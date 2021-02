FR 12.1.6. PENSION ENTITLEMENTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2018

(AGENPARL) – CROATIA, mar 16 febbraio 2021

GODINA/ YEAR:

LVIII. ZAGREB, 16.

VELJAČE 2021./ 16 FEBRUARY, 2021 BROJ/ NUMBER: 12.1.6. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 MIROVINSKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018. PENSION ENTITLEMENTS IN THE REPUBLIC

OF CROATIA, 2018 Obračunana

mirovinska prava u Republici Hrvatskoj na kraju 2018. procijenjena su u

skladu s Eurostatovim metodološkim smjernicama. Za sustav mirovinskog

osiguranja primijenjene su tri diskontne stope: 4% za osnovni scenarij te

3% i 5% za analizu osjetljivosti. Prema osnovnom scenariju od 4%,

mirovinska prava (stupac H, redak 10 u tablicama 1., 2. i 3.) procijenjena

su na iznos od 1 041,55 milijardi kuna ili 270,27% BDP-a. Primjenom

diskontnih stopa od 3% i 5% mirovinska prava procijenjena su na iznos od 1

249,22 milijarde kuna ili 324,16% BDP-a, odnosno na 883,80 milijardi kuna

ili 229,33% BDP-a. Analiza osjetljivosti pokazuje da se promjenom diskontne

stope za jedan postotni bod procijenjeni sustav mirovinskog osiguranja

mijenja za više od 150 milijardi kuna. Osim toga, mirovinska prava prema

programima definiranih doprinosa (stupac A, redak 10 u tablicama 1., 2. i

3.) procijenjena su na iznos od 98,25 milijardi kuna. Naposljetku, ukupna

mirovinska prava iznosila su 1 139,81 milijardu kuna pri diskontnoj stopi

od 4%, 1 347,47 milijardi kuna pri diskontnoj stopi od 3% te 982,05

milijardi kuna pri diskontnoj stopi od 5%. Accrued-to-date

pension entitlements in the Republic of Croatia at the end of 2018 were

estimated in accordance with the Eurostat methodological guidelines. For social

security pension schemes, three discount rates were applied: 4% for the

basic scenario, and 3% and 5% for the sensitivity analysis. According to

the basic scenario of 4%, pension entitlements (column H, row 10 in tables

1., 2. and 3.) were estimated at 1 041.55 billion kuna or 270.27% of GDP.

Applying the discount rates of 3% and 5%, pension entitlements were

estimated at

1 249.22 billion kuna or 324.16% of GDP, and 883.80 billion kuna or 229.33%

of GDP, respectively. The sensitivity analysis indicates that if the

discount rate is changed by one percentage point, estimated social security

pension schemes will change by more than 150 billion kuna. Additionally,

pension entitlements according to defined contribution schemes (column A,

row 10 in tables 1., 2. and 3.) were estimated at 98.25 billion kuna.

Finally, total pension entitlements amounted to

1 139.81 billion kuna at a discount rate of 4%, 1 347.47 billion kuna at a

discount rate of 3% and 982.05 billion kuna at a discount rate of 5%. 1. OBRAČUNANA

MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 4% ACCRUED-TO-DATE

PENSION ENTITLEMENTS AT A DISCOUNT RATE OF 4% mil. kuna mln kuna Broj retka Row number Kod ESA-e ESA code Opis tokova Flow

description Ukupno Total (I) Programi definiranih

doprinosa Defined contribution schemes (A) Sustav mirovinskog

osiguranja Social security

pension scheme (H) 1 F63 Mirovinska

prava početne bilance stanja

Pension entitlements (incl. contingent pension entitlements) 1

045 555 92

013 953

542 2 D61 Neto

socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 –

2.5)

Increase in pension entitlements due to social contributions (2.1 + 2.2

+ 2.3 + 2.4 – 2.5) 67

803 6

868 60

935 2.1 D6111 Stvarni

mirovinski doprinosi poslodavaca

Employer actual social contributions 683 95 588 2.2 D6121 Imputirani

mirovinski doprinosi poslodavaca

Employer imputed social contributions – – – 2.3 D6131 Stvarni

mirovinski doprinosi kućanstava

Household actual social contributions 28

315 6

109 22

206 2.4 D6141 Dodatni

mirovinski doprinosi kućanstava

Household social contribution supplements 39

151 1

009 38

142 2.5 D61SC Naknade za

usluge programa socijalnog osiguranja

Less: Pension scheme service charges 346 346 – 3 D619 Ostale

(aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja

Other (actuarial) change of pension entitlements in social security

pension schemes 3

291 – 3

291 4 D62 Smanjenje

mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada

Reduction in pension entitlements due to payment of pension benefits 39

338 92 39

246 5 D8 Promjene

mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 –

4)

Changes in pension entitlements due to social contributions and pension

benefits (2 + 3 – 4) 31

755 6

776 24

980 6 D81 Transferi

mirovinskih prava između sustava

Transfers of pension entitlements between schemes 0 -511 511 7 D82 Promjena

prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava

Change in entitlements due to negotiated changes in scheme structure 62

520 – 62

520 8 K7 Promjene

prava zbog revalorizacije

Changes in entitlements due to revaluations -26 -26 – 9 K5 Promjene

prava zbog ostalih promjena obujma

Changes in entitlements due to other changes in volume –

– – 10 F63 Mirovinska

prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9)

Pension entitlements (incl. contingent pension entitlements (1 + Σ

5 to 9) 1 139 805 98 252 1 041 553 2. OBRAČUNANA

MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 3% ACCRUED-TO-DATE

PENSION ENTITLEMENTS AT A DISCOUNT RATE OF 3% mil. kuna mln kuna Broj retka Row number Kod

ESA-e ESA

code Opis tokova Flow

description Ukupno Total (I) Programi definiranih

doprinosa Defined contribution schemes (A) Sustav mirovinskog

osiguranja Social security

pension scheme (H) 1 F63 Mirovinska

prava početne bilance stanja

Pension entitlements (incl. contingent pension entitlements) 1 228 069 92

013 1 136 056 2 D61 Neto

socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 –

2.5)

Increase in pension entitlements due to social contributions (2.1 + 2.2

+ 2.3 + 2.4 – 2.5) 63 732 6

868 56 864 2.1 D6111 Stvarni

mirovinski doprinosi poslodavaca

Employer actual social contributions 683 95 587 2.2 D6121 Imputirani

mirovinski doprinosi poslodavaca

Employer imputed social contributions – – – 2.3 D6131 Stvarni

mirovinski doprinosi kućanstava

Household actual social contributions 28 305 6

109 22 196 2.4 D6141 Dodatni

mirovinski doprinosi kućanstava

Household social contribution supplements 35 091 1

009 34 082 2.5 D61SC Naknade za

usluge programa socijalnog osiguranja

Less: Pension scheme service charges 346 346 – 3 D619 Ostale

(aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja

Other (actuarial) change of pension entitlements in social security

pension schemes 4 752 – 4 752 4 D62 Smanjenje

mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada

Reduction in pension entitlements due to payment of pension benefits 39 338 92 39 246 5 D8 Promjene

mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 –

4)

Changes in pension entitlements due to social contributions and pension

benefits (2 + 3 – 4) 29 146 6

776 22 370 6 D81 Transferi

mirovinskih prava između sustava

Transfers of pension entitlements between schemes 0 -511 511 7 D82 Promjena

prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava

Change in entitlements due to negotiated changes in scheme structure 90 284 – 90 284 8 K7 Promjene

prava zbog revalorizacije

Changes in entitlements due to revaluations -26 -26 – 9 K5 Promjene

prava zbog ostalih promjena obujma

Changes in entitlements due to other changes in volume – – – 10 F63 Mirovinska

prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9)

Pension entitlements (incl. contingent pension entitlements (1 + Σ

5 to 9) 1 347 473 98 252 1 249 221 3. OBRAČUNANA

MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 5% ACCRUED-TO-DATE

PENSION ENTITLEMENTS AT A DISCOUNT RATE OF 5% mil. kuna mln kuna Broj

retka Row

number Kod

ESA-e ESA

code Opis tokova Flow

description Ukupno Total (I) Programi definiranih

doprinosa Defined contribution schemes (A) Sustav mirovinskog

osiguranja Social security

pension scheme (H) 1 F63 Mirovinska

prava početne bilance stanja

Pension entitlements (incl. contingent pension entitlements) 905 696 92

013 813 683 2 D61 Neto

socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 –

2.5)

Increase in pension entitlements due to social contributions (2.1 + 2.2

+ 2.3 + 2.4 – 2.5) 70 346 6

868 63 478 2.1 D6111 Stvarni

mirovinski doprinosi poslodavaca

Employer actual social contributions 683 95 588 2.2 D6121 Imputirani

mirovinski doprinosi poslodavaca

Employer imputed social contributions – – – 2.3 D6131 Stvarni

mirovinski doprinosi kućanstava

Household actual social contributions 28 315 6

109 22 206 2.4 D6141 Dodatni

mirovinski doprinosi kućanstava

Household social contribution supplements 41 693 1

009 40 684 2.5 D61SC Naknade za

usluge programa socijalnog osiguranja

Less: Pension scheme service charges 346 346 – 3 D619 Ostale

(aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja

Other (actuarial) change of pension entitlements in social security

pension schemes 2 269 – 2 269 4 D62 Smanjenje

mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada

Reduction in pension entitlements due to payment of pension benefits 39 338 92 39 246 5 D8 Promjene

mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 –

4)

Changes in pension entitlements due to social contributions and pension

benefits (2 + 3 – 4) 33 276 6

776 26 500 6 D81 Transferi

mirovinskih prava između sustava

Transfers of pension entitlements between schemes 0 -511 511 7 D82 Promjena

prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava

Change in entitlements due to negotiated changes in scheme structure 43 103 – 43 103 8 K7 Promjene

prava zbog revalorizacije

Changes in entitlements due to revaluations -26 -26 – 9 K5 Promjene

prava zbog ostalih promjena obujma

Changes in entitlements due to other changes in volume – – – 10 F63 Mirovinska

prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9)

Pension entitlements (incl. contingent pension entitlements (1 + Σ

5 to 9) 982 049 98 252 883 797 METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES ON

METHODOLOGY Pravna osnova Legal basis Obračunana

mirovinska prava uređena su Uredbom (EU) br. 549/2013 i uvedena su

Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa 2010. Mirovinska prava

prikazuju se u Dodatnoj tablici za obračunana mirovinska prava do određenog

datuma u socijalnom osiguranju (tablica 29.), koja je strukturirana i

prikazuje početno (na početku godine, redak 1) i završno (na kraju godine,

redak 10) stanje mirovinskih prava zajedno s njihovim tokovima (redci od 2

do 9). Osim redaka, tablica 29. također sadržava stupce, od kojih se samo

stupac A (drugi stup) i stupac H (prvi stup) odnose na Republiku Hrvatsku,

dok treći stup nije obuhvaćen postupkom procjene. Sve transakcije u tablici

29. izražene su u bruto iznosima, odnosno uključuju poreze i naknade za

usluge. Accrued-to-date

pension entitlements are defined in the Regulation (EU) No 549/2013 and

introduced by the European System of Accounts 2010. The pension

entitlements are compiled in the Supplementary table on accrued-to-date

pension entitlements in social insurance (Table 29), which is a structured

table showing the initial (at the beginning of the year, row 1) and the

final (at the end of the year, row 10) stock of pension entitlements along

with their flows (rows 2 to 9). In addition to the rows, Table 29 also

contains columns, of which only A (the second pillar) and H (the first

pillar) refer to the Republic of Croatia, while the third pillar is

excluded from the estimation procedure. All transactions in Table 29 are

recorded in gross amounts, that is, they include taxes and service charges. Metode

izračuna i izvori podataka Calculation

methods and data sources Izračun

se sastoji od dvaju dijelova: za programe definiranih doprinosa

(stupac A) i za sustav mirovinskog osiguranja (stupac H). Glavni izvori

podataka za retke stupac A, odnosno za programe definiranih doprinosa jesu:

REGOS (redci 2.1, 2.3, 4 i 6), HANFA (redci 1, 2.4, 2.5 i 10), RMOD (redak

4), dok je redak 8 dobiven kao rezidual. Za razliku

od stupca A, izračun za stupac H temelji se na izvorima podataka

iz Ministarstva financija (podaci za sustav mirovinskog osiguranja) te na

aktuarskom modeliranju (redci 1, 2.4, 3, 7 i 10 u tablici 29.) za

projekcije za razdoblje od sto godina, pri čemu je postupak izračuna

podijeljen prema spolu, vrsti mirovine za umirovljenike i sadašnje

osiguranike. Ulazni parametri modela jesu diskontna stopa, rast plaća,

inflacija, stope mortaliteta (preuzete iz Eurostatovih projekcija za

stanovništvo − EUROPOP 2018.) te dob za umirovljenje u skladu s

nacionalnim zakonodavstvom. The

calculation is made in two parts: for defined contribution schemes (column

A) and for social security pension schemes (column H). The main data

sources for column A, that is, for defined contribution schemes are: REGOS

(rows 2.1, 2.3, 4 and 6), HANFA (rows 1, 2.4, 2.5 and 10) and RMOD (row 4),

while row 8 was obtained as a residual. Unlike column A, the calculation

for column H is based on data sources from the Ministry of Finance (data

for social security pension schemes) and on the actuarial modelling (rows

1, 2.4, 3, 7 and 10 in Table 29) for projections for the period of one

hundred years, whereby the calculation procedure is divided by sex, pension

type for pensioners and current contributors. The input parameters of the

model are discount rate, wage growth, inflation, mortality rates (taken

over from the Eurostat population projections – EUROPOP 2018) and

retirement age in accordance with the national legislation. Kratice Abbreviations BDP bruto domaći proizvod Eurostat Statistical

Office of the European Communities ESA Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa ESA European

System of Accounts EU Europska unija EU European

Union Eurostat Statistički ured Europske unije GDP gross domestic

product HANFA Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA Croatian

Financial Services Supervisory Agency mil. milijun mln million REGOS Središnji

registar osiguranika REGOS Central

Registry of Insured Persons RMOD Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće

društvo RMOD Raiffeisen Pension Insurance Company Znakovi Symbols 0 podatak je manji od 0,5

upotrijebljene mjerne jedinice 0 value

not zero but less than 0.5 of the unit of measure used – nema pojave – no

occurrence Σ zbroj Σ summation Objavljuje Državni zavod

za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published by the Croatian

Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax:

+385 (0) 1 4817-666 Novinarski upiti/ Press corner: Odgovorne osobe: Persons responsible: Suzana

Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika Suzana

Šamec, Director of Macroeconomic Statistics Directorate Lidija

Brković, glavna ravnateljica Lidija Brković, Director General Priredili: Nikola Motik i Igor

Knež Prepared by: Nikola Motik and

Igor Knež MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU

PODATAKA NAVEDU IZVOR. USERS ARE KINDLY

REQUESTED TO STATE THE SOURCE. Služba za odnose s korisnicima i

zaštitu podataka Customer Relations and Data

Protection Department Informacije i korisnički zahtjevi Information and user requests Pretplata publikacija Subscription Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154 Elektronička pošta/ E-mail: Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148 Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-115 Elektronička pošta/ E-mail: Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

Fonte/Source: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2021/12-01-06_01_2021.htm