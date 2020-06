FR 1.1.24. SLAUGHTERING OF LIVESTOCK AND POULTRY, 2019

(AGENPARL) – CROATIA, lun 15 giugno 2020

1.1.24. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 KLANJE STOKE I PERADI U 2019. SLAUGHTERING OF LIVESTOCK AND

POULTRY, 2019 Prema

raspoloživim podacima ukupnoga klanja stoke u klaonicama, u 2019. u

usporedbi s 2018. broj zaklanih goveda nije znatnije promijenjen u odnosu

na godinu prije. According

to available data on the total slaughter of livestock in slaughterhouses,

the number of slaughtered cattle did not significantly change in 2019

compared to 2018. Klanje

svinja u blagom je porastu za 0,8%, odnosno zaklano je oko 8 600 grla

više nego godinu prije. Broj ovaca zaklanih u klaonicama veći je za oko 7

000 grla, odnosno 5,9%, dok je klanje peradi ostvarilo povećanje od 1,2%,

odnosno oko 489 000 komada više nego godinu prije. The

slaughter of pigs slightly increased, by 0.8%, that is, approximately

8 600 head more were slaughtered than in the previous year. The number

of sheep slaughtered in slaughterhouses rose by approximately 7 000

head, that is, 5.9%, while the slaughter of poultry increased by 1.2%, that

is, approximately 489 000 head more were slaughtered compared to the

previous year. U neto

težini stoke zaklane u klaonicama ostvareno je povećanje proizvodnje kod

goveda za oko 1 700 t (3,9%) i svinja, za oko 3 600 t (4,9%), dok je kod

ovaca ostvaren porast za oko 70 t (5,1%). Neto težina peradi zaklane u

klaonicama veća je za oko 800 t (1,2%). Concerning

the net weight of livestock slaughtered in slaughterhouses, an increase of

approximately 1 700 t (3.9%) was recorded in the production of cattle

and of 3 600 t (4.9%) in the production of pigs, while the production of

sheep increased by approximately 70 t (5.1%). The net weight of poultry

slaughtered in slaughterhouses increased by approximately 800 t (1.2%). Ukupno

zaklana stoka i perad, koja uključuje i procjenu domaćega klanja na

gospodarstvima, u usporedbi s godinom prije bilježi sljedeća kretanja. Concerning

total slaughtered livestock and poultry, including also the estimate of

domestic slaughtering on private family farms, the following changes were

recorded compared to the previous year. Broj

zaklanih svinja veći je za oko 37 600 grla, što je povećanje od 2,4%,

dok je neto težina zaklanih grla porasla za 6,5%, odnosno veća je za oko

7 400 t. The

number of slaughtered pigs increased by approximately 37 600 head,

i.e. by 2.4%, while the net weight of slaughtered pigs increased by 6.5%

(about 7 400 t). Broj

ukupno zaklanih ovaca veći je za oko 9 800 grla (2,2%) uz povećanje

neto težine za 74 t (1,4%). The

total number of slaughtered sheep increased by approximately 9 800

head (2.2%), while the net weight increased by 74 t (1.4%). Kod

ukupnoga klanja koza povećan je broj zaklanih grla za oko 6 100 grla,

odnosno 14,1%, dok je ukupna neto težina manja za oko 21 t (2,0%). The

total number of slaughtered goats increased by approximately 6 100

head, i.e. 14.1%, while the net weight decreased by approximately 21 t

(2.0%). Kod

ukupno zaklane peradi smanjenje neto težine iznosi 2,6% (1 600 t) i broja

za oko 1 200 000 komada (3,8%). A

decrease in the net weight of total slaughtered poultry amounted to 2.6%

(1 600 t) and in their number to approximately 1 200 000

head (3.8%). Podaci

o ukupnom klanju goveda jednaki su podacima klanja goveda u klaonicama. The

data on the total slaughtered cattle equal those on the cattle slaughtered

in slaughterhouses. U

vezi s bruto domaćom proizvodnjom situacija je sljedeća. Concerning

the gross indigenous production, the situation was as follows. Izraženo

u postotcima, broj zaklanih goveda smanjen je za 11,1% dok je neto težina

ostala na približno istoj razini kao godinu prije. Broj ukupno zaklanih

ovaca povećan je za 3,9% i njihova je neto težina veća za 1,1%. Expressed

in percentages, the number of slaughtered cattle decreased by 11.1%, while

the net weight remained approximately the same as in 2018. An increase was

recorded in the number of total slaughtered sheep (by 3.9%) and in their

net weight (by 1.1%). Broj

ukupno zaklanih svinja smanjen je za 0,8%, dok je neto težina veća za 3,9%.

Kod koza broj zaklanih grla veći je za 14,1%, dok je neto težina manja za

3,8%. The

total number of slaughtered pigs decreased by 0.8%, while their net weight

increased by 3.9%. Regarding goats, the number of slaughtered head

increased by 14.1%, while their net weight decreased by 3.8%. Brojčano

to iznosi oko 10 700 grla manje zaklanih goveda i 10 400 svinja

te oko 14 000 grla više zaklanih ovaca odnosno 6 000 više zaklanih

koza. U pogledu neto težine povećanje kod goveda iznosi 213 t, ovaca 46 t i

svinja 5 065 t, dok je kod koza neto težina manja za 21 t. Presented

in numbers, there were approximately 10 700 head less of slaughtered

cattle and 10 400 of slaughtered pigs, while there were approximately

14 000 head more of slaughtered sheep and 6 000 of slaughtered goats.

Concerning the net weight, the increase amounted to 213 t in the category

of cattle, 46 t in the category of sheep and 5 065 t in the category

of pigs, while it decreased by 21 t in the category of goats. Broj

peradi smanjen je za 2,5% (oko 1 200 000 komada), a neto težina za 1,2%

(oko 950 t). The

number of slaughtered poultry decreased by 2.5% (about 1 200 000

head) and their net weight by 1.2% (about 950 t). 1. KLANJE STOKE I PERADI U

KLAONICAMA U 2019. LIVESTOCK

AND POULTRY SLAUGHTERED IN SLAUGHTERHOUSES, 2019 Zaklana

stoka i perad Slaughtered

livestock and poultry Indeksi/ Indices 2019. 2018. 2019. broj grla Number of

head neto težina1) Net weight1) broj grla Number of head neto

težina, t1) Net weight,

t1) randman1) Coefficient

of utilisation1) Goveda

183

079 45

418 55 100,3 103,9 Cattle Ovce

124

921 1

435 47 105,9 105,1 Sheep Koze

z z z z z Goats Svinje

1

041 977 78

469 78 100,8 104,9 Pigs Perad

39

679 347 66

921 71 101,2 101,2 Poultry 1) Vidi

Metodološka objašnjenja. 1) See Notes on Methodology. 2. UKUPNO KLANJE STOKE I PERADI U 2019. TOTAL

SLAUGHTERING OF LIVESTOCK AND POULTRY, 2019 Zaklana

stoka i perad1) Slaughtered

livestock and poultry1) Indeksi/ Indices 2019. 2018. 2019. broj grla Number of

head neto težina1) Net weight1) broj grla Number of head neto

težina, t1) Net weight,

t1) randman1) Coefficient

of utilisation1) Goveda

183

079 45

418 55 100,3 103,9 Cattle Ovce

464

156 5

332 47 102

2 101,4 Sheep Koze

49

144 535 47 114,1 96,2 Goats Svinje

1

604 709 120

847 78 102,4 106,5 Pigs Perad

45

537 779 76

609 71 97,4 98,0 Poultry 1) Vidi

Metodološka objašnjenja. 1) See

Notes on Methodology. 3. BRUTO DOMAĆA PROIZVODNJA U 2019. GROSS

INDIGENOUS PRODUCTION, 2019 Zaklana stoka

i perad1) Slaughtered

livestock and poultry1) Indeksi/ Indices 2019. 2018. 2019. broj grla Number of

head neto težina1) Net weight1) broj grla Number of

head neto

težina, t1) Net weight,

t1) randman1) Coefficient of utilisation1) Goveda

85

839 42

811 55 88,9 100,5 Cattle Ovce

375

484 4

337 49 103,9 101,1 Sheep Koze

49

144 535 48 114,1 96,2 Goats Svinje

1

350 440 134

762 78 99,2 103,9 Pigs Perad

46

619 079 79

695 70 97,5 98,8 Poultry 1) Vidi

Metodološka objašnjenja. 1) See

Notes on Methodology. 4. PROGNOZA BRUTO DOMAĆE PROIZVODNJE U 2020. GROSS

INDIGENOUS PRODUCTION FORECAST, 2020 Zaklana

stoka1) Slaughtered

livestock1) Indeksi/ Indices 2020. 2019. broj grla u

2019. Number of

head, 2019 procijenjeni broj grla u 2020. Estimated number of head, 2020 broj grla Number of

head Goveda

85

839 74

300 86,6 Cattle Ovce

375

484 433

000 115,3 Sheep Svinje

1

350 440 1

150 000 85,2 Pigs 1) Vidi

Metodološka objašnjenja. 1) See

Notes on Methodology.

METODOLOŠKA

OBJAŠNJENJA NOTES

ON METHODOLOGY Izvor

i metode prikupljanja podataka Sources

and methods of data collection Godišnji

podaci o klanju stoke i peradi u klaonicama preuzimaju se od Ministarstva

poljoprivrede – Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane (Odjel za kontrolu

sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova). Annual

data on slaughtering of livestock and poultry in slaughterhouses are taken

over from the Ministry

of Agriculture – Directorate for

Livestock and Food Quality (Department for the Control of the Carcass

Classification System for Cattle, Pigs and Sheep).

Podaci

ukupnoga godišnjega klanja stoke i peradi dobiveni su, osim iz

administrativnih podataka o klanju stoke i peradi u klaonicama, i na

temelju podataka prikupljenim redovitim godišnjim istraživanjima broja

stoke i stočne proizvodnje kod poslovnih subjekata i na obiteljskim

poljoprivrednim gospodarstvima. Data

on the total annual slaughtering of livestock and poultry are also

obtained, except from administrative data on the slaughtering of livestock

and poultry in slaughterhouses, on the basis of data collected in regular

annual surveys on the number of livestock and livestock production at

business entities and on private family farms. Podaci

o uvozu i izvozu stoke i peradi preuzimaju se iz statistike robne razmjene

s inozemstvom. Data

on export and import of livestock and poultry are taken over from the

external trade in goods statistics. Istraživanjem

klanja stoke i peradi u klaonicama prikupljaju se podaci o broju zaklane

stoke po vrstama i kategorijama, njihovoj težini prije klanja (bruto

težina), težini obrađenog trupa (neto težina) te podaci o randmanima. This

survey serves for collecting data on the number of slaughtered livestock by

types and categories, their weight before slaughtering (gross weight), the

weight of dressed carcass (net weight) and data on coefficients of

utilisation. Podaci

o broju zaklane stoke i peradi na gospodarstvima i prisilnom klanju kod

pravnih osoba prikupljaju se, među ostalim, iz podataka o bilancama stoke i

peradi. Data

on the balance of livestock and poultry also include information on the

number of slaughtered livestock on private family farms as well as on

compulsory slaughtering at legal entities. Metodologija

za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br.

1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o

stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008. The methodology for carrying out the

livestock survey is based on the Regulation (EC) No. 1165/2008 of the

European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning

livestock and meat statistics. Obuhvat

i usporedivost Coverage

and comparability Izvještajne

jedinice za koje se podnose mjesečni izvještaji o klanju stoke i peradi

jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici koji se bave djelatnošću

klanja stoke i peradi. Reporting

units that submit monthly reports on livestock and poultry slaughtering are

legal entities, parts thereof and tradesmen engaged in the activity of

livestock and poultry slaughtering. Podaci

o broju stoke i stočnoj proizvodnji za poslovne subjekte prikupljaju se na

dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za

statistiku i u internetskoj aplikaciji koju ispunjavaju izvještajne

jedinice. Data

on the number and production of livestock for business entities are

collected in two ways: on reports submitted to the Croatian Bureau of

Statistics by postal service and by using the internet application filled

in by reporting units. Podaci

za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom

telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je

izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a

ima oko 7 000 jedinica. Data

for private family farms are collected by telephone interviewing on a

selected stratified sample. The sample has been selected from the

Statistical Register of Agricultural Holdings, which has approximately

7 000 units. Prognoza

bruto domaće proizvodnje temelji se na modelima procjene korištenjem

podataka iz raspoloživih administrativnih izvora i redovitih statističkih

istraživanja. Gross

indigenous production forecast is based on estimation models by using data

from available administrative sources and regular statistical surveys. Povjerljivost Confidentiality Agregirani

podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja

jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa

Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu

zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se

kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju. Aggregated

data for which there are reasons for confidentiality (small number of

units, the dominance rule or secondary confidentiality rule) according to

the Official Statistics Act (NN, No. 25/20) and to the Ordinance on the

Statistical Data Protection Method are treated as confidential and

therefore are not published. Definicije Definitions Neto

težina

jest težina očišćenog trupa, zaklane stoke i peradi bez kože, krvi, glave

(osim kod odojaka i peradi), utrobe, prednjih nogu do koljena i stražnjih

nogu do skočnog zgloba. Net

weight is the weight of dressed carcass of slaughtered

animals without skin and blood, eviscerated and beheaded (not including

piglets and poultry), and after removal of the viscera, fore ends and hind

legs with knuckle. Randman

zaklane stoke i peradi jest postotni odnos težine zaklane stoke i peradi

(neto težina) i težine žive stoke i peradi (bruto težina), a iskazuje se u

postocima. Coefficient

of utilisation of slaughtered livestock and poultry is

a percentage ratio of the weight of the slaughtered cattle and poultry (net

weight) and the weight of livestock and live poultry (gross weight), and it

is presented in percentage. Ukupno

klanje stoke i peradi obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na

području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. To je zbroj klanja

stoke i peradi u klaonicama i klanja stoke i peradi kod pravnih osoba

(prisilno klanje) te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci

ukupnog klanja goveda obuhvaćaju isključivo goveda zaklana u klaonicama. Total

slaughtering of livestock and poultry covers all

livestock and poultry slaughtered on the territory of the Republic of

Croatia, irrespective of origin. It represents the sum of livestock and

poultry slaughtered in slaughterhouses and livestock and poultry

slaughtered at legal entities (compulsory slaughtering) and on private

family farms. The data on the total slaughtering of cattle include solely

the cattle slaughtered in slaughterhouses. Bruto

domaća proizvodnja obuhvaća stoku i perad uzgojenu na

području Republike Hrvatske. To je razlika ukupno zaklane stoke i peradi i

vanjskotrgovinske bilance (bruto domaća proizvodnja = ukupno klanje stoke i

peradi – u meso preračunana masa živih uvezenih životinja + u meso

preračunana masa živih izvezenih životinja). Gross

indigenous production covers livestock and poultry bred

on the territory of the Republic of Croatia. It represents the difference

between the total slaughtered livestock and poultry and the external trade

balance (gross indigenous production – slaughtered meat production minus

the meat equivalent of animals imported alive plus the meat equivalent of

animal exported alive). Prognoza

bruto domaće proizvodnje odgovara ocjeni broja zaklanih goveda,

svinja i ovaca i vanjskotrgovinske bilance živih životinja. Gross

indigenous production forecast corresponds to the

estimate of slaughtered cattle, pigs and sheep plus their external trade

balance. Kratice Abbreviations NN Narodne

novine NN Narodne

novine, official gazette of the Republic of Croatia t tona t tonne Znakovi Symbols z podatak

nije objavljen zbog povjerljivosti z data

