

cijena Price

collection Većina

cijena prikuplja se lokalno, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene

cijene. Za proizvode čije se cijene snimaju lokalno, snimatelji dobivaju

labave specifikacije i u početku samostalno izabiru konkretan proizvod čiju

će cijenu snimiti na prodajnome mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji

iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda te kako bi se moglo

pratiti koje proizvode izabiru na terenu, snimatelji bilježe i unaprijed

definiran skup dodatnih obilježja proizvoda. Takav način snimanja omogućuje

praćenje promjene kretanja cijena između dvaju razdoblja, ali ne i

usporedbu prosječnih cijena između različitih geografskih lokacija. Most

of the prices are collected locally, while the central price collection is

applied to nationally homogeneous prices. For products for which prices are

collected locally, the price collectors receive loose specifications and

they are free to initially select a particular product for pricing in a

particular outlet. In order to make sure that the same products are then

re-priced each month, as well as to monitor which products are selected for

pricing, the price collectors also record a pre-defined set of additional

product characteristics. Such a method of price collection enables the

monitoring of price change between two periods, but not the comparison of

average prices between different geographic locations. Za

potrebe indeksa potrošačkih cijena većina cijena snima se jedanput na

mjesec, radnim danom (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to

približno istog dana u mjesecu (između 13. i 23. dana u mjesecu). Dva puta

na mjesec snimaju se cijene poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na

tržnicama te cijene u zračnome putničkom prijevozu. Cijene goriva za osobne

automobile, cijene paket-aranžmana, cijene najma apartmana te cijene

smještaja u kampovima snimaju se tjedno. Cijene tržišnih najamnina snimaju

se tromjesečno, a cijene školskih knjiga i naknada za obrazovanje jedanput

na godinu. For

the purpose of the CPI, most prices are recorded monthly, on working days

(prices are not recorded during weekends and public holidays) on

approximately the same day of the month (between 13th and 23rd

day of the reference month). Prices of agricultural products sold in market

places and prices of passenger air transport are recorded twice a month.

Prices of fuel for passenger cars, prices of package holidays, prices of

apartment rents and prices of accommodations in camps are recorded weekly.

Prices of market rents are recorded quarterly, while prices of education

fees and prices of school books are recorded once a year. Ponderi Weights Ponderi

koji se primjenjuju za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena odražavaju

relativnu važnost odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji rezidentnih

kućanstava na domaćem teritoriju. The

weights used for calculating the CPI reflect the relative importance of the

sampled goods or services in the total consumption of resident households

within the domestic territory. Osnovni

izvor podataka za izradu pondera za izračun indeksa potrošačkih cijena jest

Anketa o potrošnji kućanstava, koju Državni zavod za statistiku redovito

provodi od 1998. Taj izvor podataka nadopunjen je raspoloživim

administrativnim podacima. Za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena od

siječnja 2020. primjenjuju se ponderi koji se temelje na potrošnji

kućanstava iz Ankete o potrošnji kućanstava od 2017., preračunani na cijene

u prosincu 2019. The

most important data source for calculating the weights used in the consumer

price indices is the Household Budget Survey, conducted on a regular basis

by the Croatian Bureau of Statistics since 1998. The data collected by

these surveys are supplemented by available administrative data. Since

January 2020, the compilation of the CPIs has been based on the weights

derived from data on household expenditures from the 2017 Household Budget

Survey recalculated to December 2019 prices. Klasifikacija Classification Za

klasificiranje proizvoda iz indeksa potrošačkih cijena upotrebljava se

Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP). The

classification of products used in the CPI is based on the European

Classification of Individual Consumption according to Purpose (ECOICOP). Izračun

indeksa Calculation

of indices Izračunavanje

indeksa potrošačkih cijena počinje izračunavanjem indeksa elementarnih

agregata. The

calculation of the CPIs begins with the computation of the elementary

aggregate indices. Indeksi

elementarnih agregata izračunavaju se kao odnos geometrijskih sredina

cijena za svaku geografsku lokaciju. To znači da se cijene proizvoda unutar

elementarnog agregata u tekućemu mjesecu stavljaju u odnos s cijenama

referentnog razdoblja (prosinac prethodne godine). Iz indeksa elementarnih

agregata na razini geografskih lokacija izračunavaju se indeksi

elementarnih agregata na nacionalnoj razini primjenom formule za vaganu

aritmetičku sredinu. The

elementary aggregate indices are compiled as a ratio of the geometric means

of prices for each geographical location. It means that prices for

product-offers within elementary aggregates in the current month are

compared to prices of the reference period (December of the previous year).

From elementary indices at the level of geographical locations, elementary

aggregate indices at national level are then calculated by using the

formula for the weighted arithmetic mean. Indeksi

elementarnih agregata na nacionalnoj razini agregiraju se na više razine

indeksa primjenom formule Laspeyresova tipa. Elementary

aggregate indices at national level are aggregated to higher index levels

using the Laspeyres’ type formula. Sezonski

proizvodi Treatment

of seasonal products Pri

izračunavanju indeksa za sezonske proizvode primjenjuje se Uredba Komisije

(EZ) br. 330/2009 od 22. travnja 2009. (minimalni standardi za sezonske

proizvode). In

calculating the index for seasonal products, the Commission Regulation (EC)

No. 330/2009 of 22 April 2009 (minimum standards for seasonal products)

applies. Harmonizirani

indeks potrošačkih cijena Harmonised

index of consumer prices Definicija Definition Harmonizirani

indeks potrošačkih cijena (HICP) jest ekonomski pokazatelj koji mjeri

promjenu u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavljaju,

koriste se njima ili plaćaju kućanstva te kao takav predstavlja skupinu

europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom

pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru

inflacije u području eura, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području

te za zemlje kandidatkinje. The

harmonised index of consumer prices (HICP) is an economic indicator that

measures the change in the prices of goods and services acquired, used or

paid by households over time. As such, it represents a group of European

consumer price indices calculated according to the harmonised approach and

a separate set of definitions and provides a comparable measure of

inflation in the euro area, the European Union, the European Economic Area

and the candidate countries. Razlika između indeksa

potrošačkih cijena i harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena Difference

between the consumer price index and the harmonised index of consumer

prices Dok

se indeks potrošačkih cijena najčešće primjenjuje kao opća mjera inflacije

u nacionalnim okvirima, harmonizirani indeks potrošačkih cijena usporediva

je mjera inflacije sa zemljama Europske unije. While

the consumer price index is mostly used as a general measure of inflation

in the national context, the harmonised index of consumer prices represents

a comparable measure of inflation in the European Union. HICP

i CPI računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga.

Osnovna razlika u odnosu na indeks potrošačkih cijena jest u obuhvatu

stanovništva i izvorima za ponderacijsku strukturu. Both

HICP and CPI are calculated on the basis of the same representative basket

of goods and services. The main difference in relation to the consumer

price index is in population coverage and the sources for the weighting

structure. HICP

obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na

ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks

potrošačkih cijena. HICP

covers the total consumption of non-residents and institutional households

within the economic territory of a country. This type of consumption is not

included in the national CPI. Glavni

izvor podataka za izračun ponderacijske strukture HICP-a na višim razinama

agregacije jesu podaci Nacionalnih računa, a za niže razine agregacije

upotrijebljeni su podaci Ankete o potrošnji kućanstava. The

main data source for the calculation of the HICP weight structure at higher

aggregation levels are the data obtained from the National Accounts, while

the Household Budget Survey data are used at lower aggregation levels. Državni

zavod za statistiku izračunava HICP od siječnja 2007. Kao i za nacionalne

indekse potrošačkih cijena izračunana je serija harmoniziranih indeksa

potrošačkih cijena unatrag do siječnja 1998., otkad je u primjeni

klasifikacija COICOP. The

Croatian Bureau of Statistics has been calculating HICP since January 2007.

As is true of national consumer price indices, the series of the harmonised

indices of consumer prices was also backcasted to January 1998, when the

COICOP classification had started being used. Harmonizirani

indeks potrošačkih cijena i metapodaci dostupni su također na Eurostatovim

internetskim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat/. The

harmonised index of consumer prices and metadata for the Croatian HICP are

available on the Eurostat web page http://ec.europa.eu/eurostat/. Harmonizirani

indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama Harmonised

index of consumer prices at constant tax rates Državni

zavod za statistiku izračunava harmonizirani indeks potrošačkih cijena po

stalnim porezima (HICP-CT) na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 119/2013 od

11. veljače 2013. u vezi s utvrđivanjem harmoniziranih indeksa potrošačkih

cijena po stalnim poreznim stopama (SL L 41, 12. veljače 2013.). The

Croatian Bureau of Statistics has been calculating the harmonised index of

consumer prices at constant tax rates (HICP-CT) based on Commission

Regulation (EU) No 119/2013 of 11 February 2013 as regards establishing

harmonised indices of consumer prices at constant tax rates (OJ L 41, 12

February 2013). HICP-CT

jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena, gdje se stope poreza na

proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na

referentno razdoblje, tj. tijekom vremena. U slučaju promjene poreznih

stopa razlika između tekućeg HICP-CT-a i HICP-a upućuje na utjecaj promjene

poreznih stopa na promjene cijena uz pretpostavku da su se promjene u

poreznim stopama primijenile trenutačno i potpuno. HICP-CT

is the harmonised index of consumer prices where the rates of taxes on

products are kept constant in the observation period compared to the

reference period, i.e. through time. In the event of a tax rate change, the

difference between the current HICP-CT and HICP would indicate the effect

of the tax rate change on price changes assuming tax changes are passed on

instantaneously and fully. Mjesečni

indeksi, mjesečne stope promjena i godišnje stope promjena HICP-CT-a

dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat. Monthly

indices, monthly rates of change and annual rates of change of the HICP-CT

are available at Eurostat’s web page http://ec.europa.eu/eurostat. Na

internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku http://www.dzs.hr dostupni

su podaci za indeks na razini ukupno (Statistika u nizu). Data

for total index are available on the web page of the Croatian Bureau of

Statistics http://www.dzs.hr (Statistics in Line). Harmonizirani

indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama Harmonised

index of consumer prices – administered prices Harmoniziranim

indeksom potrošačkih cijena po administrativnim cijenama (HICP-AP) prati se

kretanje administrativnih cijena (potpuno i djelomično administrativne

cijene). The

HICP – administered prices (HICP-AP) provides a summary of the development

of fully administered prices and of mainly administered prices. Državni

zavod za statistiku provodi godišnje ažuriranje podataka o potpuno i

djelomično administrativnim cijenama na temelju kojih Eurostat mjesečno

izračunava sljedeće posebne agregate indeksa za sve zemlje članice Europske

unije: The

Croatian Bureau of Statistics carries out an annual update of fully and

mainly administrative prices on which the Eurostat calculates the following

special index aggregates for all EU member states on a monthly basis: HICP

po administrativnim cijenama te za potpuno i djelomično administrativne

cijene HICP

of administered prices, of fully administered prices and of mainly administered

prices HICP

ukupno bez administrativnih cijena, isključujući potpuno administrativne

cijene i djelomično administrativne cijene. HICP

all-items excluding administered prices, excluding fully administered

prices and excluding mainly administered prices. Podaci

za HICP-AP dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama

http://ec.europa.eu/eurostat/, gdje se također za razdoblje od 2001.

nadalje nalaze i metapodaci po zemljama o podindeksima klasifikacije COICOP

koji su klasificirani kao administrativni. The

HICP-AP data are available on the Eurostat web page

http://ec.europa.eu/eurostat/ where, for the period from 2001 onwards,

metadata is also available by countries of the sub-indices of COICOP, which

are classified as administrative. Ostale

definicije Other

definitions Elementarni

agregati jesu proizvodi na najnižoj razini agregacije, odnosno

proizvodi u svim prodajnim mjestima na jednoj geografskoj lokaciji.

Proizvodima iz elementarnog agregata ne može se dodijeliti ponder jer za to

ne postoje odgovarajući podaci. Elementary

aggregates are products at the lowest aggregation

level, that is, products in all outlets on one geographical location. The

data required for the estimation of weights are typically not available within

an elementary aggregate. Proizvodi

su

bilo koja dobra i usluge za potrošnju koja se mogu kupiti; skupni naziv za

dobra i usluge. Products

are

all consumer goods or services that can be purchased; the term covers both

goods and services. Dobra su svi

proizvodi osim usluga. Goods are

products excluding services. Energiju čine

električna energija, plin, tekuća i kruta goriva, toplinska energija,

goriva i maziva. Energy

includes electricity, gas, liquid and solid fuels, heat energy, fuels and

lubricants. Godišnjim

indeksom mjere se promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu

na isti mjesec prethodne godine. Ta je mjera osjetljiva na posljednje

promjene u razini cijena, ali može biti pod utjecajem jednokratnog učinka u

svakome mjesecu. An annual

index measures the price change between the current month and the same

month of the previous year. This measure is responsive to recent changes in

price levels but can be influenced by one-off effects in either month. Dvanaestomjesečnim

prosječnim indeksom prevladava se taj učinak stavljanjem u

odnos prosjeka posljednjih 12 mjeseci s prosjekom prethodnih 12 mjeseci. A twelve-month

average index overcomes this volatility by comparing the average in the

last 12 months to the average of the previous 12 months. Kratice Abbreviations COICOP Klasifikacija

osobne potrošnje prema namjeni COICOP Classification of

Individual Consumption by Purpose d. n. drugdje

nespomenuto EC European Community EU Europska unija EU European Union Eurostat Statistički ured

Europske unije Eurostat Statistical Office

of the European Communities EZ Europska zajednica n. e. c. not elsewhere

classified NKPJS Nacionalna

klasifikacija prostornih jedinica za statistiku NUTS common

classification of territorial units for statistics Znakovi Symbols – nema

pojave – no

occurrence Objavljuje i tiska Državni zavod za

statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian

Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385

(0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666 Novinarski upiti/ Press

corner: Odgovorne osobe: Persons responsible: Suzana Šamec, načelnica Sektora

makroekonomskih statistika Suzana Šamec, Director of

Macroeconomic Statistics Directorate Lidija Brković, glavna ravnateljica Lidija Brković, Director General Priredile: Sanja Jurleka, Jasminka

Stančić, Snježana Strukar i Marija Gudelj Prepared by: Sanja Jurleka, Jasminka

Stančić, Snježana Strukar and Marija Gudelj MOLIMO KORISNIKE

DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR. USERS ARE KINDLY

REQUESTED TO STATE THE SOURCE. Služba za odnose s korisnicima i

zaštitu podataka Customer Relations and Data

Protection Department Informacije i korisnički zahtjevi Information and user requests Pretplata publikacija Subscription Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154 Elektronička pošta/ E-mail: Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148 Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115 Elektronička pošta/ E-mail: Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

0guidance.pdf’>guidance.pdf

Fonte/Source: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/13-01-01_03_2020.htm