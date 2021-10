(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 FOTONOTIZIA | L’assessore Venturini alla sfilata di apertura della Venice Fashion Week

L’assessore al Turismo Simone Venturini ha preso parte questo pomeriggio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla sfilata “Creative Minds, Creative Hands” che ha aperto la Venice Fashion Week. All’appuntamento era presente anche il consigliere comunale Paolo Romor.

Nella cornice del Salone del Portego, al primo piano di Palazzo Sagredo, hanno sfilato cinque brand di donne che hanno scelto Venezia per mettere in mostra la loro creatività.

“Congratulazioni agli organizzatori della settimana della moda veneziana – ha detto Venturini – È un momento importante per fare squadra e valorizzare gli artigiani e i designer locali che a Venezia in questi anni, soprattuto nell’ultimo periodo, stanno dando prova di grande qualità, competenza e maestria”.

Venezia, 20 ottobre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1E5C97BB-8DC4-4B55-BB91-B464DBD497B2.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/446DAC2F-1171-4ACB-B522-BDC86EB30F6C.jpeg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/B35A5EB0-2832-4F6F-8EBF-42E9B3A5504E.jpeg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/21AEDD58-FB81-4E71-9ADD-A6EE46462F82.jpeg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6741F3A8-6278-46D8-AFB0-6E084172BD72.jpeg)

