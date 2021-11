(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 FOTOVOLTAICO, BARGI E PELLONI (LEGA): “DA REGIONE 100MILA EURO PER IMPIANTI MAI ATTIVATI SU EDIFICI PUBBLICI NEL MODENESE”

BOLOGNA, 30 NOV – Chiarezza sugli oltre 100mila euro erogati dalla Regione Emilia Romagna per impianti fotovoltaici mai attivati a favore delle strutture pubbliche dei comuni modenesi di Solara, Sorbara e Bomporto. Lo chiedono, un’interrogazione presentata alla Giunta Bonaccini, i consiglieri regionali della Lega Stefano Bargi, primo firmatario, e da Simone Pelloni prendendo spunto dall’indagine della Guardia di Finanza che, dopo un esposto alla Corte dei Conti presentato dal gruppo consiliare Idee in Movimento, ha acquisito la necessaria documentazione presso l’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto di Modena.

“Si tratta – chiariscono Bargi e Pelloni – di fare luce sulla mancata attivazione di quattro impianti di fotovoltaico sul territorio modenese per un controvalore stimato intorno ai 100.000 euro. Questi impianti, finanziati con soldi pubblici, riguarderebbero in particolare quattro importanti strutture della zona: la palestra delle scuole di Solara (MO) e Sorbara (MO), la Casa della Legalità di Sorbara e gli edifici del campo sportivo di Bomporto. Alcuni di questi impianti –denuncia Bargi nel suo atto ispettivo – avrebbero dovuto generare energia elettrica già da diversi anni, perciò le mancate produzioni hanno determinato spese aggiuntive sulle bollette e mancati introiti per migliaia di euro”.

—————————————————–

🔊 Listen to this