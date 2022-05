(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 FOTONOTIZIA | Sport: la Nazionale Olimpica Ucraina di tiro con l’arco al Lido di Venezia per una gara interregionale a 72 frecce

Dopodomani, domenica 22 maggio, al campo di tiro con l’arco in via Malamocco al Lido di Venezia, la Compagnia Arcieri del Leon ha organizzato una gara interregionale a 72 frecce, che vedrà la partecipazione della Nazionale Olimpica Ucraina, presente con dieci atleti, cinque donne e cinque uomini.

Gli arcieri, grazie al supporto del Comune di Venezia, saranno ospitati al Centro di Soggiorno Morosini, dove sono stati accolti questo pomeriggio dall’assessore comunale alla Coesione sociale e dal presidente della Municiaplità di Lido Pellestrina per un momento di saluto.

Domani invece gli atleti avranno l’opportunità di visitare Palazzo Ducale dove, in questi giorni, è in corso la mostra di Anselm Kiefer “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce (Andrea Emo)”.

Venezia, 20 maggio 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Incontro%20con%20arcieri.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Incontro%20con%20arcieri%202.jpeg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Incontro%20con%20arcieri%203.jpeg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Tiro%20con%20arco%201.jpeg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Tiro%20con%20arco%202.jpeg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Tiro%20con%20arco%203.jpeg)

– [Foto 7](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Tiro%20con%20arco%204.jpeg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this