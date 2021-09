(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 FOTONOTIZIA | Un riconoscimento a Simone Bonzio: l’uomo ha salvato una bambina che stava annegando

[Simone Bonzio]

L’assessore comunale al Commercio ha incontrato questa mattina, mercoledì 29 settembre, a Ca’ Farsetti, Simone Bonzio, e gli ha consegnato un gagliardetto a nome dell’Amministrazione comunale, quale segno di riconoscimento e ringraziamento per il suo nobile gesto. Bonzio infatti, qualche giorno fa, si è tuffato in canale, ai Carmini, per soccorrere una bambina di sette anni caduta in acqua.

Venezia, 29 settembre 2021

